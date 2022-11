Singles Day Schnäppchen-Marathon: MediaMarkt reduziert fast das gesamte Sortiment

Auf den Tag genau zwei Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Black Friday steigt erst einmal das deutlich unbekanntere, aber nicht unbedingt schlechtere Shopping-Event: Der Singles Day. Der Tag mit den vier Einsen im Datum wurde als Einkauf-Feiertag aus Asien importiert, während hierzulande eher der Karneval beginnt. Aber genug vom Drumherum. Bei MediaMarkt gibt es heute eine große Rabatt-Aktion.

11 Prozent Rabatt auf 10.000 Produkte

Der Händler feiert den Singles Day mit einer groß angelegten Rabatt-Aktion mit passenden 11 Prozent Nachlass auf tausende Produkte. Dabei entstehen einige wirklich gute Schnäppchen, wobei die besten Angebote eher aus den Nischen kommen. Smartphones und Co. sind nur teilweise reduziert. Bei ein paar OLED-Fernsehern lohnt sich das nähere Hinschauen allerdings.

Zusätzlich erhalten Teilnehmer des MediaMarkt-Bonusprogramms „myMediaMarkt“ beim Kauf einiger Artikel 1.111 Bonus-Punkte und können sich darüber nachträglich Extra-Preisvorteile sichern. Die Teilnahme an dem Programm ist kostenlos. Schauen wir nun auf die Schnäppchen-Empfehlungen.

Curved Monitor rückt an die 100-Euro-Marke heran

Einen interessanten Tipp fürs Home-Office gibt Samsung mit dem Monitor LC24F390FHRXEN. Der bietet 23,5 Zoll Bildschirmdiagonale, die in einem gekrümmten Gehäuse steckt, was zur Blickwinkel-Optimierung beiträgt. Der Bildschirm besticht nicht mit High-End- und Gaming-Merkmalen, sondern kommt mit ordentlichen 4 ms Reaktionszeit und 60 Hertz. Dafür ist der Preis am Singles Day ein echter Hammer. Für gerundete 105 Euro verkauft MediaMarkt den Monitor. Kann man mal so mitnehmen, finden wir.

Curved-Monitor von Samsung

KitchenAid für unter 400 Euro

Eines der Top-Angebote beinhaltet die ikonische Küchenmaschine KitchenAid Artisan. Die Variante „Liebesapfelrot“ mit Glasschüssel kostete ursprünglich 749 Euro und war auch bis zuletzt zu diesem Preis gelistet. Immer mal wieder gab es sie jedoch auch für 450 Euro. Jetzt rutscht sie deutlich im Preis und kostet 399,61 Euro. Ein gutes Schnäppchen für einen vielseitigen Küchenhelfer.

Weihnachtsgeschenk? Komplettes Kamera-Kit fast 50 Prozent günstiger

Wer sich zu Weihnachten eine neue Kamera wünscht, kann sich einerseits die aktuelle Canon-Cashback-Aktion anschauen oder aber ein paar Kosten-Stufen weiter darunter schauen. Und bei Saturn gibt es sogar ein interessantes Singles-Day-Angebot rund um eine Systemkamera – samt kompletten Kit mit Wechselobjektiv, Tasche und Speicherkarte. Für 666 Euro statt einst 1.200 Euro gibt es die Alpha 6000 von Sony im sogenannten „Zoom+Telezoom“-Kit.

Weitere Singles Day Angebote findest du bei uns im Deal-Bereich, außerdem auf den jeweiligen Angebote-Seiten von MediaMarkt oder Saturn. Die Aktionen laufen parallel und enden am Freitagabend.