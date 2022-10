Im Jahr 2022 hat Asus bereits vier unterschiedliche ROG Phone 6-Modelle in die Läden gebracht. Dazu zählten zunächst das ROG Phone 6 und das ROG Phone 6 Pro. Doch nun wurde das Produktportfolio um zwei weitere Geräte ergänzt: das ROG Phone 6D und das neue Flaggschiff-Modell Asus ROG Phone 6D Ultimate. Wir haben letzteres getestet und verraten, in welchen Bereichen es sich von dem älteren Bruder, dem ROG Phone 6 Pro, unterscheidet.

Einzelne Wertungen im Detail:

Gehäuse: 3,5 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4 von 5 Sternen

Kamera: 3 von 5 Sternen

Software: 4 von 5 Sternen

Akku: 3 von 5 Sternen

Asus ROG Phone 6D Ultimate im Test: Ein Zwilling, jedoch nicht eineiig

Optisch existieren abseits der Farbe kaum Unterschiede zwischen dem ROG Phone 6D Ultimate und dem ROG Phone 6 Pro. Lediglich ein mechanisierter Lufteinlass setzt gewisse Akzente, doch dazu später mehr. Auch in puncto Display finden sich keine Abweichungen – weiterhin AMOLED, weiterhin 6,78 Zoll, weiterhin 165 Hz Bildwiederholrate und weiterhin 1.080 x 2.448 Pixel (395 ppi). Unter der Haube sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Denn Asus ging ein Wagnis ein und verbaute in das Gehäuse ein MediaTek Dimensity 9000+–SoC anstelle des 08/15-Highend-Chips Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Eine Entscheidung, die das Unternehmen schnell bereuen wird? Mitnichten! Zumindest nicht, wenn es um Leistung geht.

Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus ROG Phone 6D Ultimate im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Während das ROG Phone 6 Pro in unserem Benchmark-Test – durchgeführt mit der Software Antutu – „lediglich“ 907.164 Punkte erreichte (980.099 bei aktiver Kühlung), waren es bei dem neuen ROG Phone 6D Ultimate 1.005.900 respektive 1.101.350 Zähler. Das liegt nicht zwangsläufig an dem Qualcomm-Chip selbst, da andere Smartphones mit ebenjenem sogar noch höhere Werte erzielten. Als Gesamtpaket ist der Neuankömmling seinem älteren Bruder jedoch eindeutig überlegen. Und das, obgleich er mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Hauptspeicher auf den ersten Blick schwächer aufgestellt ist, als die Pro-Variante mit 18 + 512 GB. Dafür ist die verwendete RAM-Technologie, LPDDR5X, der des Vorgängers, LPDDR5, überlegen. Bei der Konnektivität halten sich beide System-on-Chips derweil in etwa die Waage. Lediglich die Aufwertung auf Bluetooth 5.3 sollte an dieser Stelle gesondert erwähnt werden.

Akku

Die Akkukapazität des ROG Phone 6D Ultimate beträgt 6.000 mAh und ist damit überdurchschnittlich hoch. Dies gilt jedoch auch für den Energiebedarf des leistungsstarken Gaming-Smartphones. In unserem Test – durchgeführt mit dem Benchmark-Test PCMark – erreichte das Handy einen Wert von 13 Stunden und 23 Minuten. Dabei handelt es sich um die Zeit, die benötigt wird, um die Akku-Anzeige bei durchgehender simulierter Handynutzung um 80 Prozent herabzusenken. Ein durchaus passabler Wert, jedoch erreichte das ROG Phone 6 Pro im selben Test 17 Stunden und 17 Minuten. Und auch die Ladedauer fällt trotz einer Ladeleistung von 65 Watt mit 82 Minuten sehr unbefriedigend aus.

Asus ROG Phone 6D Ultimate Software Android 12 Prozessor MediaTek Dimensity 9000+ Display 6,78 Zoll, 1.080 x 2.448 Pixel Arbeitsspeicher 16 GB interner Speicher 512 Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 6.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 247 g Farbe Grau Einführungspreis 1.399 € Marktstart 17.10.2022

Bleibt noch die Kamera. Diese ist abermals genauso aufgestellt wie die des Asus ROG Phone 6 Pro. Und das Gleiche gilt auch für beinahe sämtliche Stärken, wie etwa ein Matrix-Display auf der Rückseite und in das Gehäuse integrierte Schultertasten (AirTrigger). Doch auch die Schwächen gleichen sich. Dazu gehören ein fehlender, optischer Bildstabilisator (OIS), das klobige Design sowie ein schwacher Schutz gegen Staub und Wasser (IPX4). Daher verzichten wir an dieser Stelle auf genauere Ausführungen und verweisen auf den Test des Asus ROG Phone 6 Pro.

Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital Kamera des Asus ROG Phone 6D Ultimate Quelle: Artem Sander / inside digital

Alleinstellungsmerkmal des Asus ROG Phone 6D Ultimate

Größere Unterschiede zwischen dem ROG Phone 6D Ultimate und dem ROG Phone 6 Pro sucht man aus Nutzersicht, wie bereits erwähnt, vergebens – mit einer Ausnahme. Das Asus-Smartphone bietet nämlich ein großes Alleinstellungsmerkmal in Form eines mechanisierten Lufteinlasses. Die dazugehörige Idee ist so simpel wie effektiv: Setzt man den externen Lüfter Aeroactive Cooler 6 auf das Gehäuse, öffnet sich eine Klappe im Gehäuse des Smartphones – offiziell als AeroActive Portal betitelt. Da ein kühlender Luftstrom auf diese Weise direkt in das Gehäuse und auf den SoC geleitet wird, steigt die Effizienz der Wärmeableitung und damit auch die Gaming-Leistung sowie die Akkulaufzeit. In unserem Test konnten wir die Temperatur auf diese Weise um etwa 8 °C (von 45,9 auf 38,0 °C) herabsenken. Der dazugehörige Schrittmotor soll derweil nach Angaben des Herstellers mindestens 40.000 Stellzyklen ermöglichen.

Fazit

Bei dem Asus ROG Phone 6D Ultimate handelt es sich um ein hervorragendes Gaming-Smartphone, welches jedoch kaum Vorteile gegenüber dem ROG Phone 6 Pro bietet. Das spiegelt sich auch in den Kosten wieder, denn mit einem Kaufpreis von knapp 1.400 Euro (UVP) ist der Neuankömmling „nur“ 100 Euro teurer als sein ROG Phone 6 Pro-Gegenstück mit 18 + 512 GB Speicher. Dafür ist hier der eigentlich rund 90 Euro teure externe Kühler AeroActive Cooler 6 im Lieferumfang enthalten. Die Frage danach, zu welchem der beiden Handys man greifen sollte, lässt sich also darauf herunterbrechen, ob man einen externen Lüfter benötigt.

Asus ROG Phone 6D Ultimate – Testsiegel

Pros des Handys:

exzellenter Sound

Ultraschall-Schultertasten

mechanisierter Lufteinlass

165 Hz-Bildwiederholrate

Contras des Handys: