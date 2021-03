Unlimited-Flat Max zum Spottpreis - monatlich kündbar

Bis Montag läuft bei mobilcom-debitel noch ein besonderes Angebot, das vor einigen Wochen bereits großen Anklang fand. Die Unlimited-Max-Flat für unter 30 Euro ist zurück. In diesem Deal gibt es den Tarif O2 Free Unlimited Max zum Monatspreis von 29,99 Euro. Zusätzlicher Vorteil: Der Vertrag ist monatlich kündbar und die einmalige Anschlussgebühr ist um 30 Euro reduziert. Laut Angaben von mobilcom-debitel endet das Unlimited-Angebot am Montagnachmittag (22. März, 17 Uhr) – vorbehaltlich einer kurzfristigen Verlängerung.

Unlimited Max unter 30 Euro: Das steckt im Tarif

Der Tarif hat es in sich: Du surfst ohne Datensorgen, also ohne begrenztes High-Speed-Datenvolumen, im O2-Netz – mit stets bester verfügbarer Geschwindigkeit (bis zu 225 MBit/s via LTE). Dazu gibt es eine Allnet-Flat in alle Netze und EU-Roaming. Weiter ist der Tarif flexibel und monatlich kündbar.

Die Kosten machen aus dem Angebot einen Deal: Regulär kostet der Tarif bei O2 54,99 Euro, im mobilcom-debitel-Angebot zahlst du 29,99 Euro. Der Rabatt ist also nicht zu verachten, günstiger gab es den Tarif so noch nie. Das Risiko ist insofern zusätzlich begrenzt, da du monatlich aus dem Vertrag aussteigen kannst und einmalig nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro Anschlussgebühr bezahlst.

Gut zu wissen: Kein 5G-Zugang und Angebotsende nach 2 Jahren

Verzichten musst du bei dem Unlimited-Angebot auf 5G-Zugang, den gibt’s aktuell nur beim Netzbetreiber direkt. Der Anbieter hier packt allerdings noch einen kleinen Vorteil drauf: Der Musikstreamingdienst Deezer ist für 4 Monate kostenfrei mit dabei. Dieses Abo kannst du ebenfalls jederzeit kündigen.

Das Angebot mit dem Rabatt auf 29,99 Euro gilt aber nur 24 Monate lang. Das ist keine Mindestvertragslaufzeit, sondern praktisch eine Angebots-Höchstdauer. Kündigst du in diesem Zeitraum nicht, kostet der – weiterhin monatlich kündbare – Tarif ab dem 25. Monat 49,99 Euro.

Erst kürzlich gab es bei mobilcom-debitel ebenfalls eine Unlimited-Flat – aber für nur 15 Euro. Dabei handelte es sich um die Flat mit einer Speed-Decklung auf 10 Mbit/s im Basic-Tarif. Bei diesem Angebot hier surfst du ohne Speed-Limit.

