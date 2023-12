Huawei FreeClip: Neuartige Ohrhörer mit komfortablem Design – jetzt noch Gratis-Extra sichern

Die Huawei FreeClip Ohrhörer mögen auf den ersten Blick vielleicht wie In-Ears aussehen, doch der Hersteller liefert dir mit den Stöpseln etwas ganz Besonderes. Hierbei handelt es sich nämlich um sogenannte Open-Ear-Ohrhörer, welche mit ihrem offenen und vor allem komfortablen Design punkten. In unserem Test hielten die Open-Ears dabei stets perfekt und konnten auch in Sachen Klang überzeugen. Aktuell lohnt sich der Kauf der Ohrhörer zudem besonders: Bis Ende Januar kannst du dir zusätzlich nämlich noch das Huawei Band 8 im Wert von 59 Euro gratis dazu sichern.

Huawei FreeClip: Was die Ohrhörer so besonders macht

Der größte Unterschied zu herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern liegt im Design der Huawei FreeClip. Denn du steckst die Ohrhörer nicht in deinen Hörkanal, sondern klemmst sie wie Earcuffs an deine Ohrmuscheln. Dadurch bleibt der Hörkanal frei und du kannst alle Umgebungsgeräusche problemlos wahrnehmen. Somit sind die Open-Ears ideal für Nutzer geeignet, die beim Musikhören viel im Straßenverkehr unterwegs sind – also Radfahrer oder Jogger – oder sich mit anderen Menschen unterhalten wollen.

Huawei FreeClip im Ohr

Das ist aber nicht der einzige Vorteil der neuen Ohrhörer. Durch das innovative Design sollen sie auch lange Zeit am Stück einen hohen Tragekomfort bieten. Druckschmerzen im Ohr nach zwei bis drei Stunden Hörgenuss sollen damit der Vergangenheit angehören. Vielmehr sollen sie ohne Probleme einen ganzen Tag lang getragen werden können – selbst beim Sport. Das geringe Gewicht trägt ebenfalls zu einem angenehmen Sitz bei. Bei uns im Test konnten wir dies bereits auf die Probe stellen und waren von dem angenehmen Tragekomfort stets absolut begeistert.

Aber auch darüber hinaus können die brandneuen Open-Ears in Sachen Klang und Akkulaufzeit überzeugen. So sollen sie einen kräftigen Bass und einen klaren Sound liefern. Weiterhin halten die FreeClip zusammen mit dem Ladecase bis zu 36 Stunden ohne eine Steckdose durch. Das ist wirklich lang im Vergleich zu anderen Kopfhörern am Markt. Eigenständig spielen die Ohrhörer immer noch starke acht Stunden lang deine Musik ab. Zudem sind sie nach IP54 vor Staub und Wasser geschützt und ermöglichen kristallklare Anrufe dank KI.

Mehr zu den neuen Ohrhörern: Huawei FreeClip – Solche Kopfhörer hast du noch nie gesehen

Bis 31. Januar: Huawei Band 8 gratis

Die neuen Huawei FreeClip kosten aktuell 199 Euro. On top bekommst du aber noch ein Huawei Band 8 im Wert von 59 Euro geschenkt. Bis die Ohrhörer bei dir Zuhause ankommen, musst du dich aber noch ein wenig gedulden. Denn das Modell in Schwarz wird erst ab 2. Januar 2024 ausgeliefert und das lila Modell erst ab 15. Januar 2024. Versandkosten fallen dabei nicht an. Aber aufgepasst: Das Fitnessarmband sicherst du dir nur als Gratis-Zugabe, wenn du dir die Ohrhörer bis zum 31. Januar kaufst.