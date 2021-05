Beim MediaMarkt „Gönn-dir-Dienstag“ ist der Name Programm: Die Angebote gelten nur den Dienstag über und enden am frühen Mittwochmorgen wieder. Heute kommen vor allem Interessenten von neuer Home-Office- oder Gaming-Ausrüstung auf ihre Kosten.

Home-Office-Monitor zum Spottpreis bei MediaMarkt

Das Top-Angebot am 25. Mai ist der Lenovo-Monitor D24-20. Der Full-HD-Bildschirm fällt für einige Stunden auf 95 Euro und wird damit zum veritablen Home-Office-Schnäppchen für unter 100 Euro. Bei den Eckdaten bietet der 24-Zöller alles, was du für gutes Arbeiten brauchst: Der Hersteller gibt eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden und eine Bildfrequenz von 75 Hertz über HDMI. Außerdem zeichnet sich der Monitor durch recht schmale Ränder aus, was ihn zum Parallel-Einsatz von zwei Monitoren direkt nebeneinander qualifiziert. So vergrößerst du deinen digitalen Arbeitsplatz ungemein.

Der 95-Euro-Monitor kommt mit einem Standfuß, hat auf der Rückseite aber auch eine genormte Schrauben-Vorrichtung für Monitorarme oder Wandhalterungen. Wem 24 Zoll etwas zu klein sind, der kann dasselbe Modell auch in 27 Zoll Größe zum Angebotspreis erwerben – das kostet dann 119 Euro.

→ Zum Monitor-Deal (24 Zoll, 95 Euro)

Lego Star Wars Scout Trooper Helm mit Mini-Rabatt

Kleiner Rabatt, große Wirkung: Die Star-Wars-Serie von Lego ist bei Fans und Sammlern äußerst beliebt. Im MediaMarkt-Angebot rutscht der Design-Bausatz des Scout Trooper Helm um 5 Euro auf 34,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis – wenngleich du beim Einzelkauf noch Versandkosten dazurechnen musst.

Das ikonische Bauteile-Set mit der Kennung 75305 gehört zur Sammelserie von gleich mehreren Helmen zum Bauen und Aufstellen. Insgesamt besteht es aus 471 teilen und ist fertig aufgebaut 18 Zentimeter hoch sowie 11 und 12 Zentimeter breit und tief.

→ Hier geht’s zum Angebot

Switch-Deals: Joy-Con-Controller und Super Mario Party zum Kombi-Preis

Wer eine Nintendo Switch zu Hause hat – oder sich eine neu kaufen möchte – der kann diesen Gaming-Deals einen näheren Blick zu werfen: Die Kombination aus Joy-Con-Controller 2er-Set in verschiedenen Farben mit dem Spiele-Klassiker Super Mario Party wandert für zusammen 99,99 Euro in den Warenkorb. Normalpreis für die Controller sind 79,99 Euro und das Spiel kostet eigentlich 59,99 Euro. Insgesamt sparst du gegenüber den UVP-Angaben also satte 40 Euro. Den Deal findest du, wenn du auf der Produktseite der Joy-Con-Controller ein wenig herunterscrollst und dann beides zusammen reduziert in den Warenkorb legst.

Außerdem gibt es beim „Gönn-dir-Dienstag“ noch zahlreiche weitere Gaming- und Homeoffice-Deals. Einige Spiele sind im Angebot, dazu Headsets und sogar aufgebohrte Gaming-Laptops für mehr als 4.000 Euro. Daneben aber auch schlanke Notebooks und Büro-Equipment wie Headsets oder Webcams.