Für 6 Euro: Dreifach-Flat im Telekom-Netz zum Knallerpreis

Für monatlich 5,99 Euro kannst du jetzt und noch bis Dienstagabend (7. Juni, 20 Uhr) die Crash „Allnet-Flat 4GB Telekom“ buchen. Die wichtigsten Parameter stecken bereits im Namen des SIM-Only-Tarifs. Hier gibt es eine Telefon- und SMS-Flat in alle Netze sowie monatlich 4 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Einiges mehr musst du zum Tarif aber dennoch wissen.

4 GB für 6 statt 25 Euro: Das steckt drin, das musst du wissen

Das Top-Kaufargument ist der Zugang zum Telekom-Netz. Der Tarif hat zudem einen Listenpreis von 24,99 Euro. Das ist hoffnungslos überteuert, wird durch den nun gewährten 76-Prozent-Rabatt aber zum echten Schnäppchen. Der Rabatt von fast 25, auf jetzt rund 6 Euro monatlich gilt jedoch nur für die Mindestvertragslaufzeit. Heißt: Du solltest die Kündigungsfrist im Auge behalten, sonst wird es nach zwei Jahren Nutzung teuer.

Generell gibt es abseits dessen keinen faulen Zauber beim Crash-Tarif. Vertragspartner ist nicht die Telekom selbst, sondern Klarmobil als Herausgeber der Crash-Tarife. Für den Preis ist die Downloadgeschwindigkeit auf nach wie vor ausreichende 25 MBit/s begrenzt. Einmalig verlangt der Händler zudem noch 9,99 Euro Anschlusspreis. Inhaltlich bietet der Tarif die Netz-Features VoLTE und WiFi Call für höhere Sprachqualität und besseren Empfang. Außerdem kannst du ihn auch per eSIM abschließen, was ihn für die Nutzung in einer kompatiblen Smartwatch eignet. Auch für die Dual-SIM-Option in iPhones und Google-Pixel-Handys ist der Tarif so geeignet.

Telekom-Tarif: Flexibler Vertragsbeginn möglich

Ein Flex-Feature, das das Angebot bietet, ist der flexible Vertragsbeginn. Der besagt, dass du den Tarif zwar im Angebotszeitraum buchen musst, um dir den Preis zu sichern, der faktische Vertragsbeginn kann aber in der Zukunft liegen. Allerdings reden wir bei diesem Angebot nur von wenigen Wochen. Bis maximal 30. Juni kannst du den Vertragsstart hinauszögern.

Das Angebot befindet sich auf der Zielgeraden. Bis Dienstag, 7. Juni, um 20 Uhr, soll der Telekom-Netz-Deal noch laufen. Ein entsprechender Countdown auf der Aktionsseite weist mittlerweile auf das Angebotsende hin.