Schnäppchen-Marathon zu Ostern: Akkusauger, OLED-TV & Co. bei MediaMarkt bis zu 55 Prozent günstiger

Der MediaMarkt Oster-Marathon ist am Donnerstagabend (6. April, 20 Uhr) gestartet und läuft bis Ostermontag (10.4., 23:59 Uhr). Darunter finden sich starke Rabatte in den Bereichen Haushalt, Gaming, TV, Audio, Smartphone und mehr. Das sind die besten Deals.

65 Zoll Philips OLED-TV bei MediaMarkt 43 Prozent vergünstigt

Einer unserer Favoriten der Aktion ist definitiv der 4K OLED-TV „65OLED837/12“ von Philips. Der ist nämlich jetzt bei MediaMarkt von 2.999 Euro auf 1.699 Euro heruntergesetzt und damit satte 43 Prozent günstiger. Der 4K-TV ist mit 65 Zoll beziehungsweise 164 Zentimeter Diagonale schön groß und lässt dich in Filme, Serien oder Sport richtig eintauchen. Unterstützt wird die Immersion zusätzlich durch Ambilight – das ist eine Beleuchtung auf der Rückseite, die den Bildschirm optisch mit den Farben des jeweiligen Inhalts erweitert. Dadurch sieht es so aus, als würde der Inhalt über das Display hinausgehen.

Dazu überzeugt der Smart-TV mit kontrastreicher OLED-Technologie und einer Aktualisierungsrate von 120 Hertz. Dadurch sehen Bewegungen besonders flüssig aus und der Fernseher ist auch besser für Gaming geeignet. Übrigens: Aktuell kannst du den Fernseher bis zu 100 Tage kostenfrei testen. Mehr zu der Aktion haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.

MediaMarkt Oster-Angebote – Philips OLED-TV, Tefal OptiGrill und Akku-Staubsauger im Sale

Rowenta Akkusauger mehr als die Hälfte reduziert

Ein weiterer Blick lohnt sich auf den Akku-Staubsauger Rowenta „RH2039 X-Force Flex 9.60 Allergy“. Denn der kostet normalerweise 499,99 Euro, ist jetzt aber bei MediaMarkt auf nur 222 Euro runtergesetzt und damit rund 55 Prozent reduziert. Hierbei handelt es sich um einen kabellosen Staubsauger, den du sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger verwenden kannst. Er bietet eine starke Saugkraft von bis zu 100 Air Watt sowie eine lange Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten. Damit entfernst du also auch hartnäckigen Schmutz aus Teppichböden – ohne eine Reinigungspause einlegen zu müssen.

Dabei wiegt er nur 1,1 Kilogramm und lässt sich somit auch gut Treppen hoch- und heruntertragen. Außerdem praktisch für Allergiker: Der Akkusauger filtert bis zu 99,9 Prozent von Feinstaub, Allergenen und Staubmilben bei der Reinigung von Böden und Polstern.

Großer Tefal OptiGrill mit 56 Prozent Rabatt

Und Nummer 3 unserer Auswahl: Der Tefal GC722D Optigrill Plus XL Kontaktgrill. Der Küchenhelfer kostet regulär 379,99 Euro und jetzt nur noch 164,99 Euro bei MediaMarkt. Somit ist er nun rund 56 Prozent günstiger. Hiermit grillst du Burger, Steaks, Sandwiches, Meeresfrüchte und Bacon. Aber auch Obst und Gemüse lässt sich damit schnell zubereiten. Er bietet eine Fläche von 40 × 20 Zentimetern, was im Gegensatz zu den klassischen Modellen 33 Prozent mehr Fläche entspricht. Außerdem praktisch: Die Platten und Saftauffangbehälter sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet. So bleibt dir ein großer Reinigungsaufwand nach dem Brutzeln erspart.