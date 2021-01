Jetzt 1.000 Euro günstiger: Galaxy S10+ 1TB im Special-Deal

Im Online-Shop von Otto ist das Samsung Galaxy S10+, also das bessere S10, jetzt im Angebot. 599 Euro dürften auf den ersten Blick niemanden hinter dem Ofen hervorlocken, war das Top-Flaggschiff aus dem Jahr 2019 auch schonmal für 519 Euro im Angebot. Der Teufel oder besser gesagt: Der Deal steckt aber im Detail.

Galaxy S10+ im Special-Deal: Das macht das Angebot besonders

Der Online-Händler otto.de unterbietet mit dem Deal nämlich die 600-Euro-Marke für das größte S10+. Ja, diese Steigerung gibt es. Im Angebot ist nämlich nicht die normale Version mit 128 GB und auch nicht die aufgebohrte 512er-Variante. Nein, das Sonderangebot behandelt das 1-TB-Modell des Galaxy S10+. Mehr Speicher geht nicht und gab es noch nicht.

2019 war es eine Weltneuheit, die Samsung mit dieser Speicher-Konfiguration bot. Niemals zuvor verbaute ein Smartphone-Hersteller 1.000 GB als internen Speicher. Das hatte seinen Preis: Für 1.600 Euro schob Samsung das S10+ in dieser Ausführung auf den Markt. Jetzt gibt es also satte 1.000 Euro Rabatt auf den Speicher-König unter den Smartphones.

→ Hier geht’s zum Angebot

Der Deal gilt laut Angabe im Shop den ganzen Januar über. Aber: Auch im Herbst hatte der Händler ein ähnliches Angebot für zwei Tage aufgelegt. Damals war es nach wenigen Stunden vergriffen. Das S10+ gilt als das beste Smartphone der Jahre 2019 und 2020 zusammen.

Preisvergleich: So gut ist der Deal wirklich

Aktuell gibt unser Preisvergleichspartner guenstiger.de einen Mindestpreis von 670 Euro aus. Otto unterbietet diesen um rund 70 Euro. Die Ersparnis ist also nicht zu verachten. Generell hält sich der Preis des S10 Plus in dieser Speicherversion zwischen 650 und 900 Euro. Das Otto-Angebot ist also ein echter Kracher.

Verfügbar ist das Handy im Otto-Online-Shop in der Farbvariante „Ceramic White“. Neben dem 1 TB großen On-Board-Speicher, gibt es bei dem Modell 12 GB Arbeitsspeicher und einen freien SIM-Karten-Slot für Dual-SIM-Funktionen. Eine Speicherkarte sollte bei dem vorhandenen Datendepot nicht weiter nötig sein. Auch Tablets sind bei Otto derzeit im Angebot.

