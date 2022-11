Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen im Angebot – teils unter 800 Euro

Da wäre unter anderem das Teutoburg Senne City E-Bike. Es bietet sieben Gänge, einen Hinterradmotor und mit seinem modernen, zeitlosen Design ist es auch optisch ein Hingucker. Wie es der Name schon verrät, ist dieses E-Bike primär für den Stadt- und Dorfverkehr gedacht. Unterwegs bist du bei diesem Pedelec auf 28 Zoll großen Reifen, der Stahlrahmen ist 45 Zentimeter hoch. Hinten und vorn kommen allerdings nur Felgenbremsen (V-Bremsen) zum Einsatz. Für ein Plus an Sicherheit wären Scheibenbremsen wünschenswerter gewesen.

Bei Lidl im Angebot: das Teutoburg Senne City E-Bike.

Gepäckträger-Akku (316,8 Wh, 10,4 Ah, 36 Volt)

Heckmotor (250 Watt)

Reichweite abhängig von Fahrweise rund 50 Kilometer

Shimano-Kettenschaltung mit sieben Gängen

ohne Federgabel

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Was kostet das Teutoburg E-Bike bei Lidl?

Lidl gibt für das E-Bike einen unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 1.450 Euro an. Überraschend viel für ein E-Bike mit der gewählten Ausstattung. Wenn Scheibenbremsen fehlen, ein Stahlrahmen den Vorzug vor einem Alu-Rahmen bekommt und zudem nicht einmal eine Federgabel montiert ist, sollte ein Preis eher unter 1.000 Euro liegen. Entsprechend verwundert es nicht, dass Lidl das Teutoburg Senne City E-Bike für rund 772 Euro anbietet. Günstig? Ja. Unschlagbar günstig? Nein. Denn bei eBay ist das Pedelec inklusive Versandkosten derzeit für knapp 750 Euro zu haben.

Bessere Alternative: Prophete Trekking-E-Bike

Sowohl in einer Ausführung für Herren als auch in einer Damen-Variante steht bei Lidl ein Trekking E-Bike von Prophete zur Verfügung. Die Ausstattung fällt um einiges hochwertiger aus als beim Teutoburg-E-Bike. Das Pedelec von Prophete bietet ebenfalls eine 28-Zoll-Bereifung und ist mit einem 50 (Damen) oder 52 Zentimeter (Herren) hohen Alu-Rahmen ausgestattet. Außerdem kannst du dich auf hydraulische Scheibenbremsen und eine deutlich höhere Reichweite freuen.

Gepäckträger-Akku (374,4 Wh, 10,4 Ah, 36 Volt)

Heckmotor (250 Watt) mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise rund 100 Kilometer

Shimano-Kettenschaltung mit acht Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Neu bei Lidl im Angebot: das Prophete E-Bike Alu-Trekking.

Normalerweise würde dieses E-Bike knapp 1.625 Euro (UVP) kosten. Lidl bietet es aber im Rahmen seiner zum Teil jetzt schon verfügbaren Black Week Deals für 999 Euro an. Knapp 5 Euro Lieferkosten kannst du bei diesem Angebot sparen, wenn du bei deiner Bestellung den Gutscheincode BW22 eingibst. Hinzu kommt aber noch ein Aufschlag für die Lieferung per Spedition in Höhe von 9,95 Euro. Günstiger konnten wir dieses elektrifizierte Fahrrad dennoch in keinem namhaften anderen Webshop finden.

Fischer E-MTB bei Lidl kaufen

Oder bist du mehr an einem E-Mountainbike interessiert? Dann kannst du dich bei Lidl auch für das reduzierte Fischer E-MTB Montis 2206 entscheiden. Es bietet einen 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen, 27,5 Zoll große Reifen und hydraulische Scheibenbremsen für einen schnellen Halt. Den Sideclick-Akku kannst du jederzeit problemlos entnehmen, um ihn getrennt vom Fahrrad in deiner Wohnung wiederaufzuladen.

Sofort als E-MTB zu erkennen: das Fischer Montis 2206.

Sideclick-Akku (422,4 Wh, 8,8 Ah, 48 Volt)

Heckmotor (250 Watt) mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise rund 120 Kilometer

Kettenschaltung mit neun Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Der unverbindliche Verkaufspreis für das E-MTB von Fischer liegt nach Angaben von Lidl bei 1.699 Euro. Davon zieht Lidl aber 17 Prozent ab und bietet das E-Bike fürs Gelände zu einem Preis von 1.399 Euro an. Günstiger konnten wir auch dieses Pedelec in keinem anderen deutschen Webshop finden.

