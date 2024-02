Kaum zu glauben: Otto will jetzt unter 300 Euro für diesen LG 4K-Fernseher

Nur 299,99 Euro (zzgl. Versandkosten) stehen auf dem Preisschild des „LG 43UQ76909LE“ 4K-TVs. Und das klingt nicht nur auf den ersten Blick gut, sondern auch auf den zweiten. Denn der 4K-Fernseher bietet eine top Ausstattung und war zuvor noch nie so günstig zu haben – aber dazu später mehr. Der TV ist mit 43 Zoll nicht zu riesig, aber immer noch groß genug für einen gemütlichen Filmabend. Willst du einen größeren Fernseher, haben wir aber auch noch ein paar Alternativen mit einem ähnlich hohen Rabatt für dich.

43 Zoll 4K-TV von LG für 299,99 Euro: Hier geht’s direkt zum Angebot!

4K-Fernseher von LG: Wir zeigen, wie gut der Deal ist

Der Deal zum 4K-Fernseher läuft im Zuge der Angebote der Woche bei Otto. Bis Dienstag (6.2.) soll das Angebot noch laufen – vorausgesetzt, er ist nicht vorher bereits ausverkauft. Dass der Deal richtig gut ist, verdeutlicht nicht nur der Rabatt von 45 Prozent, sondern auch ein Blick auf den Preisverlauf. Denn hier zeigt sich, dass der Fernseher in der Vergangenheit noch nie so günstig war. 319 Euro war bisher der niedrigste Preis und davor schwankten die Kosten zwischen rund 350 und 430 Euro. Der nächst günstigste Anbieter verlangt derzeit übrigens rund 420 Euro für den 4K-Fernseher.

LG 4K-TV im Angebot bei Otto für unter 300 Euro

Was der 4K-TV von LG kann

Der angebotene 4K-Fernseher bei Otto bietet eine Fläche von 43 Zoll beziehungsweise 108 Zentimeter und ist damit angenehm groß. Dank 4K-UHD-Auflösung sehen Inhalte zudem gestochen scharf aus – von spannenden Filmen, über dramatische Serien bis hin zu lustigen Spielshows. Dank des Betriebssystems webOS lassen sich außerdem deine Lieblingsapps wie Netflix, Prime und Co. direkt installieren. Cool ist darüber hinaus: Mit 4K Upscaling kann der Fernseher auch Videos und Serien mit einer niedrigeren Auflösung hochrechnen. So sehen alle deine Inhalte richtig gut aus. Ein weiteres starkes Feature ist zudem AI-Brightness Control. Hierdurch passt der 4K-TV automatisch die Helligkeit an seine Umgebung an und sorgt so für ein optimales Sehvergnügen.

Weiterhin verfügt der Fernseher über eine Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant. Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist zudem ordentlich – noch flüssiger sehen schnelle Bewegungen jedoch mit 90 bis 120 Hz aus. Ein Triple-Tuner ist hingegen direkt integriert. Du kannst also auch ohne externen Receiver dein TV-Programm empfangen. Zur Verbindung mit Blu-Ray-Playern oder Konsolen sind drei HDMI-Anschlüsse vorhanden. Das TV-Gerät verfügt aber auch über WLAN, Bluetooth, einen USB-Anschluss sowie einen CI+ Modul-Schacht.

65 Zoll oder QNED? Auch diese 4K-Fernseher von LG lohnen sich

Du willst doch lieber eine größere Bildschirmfläche? Dann solltest du dir den folgenden LG-Fernseher mit 65 Zoll Diagonale und 4K-Auflösung einmal anschauen. Hier streicht Otto ebenfalls 45 Prozent vom UVP und verkauft ihn somit für 549,99 Euro (zzgl. Versandkosten). Ein guter Mittelweg könnte außerdem dieser LG-Fernseher mit QNED-Technologie sein. Der bietet dir 50 Zoll Diagonale sowie lebendige Farben und ein sattes Schwarz. Auf dem Preisschild stehen momentan 599,99 Euro (33 Prozent Rabatt).