1&1 zettelt DSL-Preiskrieg an: 10 Monate kostenlos

Bei Anschlüssen mit mittleren und hohen Bandbreiten musst du als Neukunde ab sofort in den ersten zehn Monaten keine Grundkosten zahlen. Das betrifft alle Anschlüsse mit 100 und 250 Mbit/s – egal ob du den Anschluss per DSL oder über Glasfaser bekommst.

Im Anschluss an die Gratis-Monate ist 1&1 günstiger als die Telekom, allerdings auch teurer als andere Anbieter. Durch die zehn kostenlosen Monate allerdings sparst du so viel Geld, dass sich ein Wechsel für einen Zeitraum von drei Jahren und mehr je nach Vergleichstarif lohnen kann. So zahlst du beispielsweise für einen DSL-Anschluss mit 100 Mbit/s nach zehn Monaten 44,99 Euro, für 250 Mbit/s sind es 49,99 Euro monatlich. Die Telekom berechnet monatlich 5 Euro mehr.

Glasfaser bei 1&1 teurer als DSL

Diese 5 Euro mehr musst du bei 1&1 leider auch zahlen, schaltet 1&1 deine Leitung über einen FTTH-Anschluss. Dafür spricht 1&1 bei den Glasfaser-Tarifen von garantierten Bandbreiten. Auch die Bereitstellung des Anschlusses per Glasfaser kostet mit 69,95 Euro mehr als per DSL mit 49,95 Euro. Die Glasfaser-Anschlüsse realisiert 1&1 primär über die Leitungen der Telekom. Hier ist 1&1 aktuell der einzige Anbieter, der dort abseits der Telekom Anschlüsse anbieten kann. In vielen Fällen ist 1&1 dabei günstiger als die Telekom, wie unser Vergleich der Glasfaser-Tarife zeigt. Die Telekom unterscheidet bei ihren Grundpreisen nicht zwischen DSL und Glasfaser.

Zurück zum DSL-Anschluss: Buchst du einen Anschluss mit 100 Mbit/s, zahlst du abseits der Einmalkosten auf zwei Jahre gesehen rechnerisch 26,24 Euro monatlich. Das ist sogar weniger, als bei einem 50-Mbit/s-Anschluss. Der Grund: Bei 50 Mbit/s bekommst du keine Freimonate, sondern lediglich einen Rabatt auf die Grundkosten in den ersten zehn Monaten.

Eine Telefon-Flatrate ins Festnetz ist in allen Tarifen enthalten, je nach Tarif gibt es zwischen 2 und 10 Telefonnummern. Auf Wunsch kannst du auch bis zu vier kostenlose SIM-Karten mit einer Telefon-Flatrate sowie kostenpflichtiges Fernsehen über die Internetleitung hinzubuchen. Auch die passende Hardware – also einen Router – kannst du auf Wunsch mieten. Wie lange die Angebote gelten, ist unklar. 1&1 nennt keine Enddaten bei den eigenen Aktionsangebot.

Die 1&1-DSL-Tarife im Überblick

Stand: 04.06.2022 1&1 DSL 16 1&1 DSL 50 1&1 DSL 100 1&1 DSL 250 Datenrate Downstream 16 MBit/s 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s Datenrate Upstream 1 MBit/s 10 MBit/s 40 MBit/s 40 MBit/s Kosten/Monat bis 10 Monate 9,99 Euro 14,99 Euro 0 Euro 0 Euro Kosten/Monat ab 11. Monat 29,99 Euro 34,99 Euro 44,99 Euro 49,99 Euro rechnerische Kosten pro Monat für 24 Monate 21,65 26,65 Euro 26,24 Euro 29,16 Euro Einmalige Kosten 49,95 Euro ggf zzgl Hardware 49,95 Euro ggf zzgl Hardware 49,95 Euro ggf zzgl Hardware 49,95 Euro ggf zzgl Hardware hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Jetzt weiterlesen Telekom-Glasfaser jetzt auch bei 1&1: So gut ist das Angebot im Vergleich