Fernsehen im Internet streamen: das kann waipu.tv. Hier findest du einen Überblick zu den verschiedenen Preisen der waipu.tv Pakete. Besonders bei waipu.tv ist das firmeneigene Glasfasernetz. Es ermöglicht in deinem WLAN zuhause Streams von HD-TV mit kaum Verzögerung. Im Gegensatz zu anderen TV-Streaming-Diensten kannst du es normalerweise nur zuhause nutzen. Mehr dazu liest du in unserem Übersichtsartikel zu TV-Streaming-Diensten.

Interessant ist vielleicht auch das Türk Paketi bei waipu.tv. Damit kannst du türkische und deutsche Sender in HD auf deinem Smartphone, Tablet oder SmartTV schauen. Überzeugen kann auch die große Auswahl an Geräten und Fernsehkanälen, die in HD gestreamt werden können. Die waipu.tv-Pakete sind auf dich zugeschnitten, wenn dir das Schauen auf dem Smart TV oder das gleichzeitige Streamen auf verschiedenen Geräten wichtig ist. Auf diesen Geräten kannst du waipu.tv nutzen:

PC/Mac im Browser auf waipu.tv

iPhone/iPad (iOS 10.3 und höher)

Android Smartphone/Tablet (Android 5.0 und höher)

Apple TV 4K & Apple TV HD (4. Generation)

Amazon Fire TV/Fire TV Stick

Amazon Alexa

Google Chromecast

Welches waipu.tv-Paket ist das passende?

Waipu.tv bietet viele verschiedene Pakete an. Nutze also ruhig einen kostenlosen Probemonat, um verschiedene Optionen auszuprobieren. Schon vor der Buchung kannst du dir aber einige Dinge überlegen.

Die erste Entscheidung ist, ob dir das Streaming von HD-Sendern wichtig ist. Wenn nicht, bietet das Comfort Paket für 5,99 Euro im Monat 115 SD-Sender. Dieses waipu.tv-Paket lässt zwei Streams gleichzeitig zu. Du kannst bis zu 50 Stunden Sendezeit aufzeichnen. Überleg dir, ob du waipu.tv nur für dich alleine oder deine ganze Familie buchst. In dem Fall bietet das Perfect-Paket für 9,99 Euro mit 4 Geräten die meisten gleichzeitigen Streams an. Dieses Paket enthält 100 Stunden Speicherplatz für aufgezeichnete Sendungen. Das Perfect Plus Paket packt dann für 19,49 Euro noch ein Abo für Netflix drauf. Einen Überblick zu den verschiedenen Netflix-Kombinationen geben wir dir hier.

Wenn du waipu.tv am SmartTV von Amazon oder Apple sehen möchtest, buchst du dein Perfect-Paket über dein Amazon-Konto beziehungsweise im iTunes & Apple Store. Dazu unten mehr.

Türk-Paketi: Türkische Sender über waipu.tv im Paket streamen

Dieses Angebot beinhaltet immer 32 türkische Sender – davon mehr als 25 in HD-Qualität –, Streams auf 4 Geräten und Speicherplatz für 100 Stunden aufgenommene Sendungen. Zusätzlich gibt es entweder

71 deutsche Sender für 12,99 Euro oder

163 deutsche Sender (davon 139 in HD) und 47 Pay-TV-Sender für 22,99 Euro.

Kostenlose Modelle und Probemonate bei waipu.tv

Viele Pakete bieten dir einen kostenlosen Probemonat. Achte nur darauf, diesen rechtzeitig zu kündigen. Das geht in deinem waipu.tv-Profil unter „meine Pakete“. Wie die Kündigung genau vonstattengeht, haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst. Um dich in der App umzuschauen, kannst du die waipu.tv App kostenlos auf dein Smartphone herunterladen. In diesem „Free-Paket“ kannst du einige Sender schauen. Darunter sind vor allem die ARD-Sender und das ZDF.

Spezial-Pakete für Smart TVs

Die Smart-TV-Pakete bieten dir Pay-TV. Du buchst die waipu.tv-Pakete über deinen SmartTV. Trotzdem kannst du dich mit dem Konto noch in der waipu.tv App anmelden. Auch die Smart-TV-Pakete von waipu.tv nutzt du also auf allen Geräten. Auf deinem AppleTV installierst du waipu.tv über den Apple Store. Du hast nur ein Paket für 9,99 Euro zur Auswahl, das HD-Sender und Pay-TV einschließt. Obendrauf kannst du mit deinem iPhone und iPad streamen; die Mobil-Option ist bei dem Apple Perfect Paket enthalten. Das Paket für deinen Amazon Fire TV hat diese Mobil-Version nicht. Die HD-Kanäle und Pay-TV sind im Amazon Perfect Paket für 9,99 Euro enthalten.

Zusatz-Pakete für dein waipu.tv

Zusätzlich zu den waipu.tv-Paketen kannst du noch monatlich 100 Stunden mehr Speicherplatz für aufgenommene Sendungen für 4,20 Euro hinzubuchen. Auch die Option PayTV ist separat zubuchbar. Für 7,99 Euro monatlich gibt es das Extra an Sendern. Ein Punkt bei waipu.tv ist die Bindung an dein WLAN. Um unterwegs streamen zu können, buchst du für 3 Euro pro Monat die „Mobil-Option“ zu deinem waipu.tv Paket hinzu. Diese funktioniert dann sogar in allen Ländern der EU.