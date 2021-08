5G-Smartphones: Samsung und Huawei verlieren die Macht

5G-Smartphones werden immer beliebter. Das ist keine sonderliche große Überraschung. Denn immer mehr neue Handy-Modelle werden ab Werk aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit an neuen Prozessor-Generationen mit 5G-Chips ausgestattet. Aber wer ist eigentlich Marktführer, wenn es darum geht, 5G-Smartphones auszuliefern? Samsung vielleicht? Schließlich verschiffte der koreanische Hersteller laut Analysen von Marktforschern im zweiten Quartal 2021 weltweit knapp 60 Millionen Mobiltelefone. Damit war Samsung klarer Marktführer unter den weltweiten Smartphone-Produzenten.

Samsung fällt hinter China-Connection zurück

Vertraut man den Analysen von Strategy Analytics, sieht die Sachlage ein wenig anders aus. Demnach schafft es Samsung in den aktuellen Verkaufscharts der 5G-Smartphones nicht einmal in die Top 3. Denn die meisten 5G-fähigen Mobiltelefone auf Basis des Betriebssystems Android verkauften im zweiten Quartal chinesische Hersteller.

Den ersten Platz belegte zwischen April und Juni 2021 Xiaomi mit 24,3 Millionen verkauften 5G-Smartphones. Gefolgt von Vivo (17,5 Millionen) und Oppo (16,9 Millionen). Erst auf dem vierten Platz ist Samsung zu finden (15,6 Millionen), mit deutlichem Vorsprung vor Realme (5,6 Millionen), Honor (3,6 Millionen) und Huawei (3,1 Millionen). OnePlus und Lenovo / Motorola spielen mit 2,5 und 1,8 Millionen verkauften 5G-Handys eine eher untergeordnete Rolle.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Seit Anfang 2019 konnte Samsung mit 76,5 Millionen verkauften 5G-Smartphones mehr 5G-fähige Mobiltelefone absetzen als die drei chinesischen Wettbewerber, die im zweiten Quartal des laufenden Jahres vorne lagen. Xiaomi verkaufte seitdem laut Strategy Analytics 70,4 Millionen 5G-Telefone, Oppo 67,5 Millionen und Vivo 66,8 Millionen.

Huawei erlebt desaströsen Niedergang am 5G-Markt

Noch sehr viel besser lief es seit Anfang 2019 aber für Huawei: In Summe 95,2 Millionen 5G-Handys verließen laut Strategy Analytics zwischen Januar 2019 und Juni 2021 die Produktionsstätten des ehemals aufstrebenden Smartphone-Produzenten. Und dann kam der Handelsstreit zwischen China und den USA. Er sorgte nicht nur dafür, dass neue Handys von Huawei nicht mehr auf Google-Dienste zugreifen können. Auch die Geschäfte zwischen Huawei und ausländischen Produzenten von 5G-Chips gingen auf Tauchstation.

Die Folge: Auch insgesamt ist Huawei am Smartphone-Weltmarkt inzwischen nur noch eine kleine Nummer. Die Marktforscher von Omdia weisen bei dem chinesischen Elektronikkonzern für das zweite Quartal 2021 nur noch 9,8 Millionen verkaufte Smartphones aus. Selbst Realme (11,4 Millionen) und Lenovo / Motorola (10,6 Millionen) haben laut Omdia zwischen April und Juni mehr Handys verkauft als Huawei. Und wie schwierig die Entwicklung neuer Smartphones für Huawei ist, zeigt exemplarisch das neue Huawei P50. Die Vorstellung wurde mehrfach verschoben und am Ende ist das Smartphone nach seiner Präsentation in Asien jetzt nicht einmal mit einem 5G-fähigen Prozessor ausgestattet. Bitter!

Und was ist mit Apple?

Nicht vergessen darf man mit Blick auf die verkauften 5G-Smartphones natürlich auch Apple. Zwar gibt es aktuell keine Erhebungen darüber, wie viele 5G-fähige Smartphones der amerikanische Hersteller bis heute absetzen konnte. Man sollte aber immer im Hinterkopf haben, dass es Apple im Weihnachtsgeschäft 2020 gelang, etwa 80 Millionen iPhones zu verkaufen, im ersten Quartal 2021 noch einmal rund 55 Millionen und im zweiten Quartal 2021 wiederum etwa 45 Millionen. Und die meisten Verkäufe dieser rund 180 Millionen Einheiten entfielen dabei auf die neue 5G-fähige Generation rund um das iPhone 12 / iPhone 12 Pro.