iPhone 15 Pro: O2 sorgt für Tarif-Kracher zum Apple-Handy

Du möchtest zum Jahresende noch ein Tarif-Bundle mit Apple-Hardware abschließen? Dann liefert dir O 2 hier einen tollen Deal. Zu dem 25 GB starken 5G-Tarif bekommst du das hochwertige iPhone 15 Pro – und sparst dabei über 100 Euro. Wir stellen dir das Angebot genauer vor.

5G-Tarif mit Allnet-Flat zum Apple-Handy

O 2 liefert dir für monatlich 59,99 Euro (36 Monate Laufzeit) einen Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen sowie einer maximalen Bandbreite von 300 MBit/s. Damit bist du blitzschnell unterwegs und streamst etwa auch in HD stets ruckelfrei. On top profitierst du noch vom Grow-Vorteil, durch den deine mobilen Daten mit jedem Vertragsjahr um weitere 5 GB zunehmen. Außerdem stellt dir O 2 eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung. EU-Roaming ist selbstverständlich ebenso mit von der Partie.

Für das iPhone 15 Pro zahlst du in diesem Tarif-Bundle einmalig lediglich 5,99 Euro extra (inklusive Versand). Doch natürlich darf man nicht den Aufpreis bei den monatlichen Grundkosten außer Acht lassen. Der O 2 Mobile M Tarif kostet einzeln, ohne das Apple-Handy, nämlich 32,99 Euro pro Monat. Du zahlst also monatlich 27 Euro für das iPhone 15 Pro extra. Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten ergibt dies in Kombination mit dem Gerätepreis Gesamtkosten von 977,99 Euro für das Smartphone. Zum Vergleich: Einzeln im Netz zahlst du für das iPhone 15 Pro aktuell mindestens 1.098 Euro – du sparst also immerhin rund 120 Euro.

Top-Performance, 120-Hz-Display und Co. – Das bietet dir das iPhone 15 Pro

Mit dem iPhone 15 Pro bekommst du bei diesem Angebot ein absolutes Top-Gerät aus dem Hause Apple. Das Smartphone beeindruckt beispielsweise durch die Leistung des Apple Bionic A17 Prozessors, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die nahtlose Integration mit iOS 17 sorgt für die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von Apple-Geräten. Selbst bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Apps bleibt die Performance dadurch stets reibungslos.

Apple iPhone 15 Pro Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Pro Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.274 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro (8/128 GB): 1199 €, iPhone 15 Pro (8/256 GB): 1329 €, iPhone 15 Pro (8/512 GB): 1579 €, iPhone 15 Pro (8/1.024 GB): 1829 € Marktstart September 2023

Besonders hervorzuheben ist zudem die exzellente Handhabung des Smartphones. Bei uns im Test waren wir insbesondere hiervon begeistert. Das 6,1 Zoll OLED-Display überzeugt aber nicht nur durch seine Kompaktheit, sondern auch durch eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz. Weitere Pluspunkte sind der Schutz gegen Wasser nach IP68, der robuste Titanrahmen sowie das herausragende Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera. Ein kleiner Kritikpunkt ist hingegen der Speicher: Für monatlich 59,99 Euro bekommst du hierbei nämlich das iPhone 15 Pro mit lediglich 128 GB. Die Variante mit 256 GB kostet jedoch beispielsweise nur 4 Euro im Monat mehr und lohnt sich damit ebenso absolut.

→ iPhone 15 Pro im Tarif-Bundle bei O 2