Lidl schmeißt Akkustaubsauger von Bosch für unter 100 Euro raus

Saugroboter sind dir zu teuer oder einfach zu abgefahren? Deinen alten Kabelsauger kannst du dank dieses Angebots von Lidl aber trotzdem in der Besenkammer lassen. Hier bekommst du nämlich einen Akkusauger von Bosch für nur 99,99 Euro. Was das Modell alles kann, erfährst du hier.

Black Friday Rabatt bei Lidl

Der Akkusauger hat einen Lithium-Ionen-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 44 Minuten verspricht, sodass du dein ganzes Haus auf einmal auf Vordermann bringen kannst. Dafür stehen dir zwei Leistungsstufen zur Verfügung, die auf allen Bodenarten für eine effiziente Reinigung sorgen sollen. Das bewegliche Düsengelenk erleichtert dir dabei die Arbeit. Den vollen Staubbehälter kannst du einfach entleeren, und der Filter ist waschbar. Die Bürstenrolle soll sich ebenfalls leicht entnehmen und reinigen lassen.

Geht dem Staubsauger der Saft aus, ist er nach vier bis fünf Stunden wieder aufgeladen. Den Akkustand kannst du über die Ladeanzeige immer im Blick behalten. Cool dabei ist, dass das Gerät komplett ohne Halterung frei stehen kann. Du musst also keine Löcher in die Wand bohren.

Freistehend und als Handstaubsauger einsetzbar

Um dem ganzen Angebot noch die Krone aufzusetzen, handelt es sich hier um ein 2-in-1-Gerät. Du kannst den Staubsauger nämlich auseinanderbauen und hast so mit wenigen Handgriffen einen Handsauger daraus gemacht. Mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm zählt er zu den eher leichteren Modellen.

So gut ist der Deal wirklich

Aktuell laufen bei Lidl die Black-Week-Deals. Unsere Favoriten haben wir dir hier schon mal zusammengefasst. Da die Schnäppchen nur noch bis zum 2. Dezember laufen, solltest du dich mit dem Kauf beeilen. Zu genau dieser Aktion gehört auch der Akkusauger von Bosch. Hier schreibt der Discounter einen UVP von 269,99 Euro aus. Der Preisvergleich verrät uns jedoch: Dieser UVP ist komplett aus der Luft gegriffen.

Allerdings ist der aktuelle Preis von 99,99 Euro ein neuer Tiefstpreis für den Bosch-Sauger. Zwar verlangt Lidl noch 5,95 Euro für den Versand, den Deal-Charakter schmälert dies aber nicht. Noch vor wenigen Tagen standen hier nämlich rund 50 Euro mehr auf der Rechnung. Für alle, die gerne einen Akkusauger hätten, aber nicht gleich in Dyson und Co. investieren möchten, ist dieses Modell von Bosch also ein wirklich guter Fang.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.