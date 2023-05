Prime Video: Spektakuläre Neuheiten kündigen sich an

Eines dieser Highlights ist die vierte (und letzte) Staffel von „Tom Clancy’s Jack Ryan“. Prime Video stellt die bisher gefährlichste Mission von Jack in Aussicht. Er muss sich einem Feind im In- und Ausland stellen. Als neuer stellvertretender CIA-Direktor hat Jack Ryan die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken, und stößt dabei auf eine Reihe von verdächtigen Geheimoperationen, die die Verwundbarkeit des Landes offenbaren könnten. Während Jack und sein Team untersuchen, wie tief die Korruption verwurzelt ist, entdeckt er eine weitaus schlimmere Realität und deckt schließlich eine Verschwörung auf. Die stellt seinen Glauben an das System auf die Probe, für dessen Schutz er immer gekämpft hat. Staffel 4 von „Tom Clancy’s Jack Ryan“ startet bei Prime Video am 30. Juni 2023.

„I’m A Virgo“ – Neue Original Serie startet bei Prime Video

Schon eine Woche zuvor, ab dem 23. Juni 2023, startet bei Prime Video die neue Eigenproduktion „I’m A Virgo“. Düster-komödiantisch soll diese Coming-of-Age-Serie sein, die Cootie, einem vier Meter großen jungen Mann aus Oakland in Kalifornien folgt. Von seinen Adoptiveltern vor der Öffentlichkeit versteckt, verbrachte er seine Kindheit mit Comics und Fernsehsendungen, bis er eines Tages ausbricht, um die Schönheit und Widersprüche der realen Welt zu erleben. Er schließt Freundschaften, findet Liebe, meistert peinliche Situationen und begegnet seinem Idol, dem realen Superhelden The Hero.

Spaß garantiert: Comedy-Serie „Deadloch“ bei Prime Video

Oder wünschst du dir ein wenig mehr Spaß? Dann darfst du die achtteilige Krimikomödie „Deadloch“ nicht verpassen. Das tasmanische Städtchen Deadloch, ein einst verschlafener Küstenort, wird erschüttert, als ein Einheimischer tot am Strand aufgefunden wird. Zwei Kommissarinnen werden beauftragt, den Fall gemeinsam zu lösen: die anspruchsvolle, ortsansässige Senior Sergeant Dulcie Collins und die aus Darwin stammende, raue Senior Investigator Eddie Redcliffe sowie ihre übereifrige Junior Constable Abby. Während sich die Stadt auf das jährliche Kunst-, Essens- und Kulturevent – das Winter Feastival – vorbereitet, muss das Trio seine Differenzen beiseitelegen und zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden. Der Auftakt ist für den 2. Juni 2023 eingeplant.

Titel Staffel abrufbar ab Hohlbeins - Der Greif 1 24. Mai 2023 James May: Oh Cook 2 24. Mai 2023 Ray Donovan 6 1. Juni 2023 The Knight In The Arena 1 1. Juni 2023 Deadloch 1 2. Juni 2023 Shiny Happy People: Duggar Family Secrets 1 2. Juni 2023 With Love 2 2. Juni 2023 Joko Winterscheidt presents: The World's Most Dangerous Show 1 7. Juni 2023 The Lake 2 9. Juni 2023 Veronica Mars 1 14. Juni 2023 Lewandowski - The Unknown 1 15. Juni 2023 The Grand Tour: Eurocrash 1 16. Juni 2023 Colin from Accounts 1 23. Juni 2023 I'm A Virgo 1 23. Juni 2023 Calle Y Poche: Sin Etiquetas 1 26. Juni 2023 Tom Clancy's Jack Ryan 4 30. Juni 2023 The Horror of Dolores Roach 1 7. Juli 2023 Der Sommer, als ich schön wurde [The Summer I Turned Pretty] 2 14. Juli 2023 Good Omens 2 28. Juli 2023 Das Rad der Zeit 2 1. September 2023 Mandy und die Mächte des Bösen 1 Ende 2023 Diabolical 1 2023 Die Discounter 3 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 The Continental 1 2023 Wilderness 1 2023 Das Rad der Zeit 3 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Oder soll es doch lieber ein Film sein, der dir deine Freizeit versüßt? Auch in diesem Segment gibt es von Prime Video im Juni wieder zahlreiche interessante Inhalte zu sehen. So startet beispielsweise am 2. Juni 2023 der actiongeladene Originalfilm „Medellin“ – mit Boxlegende Mike Tyson in einer Gastrolle. Um seinen jüngeren Bruder vor einem gefährlichen Kartell in Medellín zu retten, hat Reda einen ebenso einfachen wie völlig verrückten Plan: Er stellt ein Team zusammen und plant einen Überfall in Kolumbien. Doch dieses verrückte Abenteuer gerät außer Kontrolle, als er beschließt, den Sohn des Kartellchefs zu entführen, um ihn gegen das Leben seines Bruders einzutauschen.

Titel verfügbar ab Saw: Spiral 16. Mai 2023 Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka! 18. Mai 2023 Bones And All 19. Mai 2023 Keanu 20. Mai 2023 Bibi und Tina: Einfach Anders 22. Mai 2023 Abgeschnitten 24. Mai 2023 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 26. Mai 2023 The Disaster Artist 26. Mai 2023 Last Night In Solo 27. Mai 2023 The Time Traveler's Wife 29. Mai 2023 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 1. Juni 2023 Medellin 2. Juni 2023 Amazon Original Film The Majestic 4. Juni 2023 24 Hours To Live 5. Juni 2023 In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt 6. Juni 2023 Es Gilt Das Gesprochene Wort 6. Juni 2023 Disconnect 7. Juni 2023 Culpa Mia - Meine Schuld 8. Juni 2023 Amazon Original Film Creed III 9. Juni 2023 Die Känguru-Chroniken 10. Juni 2023 Bigfoot Junior - Ein tierisch verrückter Familientrip 10. Juni 2023 SAS: Red Notice 13. Juni 2023 Dear Evan Hansen 15. Juni 2023 Stillwater - Gegen jeden Verdacht 15. Juni 2023 Let Him Go 15. Juni 2023 Dead For A Dollar 17. Juni 2023 Das Mädchen aus dem Wasser 17. Juni 2023 Unlocked 18. Juni 2023 Der Vorname 19. Juni 2023 Die Legende vom Tigernest 20. Juni 2023 Hallowen Kills 24. Juni 2023 Mr. Right 25. Juni 2023 The Good Neighbor 26. Juni 2023 Da Kommt Noch Was 29. Juni 2023 Blueback 29. Juni 2023

Neue Show mit Joko Winterscheidt vor dem Start

Wiederum ab dem 7. Juni 2023 startet bei Prime Video eine neue Show, die an den Erfolg von „LOL – Last One Laughing“ anknüpfen soll. Im Mittelpunkt steht Joko Winterscheidt, der als Gastgeber eine Unterhaltungssendung verspricht, in der es nicht nur waghalsige Stunts und absurde Wettkämpfe geben soll, sondern auch sinnlose Promi-Spiele. Titel des Ganzen: „The World’s Most Dangerous Show“. Klingt abgefahren? Soll es wohl auch werden. Und man kann nur hoffen, dass der Bogen nicht überspannt wird.

