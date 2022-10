Nur noch 2 Tage: Dieser Black-Friday-Vorgeschmack bei Saturn endet bald

Online brauchst du für die Angebote im Saturn-Gutscheinheft nichts vorlegen, sondern kannst direkt im Warenkorb in den Genuss der Kombi-Deals kommen. Und so funktioniert’s: Legst du eines der teilnehmenden Produkte in den Warenkorb, kombiniert sich dort ein weiterer, meist sinnvoll zusammenpassender Artikel ohne Aufpreis dazu. Insgesamt summiert Saturn das Sparpotenzial aus Rabatt und Kombi-Produkt für die gesamte Aktion auf 18.000 Euro auf. Ein ganz schönes Schnäppchen-Versprechen.

Bei vielen Deals gibt es außerdem statt eines Gratis-Produktes einfach einen Coupon für weitere Einkäufe bei Saturn dazu. Hier kannst du dir das Kombi-Produkt quasi frei auswählen. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen: Je höher der Einkaufswert, umso höher ist auch der Kombi-Wert der Aktion.

Saturn bietet die Gutschein-Schnäppchen noch bis zum 19. Oktober an. Wir schauen uns drei Top-Schnäppchen-Empfehlungen an.

66 Prozent Rabatt: Dyson-Alternative fast schon lächerlich günstig

Die Top-Schnäppchen-Empfehlung kommt aus dem Bereich Haushalt. Hier gibt es neben einigen Produkten des Akku-Staubsauger-Pioniers Dyson auch ein paar günstigere Alternativen. So zum Beispiel ein Gerät mit dem sperrig-spacigen Namen Rowenta RH9639 X-Force 8.60 Allergy.

Das einst für 530 Euro auf den Markt geworfene Produkt ist massiv reduziert und kostet nunmehr 179 Euro. Der Preisrabatt bei Saturn ist das einzige aktionsspezifische Element. Hinzu kommt die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie des Herstellers. Ein Kauf ohne großes Risiko also.

Neben dem 185 Watt starken Staubsauger mit Akkubetrieb für 35 Minuten am Stück gibt es hier einiges an praktischem Saug-Zubehör im Lieferumfang. Darunter auch einige Möbelbürsten und Polsterdüsen, die dem verkauften Set den Zusatz „Allergy“ bescheren.

Fernseher-Angebote: Samsung QLED mit doppeltem Preisvorteil

Außerdem räumt Saturn weiterhin die Fernseher-Lager leer. Neben einem interessanten LG-OLED-Angebot (OLED C-Serie, 48 Zoll) für 799 Euro gibt es noch ein anderes, gutes Unter-800-Euro-Schnäppchen.

Der Samsung QLED-TV GQ55Q60BAU aus der 2022er-Serie ist, von 1.200 Euro (UVP) kommend, auf 777 Euro reduziert. Das ist der eine Part des Angebots. Dazu gibt es dank Gutscheinheft-Extra noch einen Saturn-Coupon im Wert von 120 Euro dazu. Rechnest du den Preisvorteil als Rabatt ein, kommst du auf einen Preis von nur noch rund 560 Euro für den 55-Zöller von Samsung.

→ Samsung QLED 55“ für 777 Euro + 120-Euro-Coupon

Der Fernseher ist vor allem für Streaming-Dienst-User eine Top-Empfehlung. Samsungs Benutzeroberfläche Tizen ist mit allen möglichen Streaming-Apps kompatibel und der Hersteller verspricht 8 Jahre lang eine lückenlose Update-Versorgung.

QLED-Bildtechnik gilt als nicht ganz so edel und kontraststark wie die teurere OLED-Technologie. Gerade bei Gegenlicht und insgesamt in Sachen Helligkeit sind die QLED-Panels von Samsung jedoch führend.

Jura Kaffeemaschine deutlich unter 700 Euro

Unter den Kaffeevollautomaten schwören viele auf die Schweizer Firma Jura. Deren Versprechen: Langlebigkeit, nachhaltig hohe Qualität und vor allem der Umstand, dass bei jeder Maschine im Zweifel jedes einzelne Schräubchen ersetzt werden kann. Während du bei anderen Herstellern bei einem Defekt oftmals die komplette Maschine austauschen und neu kaufen musst, ist Jura hier mit einem anderen Ansatz unterwegs.

Die Jura E6, eine Mittelklasse-Maschine mit Display-Bedienung ist bei Saturn gerade deutlich heruntergesetzt. Der Vollautomat mit integrierter Milch-Feinschaumdüse kostet 649 Euro und ist damit im Vergleich zum Ursprungspreis, dem UVP, um 200 Euro reduziert. Einzig Expert zieht beim Preis hier mit. Günstiger war die Jura E6 unterdessen noch nie. Die beiden Händler bieten den bisherigen Bestpreis.

Saturn Gutscheinheft: Weitere Deals bis zum 19. Oktober

Seit rund zwei Wochen gelten die Gutscheinheft-Deals nun schon und einige Deals sind bereits ausverkauft. Willst du selbst durch die Angebote stöbern, geht’s hier entlang. Auf der Seite findest du dann Angebote aus den verschiedenen Bereichen. Vom Smartphone (etwa dem iPhone SE (2020) für 349 Euro) Euro bis zur elektrischen Zahnbürste (die neue Oral-B io10 ist kurze Zeit nach Erscheinung bereits um 41 Prozent reduziert – kostet aber immer noch 333 Euro). Viele Angebote lohnen sich auch erst auf den zweiten Blick – dann, wenn die Gutscheinheft-Automatik greift und es weitere Produkte gratis dazugibt.