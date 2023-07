Tarif-Kracher: 50 GB im Telekom-Netz für unter 20 Euro

Du suchst nach einem Handytarif zum Pauschaltarif, der sich durch besonders viel LTE-Datenvolumen auszeichnet und über das vielfach ausgezeichnete Mobilfunknetz der Deutschen Telekom nutzbar ist? Dann darfst du das neueste Schnäppchen aus dem Hause freenet auf keinen Fall verpassen. Denn hier bekommst du jetzt eine Dreifach-Flat für dein Smartphone mit 50 GB LTE-Datenvolumen und 50 Mbit/s Download- sowie 25 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit für unter 20 Euro.

Handytarif zu Top-Konditionen

Denn bei freenet ist jetzt und nur für kurze Zeit der Tarif Green LTE 50 GB im Telekom-Netz zum einmaligen Sonderpreis erhältlich. Statt regulär 46,99 Euro pro Monat musst du jetzt nur 19,99 Euro pro Monat bezahlen. Dieser Vorteilspreis gilt für ganze zwei Jahre, also während der kompletten Mindestvertragslaufzeit. Den einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir gutschreiben lassen. Dafür musst du nicht mehr tun, als innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung der SIM-Karte eine SMS mit dem Inhalt AP frei an die Kurzwahl 8362 zu senden. Diese SMS kostet einmalig 19 Cent.

Neben einer Sprach-Flatrate für unbegrenzt viele Anrufe zu deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Anschlüssen ist auch eine SMS-Flatrate zu allen deutschen Standard-Rufnummern inklusive. Und natürlich die oben angesprochene Internet-Flat. Ist dein monatliches LTE-Datenvolumen von 50 GB verbraucht, erfolgt eine Reduzierung der Surfgeschwindigkeit auf 64 Kbit/s im Up- und Download. Zusätzlich deckt der Tarif auch eine Hotspot-Flatrate von freenet ab, die über die App „freenet Hotspots“ nutzbar ist. Und natürlich ist der Tarif auch für EU-Roaming freigeschaltet.

Bestellungen ab sofort möglich

Bestellen kannst du den neuen Knaller-Tarif mit extra-viel LTE-Datenvolumen ab sofort unter freenet.de. Dabei kannst du übrigens selbst entscheiden, zu welchem Datum dein neuer Handyvertrag beginnen soll. Eine Rufnummernportierung ist bei Bedarf ebenso möglich, wie die Beauftragung der Freischaltung einer eSIM.

Übrigens: Etwas andere Preis-Volumen-Kombinationen im Telekom-Netz bekommst du bei den parallel laufenden Crash-Tarifen. Hier gibt’s zum Beispiel 10 GB für 10 Euro.