Letzte Chance: MediaMarkt haut zig Geräte zu Top-Preisen raus

Egal, ob Bluetooth-Kopfhörer für lediglich 49 Euro, ein LG-Fernseher in 65 Zoll für unter 600 Euro oder coole Küchengeräte wie ein OptiGrill: Während des großen „Wahnsinn Schnell Verkaufs“ von MediaMarkt gibt es zahlreiche spannende Angebote zu entdecken. Viel Zeit bleibt dir dafür aber nicht mehr. Die WSV-Aktion läuft nämlich nur noch bis zum 29. Januar. Schnell sein lohnt sich also.

WSV-Aktion: 4K-Fernseher zu Bestpreisen

Bei den TV-Geräten aus der WSV-Aktion können wir dir gleich mehrere Modelle empfehlen. Am günstigsten ist dabei dieses Gerät der Marke Hisense: Für nur 499 Euro bekommst du hiermit einen 55 Zoll großen UHD-TV zum absoluten Tiefstpreis. Bei dem Bildschirm wird auf die sogenannte Mini-LED-Technologie gesetzt, welche insbesondere bei den Kontrasten zu punkten weiß. Doch auch sonst bekommst du schicke Bilder in 4K geboten – und das dank eines UHD AI Upscalers selbst bei älteren Inhalten. Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist obendrein ordentlich und dank der vielen Anschlüsse kannst du verschiedene Geräte problemlos mit dem Smart-TV verbinden.

→ 55 Zoll Hisense 4K-Fernseher für 499 Euro

Darf es etwas größer sein? Dann schnapp dir diesen 65 Zoll großen UHD-Fernseher aus dem Hause LG für 599 Euro. Schicke und flüssige Bilder in 4K mit 60 Hz bekommst du hier ebenso geboten. Gleichzeitig optimieren diverse Verbesserungssysteme fortlaufend das Bild. Ausreichend Anschlüsse sowie eine rundum schnelle Software machen diesen TV zu einer guten Wahl. Günstiger als bei MediaMarkt gibt’s das LG-Gerät dabei bei keinem Anbieter im Netz.

→ 65 Zoll LG 4K-Fernseher für 599 Euro

Alle Fernseher – sowie generell alle weiteren in diesem Artikel vorgestellten MediaMarkt-Angebote – werden übrigens komplett kostenfrei geliefert.

OptiGrill & Kaffeevollautomat: Diese Küchen-Deals lohnen sich

Und auch in der Küche kann gespart werden – allen voran bei dem beliebten OptiGrill. Das Tefal-Gerät in der 2in1-Variante kann zusätzlich als offener BBQ-Grill verwendet werden, wodurch du die Grillfläche verdoppelst. Außerdem eignet sich das Gerät dadurch ideal für entspannte Abende mit Freunden – ähnlich wie beim Raclette. Selbstverständlich bietet dir dieser OptiGrill aber auch alle weiteren Vorteile der bekannten Küchen-Gadgets. Mit 9 Grillprogrammen für verschiedene Zutaten, smarten Sensoren sowie dem Lichtindikator grillst du unterschiedliche Gerichte immer auf den Punkt genau. Warum wir generell vom OptiGrill begeistert sind, erfährst du in unserem ausführlichen Test.

Während der WSV-Aktion von MediaMarkt lohnt sich der OptiGrill 2in1 jetzt besonders. Der Elektromarkt streicht nämlich satte 47 Prozent vom UVP und haut das Tefal-Gerät daher schon für 199 Euro raus. Kein anderer Anbieter im Netz kann dieses Angebot schlagen.

→ OptiGrill 2in1 für 199 Euro

Dieses OptiGrill-Modell liefert dir gleich zwei Funktionen

Einen weiteren Bestpreis-Deal gibt es in Sachen Kaffeegenuss. Der Krups Arabica Picto Kaffeevollautomat kostet dich dank 61 Prozent Rabatt bei MediaMarkt aktuell nur noch 269 Euro. Mit dem Brüher holst du dir per Knopfdruck unzählige Kaffeespezialitäten – inklusive cremigem Milchschaum für Getränke wie einen Cappuccino. Dabei kannst du den Mahlgrad und die Stärke stets deinen Vorlieben anpassen. Und dank der äußerst simplen Reinigung ist nicht nur das Aufbrühen der Wachmacher ein Kinderspiel.

→ Krups Arabica Picto Kaffeevollautomat für 269 Euro

Mit Bose & Soundcore: Preiswerte Bluetooth-Kopfhörer

Abschließend stellen wir dir noch zwei Kopfhörer-Schnäppchen vor. Momentan über die Hälfte billiger sind etwa die Soundcore Life Tune Over-Ear-Kopfhörer. Der verbaute 40 mm Treiber sorgt hier für einen satten Sound, während die aktive Geräuschunterdrückung gleichzeitig alle Störgeräusche herausfiltert. Beachtlich ist zudem die Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Und dank der Schnellladefunktion haben die Kopfhörer nach fünf Minuten Laden wieder genug Power für weitere vier Stunden Spielzeit. Unschlagbar ist aber vor allem der Preis: Bei MediaMarkt zahlst du nämlich nur 49 Euro für die Hörer – günstiger geht’s nicht!

→ Soundcore Life Tune Over-Ear-Kopfhörer für 49 Euro

Wer auf der Suche nach Premium-Kopfhörern ist, sollte sich stattdessen die Bose QuietComfort für 279 Euro genauer anschauen. Die Over-Ears der renommierten Marke sollen dir sowohl einen hervorragenden Klang als auch einen angenehmen Tragekomfort liefern. Active Noise Cancelling, diverse EQ-Einstellungen sowie die Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden runden das fantastische Gesamtpaket ab. Der Angebotspreis von 279 Euro ist dabei der beste Preis im Netz.

→ Bose QuietComfort für 279 Euro

WSV-Aktion bei MediaMarkt: Unendlich tolle Angebote

Das waren aber natürlich noch lange nicht alle spannenden Angebote der WSV-Aktion. Wenn du dich selbst auf die Suche nach Schnäppchen machen möchtest, kannst du einen Blick auf die Aktionsseite werfen. Alternativ haben wir dir aber auch schon in anderen Artikeln einige Top-Deals genauer vorgestellt: