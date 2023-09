Notebook, PC & Monitor: Starke Acer-Deals bei MediaMarkt

Suchst du ein neues Notebook oder einen Desktop-PC? Dann kommt die Acer Week bei MediaMarkt für dich genau richtig! Hier gibt’s nämlich zahlreiche starke Geräte des Herstellers deutlich günstiger. Von einem Gaming-Laptop wie dem Acer Nitro 5 für 999 Euro bis hin zum preiswerten Acer Aspire XC-1780 PC für 549 Euro. Und selbst passende Monitore gibt’s ab 99 Euro im Angebot. Wir stellen dir unsere Highlights der Aktion genauer vor.

Acer Notebooks im Sale: Preiswerter Office-Laptop oder starkes Gaming-Gerät

Wenn du einfach nur einen preiswerten Laptop für die tägliche Büroarbeit und entspanntes Streaming auf der Couch suchst, solltest du dir das Acer Aspire 3 (A317-33-P7XT) anschauen. MediaMarkt streicht aktuell 19 Prozent vom Kaufpreis, wodurch du nur noch 449 Euro für das Acer Notebook zahlst. Und hierfür bekommst du ein hochwertiges Gerät für den Alltag. Der Intel Pentium Silver Prozessor N6000 liefert dir in Kombination mit den verbauten 8 GB RAM etwa eine ordentliche Leistung für die typischen Office-Aufgaben sowie für Streaming via Netflix, Disney+ und Co.

Die verschiedenen Inhalte erstrahlen dabei alle auf dem 17,3 Zoll großen FullHD-Display, welches dir eine gute Größe für die verschiedenen Anwendungszwecke liefert. Etwas klein fällt hingegen die verbaute 256 GB SSD-Festplatte aus. Und auch die Akkulaufzeit könnte besser sein: Laut Acer hält das Notebook maximal 5,5 Stunden ohne angeschlossenes Stromkabel durch. Dafür ist Windows 11 Home direkt vorinstalliert, sodass du mit dem Laptop direkt loslegen kannst. Hinzu kommen dann noch weitere nützliche Vorteile wie die integrierte Webcam, mit der du für Videokonferenzen perfekt ausgestattet bist.

→ Acer Aspire 3 für 449 Euro

Wer hingegen mehr Leistung braucht und mit seinem neuen Laptop auch zocken möchte, sollte zum Acer Nitro 5 (AN515-45-R16C) greifen. Das Gaming-Notebook haben wir dir bereits in unserer Kaufberatung für High-End-Geräte unter 1.500 Euro genauer vorgestellt. Kurz zusammengefasst liefert dir der Laptop mit dem AMD Ryzen 7 5800H Prozessor (Turbo-Taktfrequenz von 4,40 GHz / 16 GB RAM) sowie der NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarte gute Voraussetzungen für den täglichen Gaming-Spaß.

Das schicke 144 Hz 15,6-Zoll-Display, die Vielzahl an Anschlüssen sowie die 512 GB SSD-Festplatte runden das gute Gesamtpaket ab. Sehen lassen kann sich zudem der Preis: Das Acer-Notebook gibt’s aktuell nämlich satte 28 Prozent billiger, wodurch du zum Bestpreis von 999 Euro an das Gerät kommst.

→ Acer Nitro 5 für 999 Euro

Passend dazu: Günstige Gaming-Monitore ab 99 Euro

Egal, ob du dir einen Laptop oder einen Desktop-PC holst, ein passender Monitor kann sich immer lohnen – vor allem zum Schnäppchen-Preis von lediglich 99 Euro! So günstig ist aktuell nämlich der Acer QG240YH3 Bildschirm in 23,8 Zoll. Das Gerät liefert dir für unter 100 Euro eine FullHD-Auflösung, 100 Hz sowie eine Reaktionszeit von 4 ms. Neben einem VGA- und HDMI-Anschluss gibt’s zudem noch einen digitalen Audioausgang. Alternativ gibt’s den Monitor für 129 Euro übrigens auch in 27 Zoll.

→ Acer 23,8 Zoll Gaming Monitor für 99 Euro

Falls hier noch nichts für dich dabei war, solltest du auf jeden Fall einen Blick auf die Aktionsseite zur Acer Week bei MediaMarkt werfen. Hier gibt’s bis zum 18. September nämlich noch viele weitere starke PCs, Notebooks und Monitore im Angebot.