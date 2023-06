Mobile Party zum Bestpreis: JBL PartyBox Encore mit gratis In-Ears

Mit der JBL PartyBox Encore bist du auf jeden Fall das Highlight der nächsten Party. Der Lautsprecher liefert dir nämlich nicht nur satten Sound in einer kompakten Box, sondern sorgt mit der dynamischen Lichtshow ebenso optisch für Aufmerksamkeit. Das mitgelieferte kabellose Mikrofon verwandelt die Feier zusätzlich im Nu zum Karaoke-Abend. Bei Cyberport gibt es die PartyBox bis zum 21. Juni jetzt zum Bestpreis von 269 Euro im Angebot. Doch nicht nur das: Hierbei bekommst du die JBL Tune 130 TWS In-Ear-Kopfhörer im Wert von rund 50 Euro noch gratis dazu!

JBL PartyBox Encore: Sound, Lichtshow und Karaoke

Egal, ob Zuhause, am Strand oder unterwegs: Mit der JBL PartyBox Encore ist Feierlaune garantiert. Dafür sorgt an vorderster Front natürlich der tolle Sound des Lautsprechers, der mit einer Ausgangsleistung von 100 Watt ordentlich Power hat. Die PartyBox liefert dir über die integrierte Lichtshow jedoch auch optisch einiges. Die auf den Beat abgestimmten Farben samt anpassbarer Stroboskop-Lichter garantieren nämlich eine ganz besondere Club-Atmosphäre. Über das digitale, kabellose Mikrofon verwandelst du die Feier auf Wunsch auch im Handumdrehen zu einem waschechten Karaoke-Abend.

Mit der JBL PartyBox Encore bist du jedoch nicht auf eine Location beschränkt. Dank der kompakten Größe sowie dem Tragegriff bist du jederzeit bereit, die Musik mitzunehmen und ebenso unterwegs zu feiern. Dadurch eignet sich der Lautsprecher perfekt für Gartenfeste, Poolpartys oder einen entspannten Grillabend mit Musik. Die Akkulaufzeit von 10 Stunden sollte dabei auch für die motiviertesten Party-Gäste ausreichen. Zusätzlich ist die Box IPX4-spritzwassergeschützt – du musst dir also keine Sorgen vor leichtem Regen oder einem verschütteten Drink machen.

Dank der drahtlosen Verbindung via Bluetooth hast du deine Lieblingsmusik dabei stets griffbereit und auch deine Freunde können mal den DJ spielen. Über die JBL PartyBox-App hast du dabei die volle Kontrolle über den Lautsprecher und kannst dort etwa die Lichteffekte deinen Vorlieben anpassen. Alternativ lässt sich das Gerät aber natürlich auch über das Bedienfeld auf der Oberseite steuern. Zusätzlich stehen ebenfalls ein USB– und AUX-Eingang zur Musikwiedergabe bereit.

Gratis on top: JBL In-Ear-Kopfhörer mit ANC & 40 Stunden Musikwiedergabe

Bei diesem Angebot für 269 Euro ist mit den JBL In-Ear-Kopfhörern jedoch auch für eine private Party vorgesorgt. Die JBL Tune 130 TWS Bluetooth-Stöpsel gibt’s nämlich umsonst obendrauf und liefern dir ebenfalls den typischen Pure Bass Sound der Marke. Ein weiteres Highlight ist dabei definitiv die lange Akkulaufzeit von 40 Stunden in Kombination mit dem Ladecase. Wenn es mal besonders schnell gehen muss, kannst du über Speed Charge nach 10 Minuten Ladezeit bereits wieder zwei Stunden deiner Lieblingsmusik lauschen. Für angenehme Telefonate ist dank der vier integrierten Mikrofone sowie der Active-Noise-Cancelling-Technologie ebenfalls vorgesorgt. Der Ambient Aware Modus lässt dich hingegen deine Umgebung wahrnehmen, während du mit TalkThru mit Leuten sprechen kannst, ohne dass du die Stöpsel herausnehmen musst. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der bequemen Passform sowie dem Schutz gegen Wasser nach IPX4.

Und all das gibt’s beim Kauf der JBL PartyBox Encore umsonst dazu. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt dabei, wie gut dieser Deal wirklich ist. Das Preisschild von 269 Euro für die PartyBox ist bereits der Bestpreis im Netz. Im Gegensatz zur Konkurrenz bekommst du dabei aber noch die In-Ear-Kopfhörer on top. Einzeln kosten diese bei anderen Anbietern rund 45 Euro oder mehr. Das tolle Extra macht dieses Sound-Bundle also definitiv zu einem coolen Schnäppchen! Doch aufgepasst: Der Deal läuft nur noch bis zum 21. Juni.