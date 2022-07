Nur heute bei MediaMarkt: Diese 180-Euro-Kopfhörer mit ANC kosten jetzt nur 119 Euro

Bei den Tagesangeboten von MediaMarkt kannst du oftmals richtig gute Schnäppchen machen. So auch wieder heute. Die Bluetooth-Kopfhörer Jabra Elite 7 Active bekommst du am Montag, den 18. Juli, bis Dienstagmorgen (19. Juli) um 9 Uhr für günstige 119 Euro (Preis gilt nur für die schwarze Version). Warum das so ein gutes Angebot ist und was die kleinen In-Ears können, erfährst du hier.

Günstiger denn je: Bluetooth-Kopfhörer von Jabra

Normalerweise kosten die Jabra Elite 7 Active rund 180 Euro (UVP) und fallen damit – preislich und qualitativ – in die Oberklasse der In-Ears. Besonders ist dieses Angebot nun zusätzlich, da es die Kopfhörer nicht nur nirgendwo anders günstiger zu kaufen gibt, sondern das auch noch der absolute Tiefpreis ist. Denn: die In-Ears waren zwar zuletzt am Samstag (16. Juli) bei Saturn ebenfalls im Tagesangebot für 119 Euro. Doch zuvor gab es sie nie unter 138 Euro. Jetzt hast du noch einmal die Chance, sie dir günstig zu sichern.

Jabra Elite 7 Active Bluetooth Kopfhörer für Sport und Freizeit im Angebot

Besonders cool: Die kleinen Bluetooth-Kopfhörer sind Allrounder durch und durch. Das heißt, du kannst mit ihnen jede Situation mit deiner Lieblingsmusik begleiten. Auch für den Sport sind sie durch einige Features optimiert. Aber keine Sorge – sie sehen dabei nicht nach klassischen Sport-Kopfhörern aus, sondern sind auch noch echt schick. Magst du es lieber dezent? Dann kannst du sie dir in Schwarz oder Navy holen, etwas auffallender und frischer sehen die In-Ears in der Farbe Mint aus. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur für das schwarze Modell.

Musikhören ohne störende Geräusche: ANC-Kopfhörer für 119 Euro

Ein weiteres Highlight – insbesondere für Kopfhörer dieser Preisklasse – ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Hierdurch können die kabellosen Jabra-Kopfhörer sämtliche störende Umgebungsgeräusche ausblenden. Das Rauschen von Zügen, Stimmen oder sonstiger Lärm verschwindet, während du dich voll und ganz auf dein Training, die Arbeit oder einfach auf die Musik konzentrieren kannst. Solltest du doch einmal die Geräusche in deiner Umgebung hören wollen, kannst du die Funktion auch einfach ausschalten und dich so beispielsweise sicher im Straßenverkehr bewegen.

Jabra Elite 7 Active: Diese Bluetooth-Kopfhörer sind wasserdicht und versorgen dich bis zu 30 Stunden mit Musik

Darüber hinaus bieten die Bluetooth-Kopfhörer von Jabra eine lange Akkulaufzeit von 8 Stunden und lassen sich somit einen ganzen Arbeitstag autark nutzen. Zusammen mit der mitgelieferten Ladebox kommst du auf insgesamt 30 Stunden Laufzeit. Und sollten die Kopfhörer doch einmal leer gehen, kannst du sie dank Schnellladefunktion in nur 5 Minuten wieder für eine Stunde Musikgenuss aufladen. Weitere Highlights sind zudem: Sie sind wasserdicht und schweißabweisend (IP57), bieten einen festen Sitz bei jeder Bewegung und sind Wireless-Charging-fähig.

Außerdem lassen sie sich via Google Assistant oder Alexa per Sprachbefehl steuern. So kannst du zum Beispiel beim Training freihändig eine bestimmte Playlist starten. Du merkst: Es bleiben kaum Wünsche offen. Die Jabra Elite 7 Active bekommst du nur noch bis zum 19. Juli um 9 Uhr morgens zum günstigen Preis von 119 Euro.