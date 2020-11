Ab 30 Euro: Telefon, SMS & LTE-Flat ohne Limit im Vergleich

Bevor du dich für eine Komplett-Flatrate entscheidest, solltest du dich vor allem eines fragen: Was brauche ich wirklich? Denn die Unterschiede zwischen den Angeboten sind groß. Sie beginnen bei 99 Cent am Tag, gehen über etwa 30 Euro im Monat bis hin zu 100 Euro monatlich. Denn Flatrate ist nicht unbedingt Flatrate. Und darum ist ein Handy-Flat-Vergleich wichtig.

Natürlich eignet sich eine Flatrate, die nicht nur für Telefonie und SMS, sondern auch für LTE-Datenverkehr ausgelegt ist vor allem für dich, wenn du viel mobil unterwegs bist und viel im Internet surfst. Schaust du nur ab und zu nach deinen Mails brauchst du keine LTE-Flatrate. Es reicht ein Volumentarif. Nutzt du aber beispielsweise ein mobiles Büro, sollen Laptop und Tablet viele Daten übertragen, kann eine Flatrate sinnvoll sein.

Welche echten unlimitierten Flatrates gibt es?

Generell gibt es drei Arten von unlimitierten Flatrates. Die einen sind die ganz klassischen Netzbetreibertarife, mit denen du ohne Limit mit maximaler Geschwindigkeit so viele Daten per Mobilfunk übertragen kannst, wie du willst. Das geht inzwischen sogar per Prepaid-Tarif. Durch die O2 Unlimited Tarifschiene gibt es inzwischen eine weitere Unterart dieser Tarife: Bei O2 entscheidest du, wie beim DSL-Anschluss, wie schnell dein Handy im Netz surfen soll. Je schneller, desto teurer der Tarif. Die dritte Tarifart sind Day-Flatrates. Sie gibt es schon ab 99 Cent am Tag.

In diesem Überblick beschäftigen wir uns daher mit folgenden Tarifen: O2 Free Unlimited, Vodafone Red XL Unlimited, Telekom Magenta Mobil XL, dem Telekom Prepaid Max sowie Freenet Funk. Einige dieser Tarife bekommst du auch bei Providern

Surfen ohne Daten und Speed-Limit

Beginnen wir mit den Premium-Tarifen: den echten und unlimitierten Flatrates. Hier gibt es die Highspeed-Vertragstarife von Telekom als Vertrags- und Prepaid-Variante, einen Vodafone-Tarif, O2 sowie Freenet Funk.

Auffällig: Die Preise bewegen sich zwischen etwa 30 Euro und 100 Euro monatlich. Eine extrem große Spanne. Das liegt nicht nur am Netz und der Netzqualität, sondern auch an den weiteren Inklusivleistungen. So solltest du beispielsweise bei Freenet Funk beachten, dass du zwar täglich neu entscheiden kannst, ob du den Tarif noch nutzen willst. Gleichzeitig kannst du aber nicht im und nicht ins Ausland telefonieren und auch nicht dort surfen. Eine MultiSIM gibt es auch nicht.

Bei der Telekom wiederum kannst du beim Prepaid-Tarif alle vier Wochen entscheiden, ob du ihn weiter nutzen willst, zahlst mit knapp 100 Euro pro vier Wochen dabei aber auch mehr als im Vertrag mit 85 Euro pro Monat. Zudem kannst du beim Vertrag (relativ teure) MultiSIMs dazu buchen oder Rabatte bei Magenta Eins bekommen.

Es geht auch richtig teuer: 200 Euro für einen Handytarif

Einen weiteren Telekom-Tarif wollen wir der Vollständigkeit halber erwähnen, halten ihn aber für dich nicht für relevant. Mit Magenta Mobil XL Premium bekommst du jedes Jahr ein neues Handy, eine Festnetznummer für dein Handy und zwei MultiSIMs dazu. Außerdem kannst du in alle EU-Länder, die Türkei, USA und Kanada ohne weitere Kosten telefonieren und dein Handy auch dort zum Telefonieren innerhalb der Länder und nach Deutschland nutzen. Das hat seinen Preis: 199,95 Euro monatlich.

Je nach persönlicher Situation solltest du auch darauf achten, ob VoLTE und WLAN Call möglich sind. Gerade wenn du an bestimmten Ecken deiner Wohnung schlechtes Mobilfunknetz hast, kann der WLAN Call beispielsweise eine echte Hilfe sein. Du telefonierst dann vollautomatisch über dein WLAN. Roaming in der EU ist übrigens bei allen Tarifen außer freenet Funk enthalten. freenet Funk bietet lediglich Daten-Roaming an. Grundsätzlich gibt es bei allen Anbietern eine Obergrenze pro Abrechnungszeitraum.

Handy-Flat Vergleich: Die unlimitierten Flatrates im Überblick

Hinweis: In der Tabelle sind nicht die reduzierten Mehrwertsteuersätze bis Ende 2020 berücksichtigt, da die Endpreise mit Beginn des Jahres 2021 wieder steigen werden.

Telekom MagentaMobil XL Telekom MagentaMobil Prepaid Max Vodafone Red XL Unlimited O2 Free Unlimited Max Freenet Funk Unlimited Grundgebühr

(SIM only) 84,95 Euro pro Monat 99,95 Euro / 28 Tage 79,99 Euro 49,99 Euro / 54,99 Euro pro Monat 99 Cent pro Tag, entspricht etwa 29,70 Euro/Monat Einrichtungspreis 39,95 Euro 99,95 Euro (inkl. 100 Euro Startguthaben) kostenlos 39,99 Euro 10 Euro Sprach-Flatrate ja ja ja ja ja SMS-Flatrate ja ja ja ja ja Daten-Flatrate ja ja ja ja ja Netz Telekom GSM, UMTS, LTE, 5G Telekom GSM, UMTS, LTE, 5G Vodafone GSM, UMTS, LTE, 5G O2 GSM, UMTS, LTE, 5G O2 GSM, UMTS, LTE max. Download-

Geschwindigkeit 300 Mbit/s 300 Mbit/s 500 Mbit/s 225 Mbit/s 225 Mbit/s max. Upload-

Geschwindigkeit 50 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Young-Vorteil ja, 12 Monate 64,95 Euro, dann 74,95 Euro nein nein ja nein Kombi-Vorteil ja, Magenta Eins nein ja, GigaKombi ja nein Festnetznummer inklusive nein nein ja ja nein Vertragslaufzeit 24 Monate Vier Wochen 24 Monate / 1 Monat 24 Monate / 1 Monat 1 Tag Tarifpause nein ja, nur ankommende Anrufe/SMS nein nein bis zu 30 Tage im Kalenderjahr Auslandsgespräche ab 22 Cent pro Minute ab 22 Cent pro Minute ab 22,6 Cent pro Minute ab 22,6 Cent pro Minute nicht möglich EU-Roaming ja, inklusive Schweiz. Fair Use Regelung: Maximal 39 GB pro Monat ja, inklusive Schweiz. Fair Use Regelung: Maximal 48 GB in vier Wochen Fair Use Regelung: Maximal 39 GB pro Monat Fair Use Regelung 1 GB Datennutzung/Tag in der EU/EWR kostenlos möglich, keine Telefonie/SMS VoLTE / VoWIFI ja / ja nein / nein ja / ja ja / ja ja / ja Multicard ja, 29,95 Euro/SIM /4,95 Euro bei Smartwatch nein ja, 1 SIM kostenlos zubuchbar ja, 10 Euro/SIM nein Kundenservice Hotline, Shop, E-Mail Hotline, Shop, E-Mail Hotline, Shop, E-Mail Hotline, Shop, E-Mail WhatsApp Bezahlung Lastschrift Prepaid Lastschrift Lastschrift PayPal direkt buchen direkt buchen direkt buchen direkt buchen direkt buchen

Flatrate-Surfen – unabhängig von der Geschwindigkeit

Wenn dir am wichtigsten ist, dass du nicht auf dein Datenvolumen achten musst, dir aber nicht wichtig ist, wie schnell du online bist, gibt es von O2 weitere interessante Tarife. Die O2 Free Unlimited Tarife funktionieren im Kern wie ein DSL-Anschluss. Das heißt, du entscheidest dich für eine Bandbreite, mit der du im Internet surfen kannst. Hier hast du die Wahl zwischen 2, 10 und bis zu 225 Mbit/s im Downstream.

Für die allermeisten Anwendungen reicht der 2-Mbit/s-Tarif aus. Nur wenn du regelmäßig viele Daten übertragen oder HD-Stream schauen willst, solltest du doch einen höherwertigen Tarif nehmen. Bei Mehrkosten von 10 Euro kannst du dir zudem noch überlegen, ob du weitere Geräte mit einer zusätzlichen SIM-Karte ausstatten willst.

Flatrates mit Speed-Bremse im Überblick

O2 Free Unlimited Basic O2 Free Unlimited Smart O2 Free Unlimited Max Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate maximaler Downstream 2 Mbit/s 10 Mbit/s 225 Mbit/s maximaler Upstream 1 Mbit/s 5 Mbit/s 50 Mbit/s Netze GSM, UMTS, LTE GSM, UMTS, LTE, künftig 5G GSM, UMTS, LTE, künftig 5G Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use) Grundkosten (24 Monate) 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro Grundkosten (1 Monat) 34,99 Euro 44,99 Euro 54,99 Euro Multicard 10 Euro/SIM 10 Euro/SIM 10 Euro/SIM hier buchen hier buchen hier buchen

Vodafone: Kombi-Tarif mit Flatrate ab 40 Euro

Vodafone hat der GigaKombi einen Facelift verpasst. Solltest du deinen Festnetzanschluss bei Vodafone gebucht haben, ermöglicht dir das, deinen Handytarif deutlich günstiger zu buchen. Schon ab 40 Euro monatlich bekommst du auf dem Weg eine Flatrate auch für LTE und 5G im Netz von Vodafone.

Red XS Red S Red M Red L Red XL Monatliche Grundkosten

Mobilfunk 19,99 Euro 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 69,99 Euro Monatliche Grundkosten

Festnetz (nur Kabel) 29,99 Euro (50 Mbit/s)

34,99 Euro (100 Mbit/s)

39,99 Euro (250 Mbit/s)

44,99 Euro (500 Mbit/s)

49,99 Euro (1.000 Mbit/s) Monatliche Gesamtkosten 49,98 Euro (50 Mbit/s)

54,98 Euro (100 Mbit/s)

59,98 Euro (250 Mbit/s)

64,98 Euro (500 Mbit/s)

69,98 Euro (1.000 Mbit/s) 59,98 Euro (50 Mbit/s)

64,98 Euro (100 Mbit/s)

69,98 Euro (250 Mbit/s)

74,98 Euro (500 Mbit/s)

79,98 Euro (1.000 Mbit/s) 69,98 Euro (50 Mbit/s)

74,98 Euro (100 Mbit/s)

79,98 Euro (250 Mbit/s)

84,98 Euro (500 Mbit/s)

89,98 Euro (1.000 Mbit/s) 79,98 Euro (50 Mbit/s)

84,98 Euro (100 Mbit/s)

89,98 Euro (250 Mbit/s)

94,98 Euro (500 Mbit/s)

99,98 Euro (1.000 Mbit/s) 99,98 Euro (50 Mbit/s)

104,98 Euro (100 Mbit/s)

109,98 Euro (250 Mbit/s)

114,98 Euro (500 Mbit/s)

119,98 Euro (1.000 Mbit/s) Datenvolumen 6 GB 15 GB Flatrate Flatrate Flatrate Telefonie/SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Roaming-Datenvolumen wie Deutschland wie Deutschland 23 GB 43 GB ? Vodafone Pass Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music, Video nicht notwendig Sonstiges Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen OneNumber: MultiSIM enthalten OneNumber: MultiSIM enthalten hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen

Mobilfunk-Flatrates sind kein Festnetz-Ersatz

Die AGB der Mobilfunkanbieter schließen in der Regel eines aus: die dauerhafte stationäre Nutzung des Tarifes. Das heißt nicht, dass du dich nicht mit deinem Laptop zu Hause hinsetzen darfst und den Mobilfunkzugang nutzen kannst, wenn dein DSL mal ausgefallen ist. Aber deinen Festnetzanschluss abmelden und anschließend dein gesamtes Heimnetzwerk über Mobilfunk dauerhaft ans Internet anbinden – das schließen die AGB aus. Die Netzbetreiber können nicht nur erkennen, dass du dich dauerhaft in der selben Mobilfunkzelle befindest, sondern auch, welches Gerät du nutzt.

Anders sieht es aus, wenn du beispielsweise als Trucker laufend unterwegs bist oder deine Geschäftstermine jeden Tag in einer anderen Stadt sind und du dem Hotel-WLAN nicht über den Weg traust.

Fazit: Datenflatrates werden erschwinglich

Egal ob es nun 99 Cent am Tag oder 30 Euro im Monat sind – zumindest im Netz von O2 sind Smartphone-Flatrates mit unlimitierter Datennutzung erschwinglich. Willst du nicht auf die Netzqualität von Vodafone oder gar der Telekom verzichten, erleichtern dich die Anbieter aber locker um das doppelte oder dreifache – bis hin zu 200 Euro monatlich.

Ob du einen Tarif, der 80 Euro und mehr monatlich kostet, wirklich brauchst, obliegt am Ende natürlich dir. Wenn dein Datentraffic mobil aber hauptsächlich durch Streaming zustande kommt, dann könnten auch kleinere Netzbetreibertarife von Vodafone und Telekom etwas für dich sein. Dann nämlich kannst du mit Vodafone Pass und Telekom StreamOn Streaming-Traffic aus deinem Datenvolumen ausklammern.

Kommentar Die Flatrate-Tarife bei O2 sind eine klare Ansage an Telekom & Vodafone

