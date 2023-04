Neue O2 Tarife: Spannendes Angebot mit 4K-TV sorgt für Riesen-Ersparnis

Wer bereits ein gutes Smartphone hat, aber trotzdem auf der Suche nach einem neuen Tarif-Deal ist, wird hier fündig. Bei O 2 gibt es nämlich einen 50 Zoll großen 4K-TV von LG für nur 25 Euro zum Tarif dazu. Dieser kann sich mit einem wachsenden Datenvolumen ab 25 GB für 32,99 Euro im Monat ebenfalls sehen lassen. O 2 hat nämlich erst kürzlich seine Tarife aktualisiert, wodurch du jetzt noch mehr mobile Daten zur Verfügung gestellt bekommst. Was sich sonst noch alles geändert hat und wie viel du bei dem TV-Deal sparst, erfährst du hier.

Aus O2 Free wird O2 Mobile – Das ändert sich bei den Tarifen

Bevor wir uns dem spannenden 4K-TV-Bundle widmen, werfen wir einen kurzen Blick auf die neuen Tarife von O 2 . Abgesehen von der Namensänderung gibt es durchaus einige bemerkenswerte Neuheiten. Ein großer Vorteil betrifft etwa die maximale Bandbreite: So surfst du bereits ab dem S-Tarif mit bis zu 300 MBit/s. Und auch das wachsende Datenvolumen kann sich sehen lassen. Während es zuvor einen spezifischen Grow-Tarif gab, ist dieses tolle Feature nun Teil jedes O 2 -Tarifs. Um wie viele GB dieser dabei jährlich wächst, ist abhängig vom monatlichen Datenvolumen. Zudem wurden die mobilen Daten bei vielen Tarifen generell, also auch im ersten Jahr, um fünf bis zehn GB aufgestockt.

Neue Tarife bei O 2 : Das ändert sich für dich

Bereits bestehende O 2 -Kunden können beim nächsten Tarif-Wechsel übrigens ordentlich sparen. Die monatlichen Grundgebühren werden dann nämlich halbiert, was teilweise für tolle Preise sorgt. Ganz regulär hebt O 2 die Kosten um 3 Euro je Tarif an – dafür gibt es eben mehr Leistung.

50 Zoll LG 4K-TV für 25 Euro – So viel sparst du bei dem Deal

Der Preis kann sich bei dem O 2 -Tarif mit dem 50 Zoll großen 4K-TV von LG ebenfalls sehen lassen. Für maximal 25 Euro (plus 39,90 Versand) bekommst du hier nämlich einen Top-Fernseher zum Tarif dazu. So überzeugt das LG-Gerät mit einem gestochen scharfen Bild dank der HDR-Standards wie HDR10 Pro und HLG. Außerdem verfügt der UHD-TV über tolle Funktionen wie das 4K Upscaling, wodurch ältere Serien und Filme ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Und auch bei den Anschlüssen weiß der Fernseher zu überzeugen: Neben drei HDMI 2.0-Steckern (mit eARC und LG SIMPLINK) gibt es unter anderem noch einen USB-Slot und einen optischen Ausgang. Im Netz kostet das LG-Gerät übrigens 444 Euro, was dieses Bundle zu einem echten Schnäppchen macht – doch dazu später mehr.

Dem 4K-TV wird der neue Mobile M Tarif mit 25 GB Datenvolumen für monatlich 32,99 Euro zur Seite gestellt. Dabei surfst du mit der oben erwähnten neuen maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Zusätzlich wächst der Tarif jährlich um weitere fünf GB. Hinzu kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro werden dir bei dem Deal komplett gestrichen. Das tolle: Einzeln zahlst du für den Tarif ebenfalls 32,99 Euro im Monat, wodurch du keinerlei monatlichen Aufpreis für den Fernseher zahlst.

Du hast bei dem Bundle darüber hinaus noch die Auswahl aus verschiedenen Mindestvertragslaufzeiten. Wir empfehlen dabei die Laufzeit von 24 Monaten. Dadurch steigt der Gerätepreis für den UHD-Fernseher zwar von einem auf 25 Euro (plus 39,90 Euro für den Versand), die monatlichen Kosten in Höhe von 32,99 Euro bleiben jedoch unverändert. Über die 24 Monate kommst du bei dem Tarif-Bundle mit dem 4K-TV von LG so auf Gesamtkosten in Höhe von 856,66 Euro. Holst du dir den Tarif und das Gerät hingegen einzeln, musst du ganze 1.235,76 blechen. Du sparst bei diesem Deal also satte 379,10 Euro!