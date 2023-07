Brandneue Samsung Handys im Tarif-Hammer: Mit doppeltem Speicher & coolen Extras

Das Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 wurden gerade erst vorgestellt – und schon kannst du die falt- und klappbaren High-End-Handys von Samsung in attraktiven Tarif-Bundles bei O2 abgreifen. So zahlst du für einen 25 GB starken 5G-Tarif zum Galaxy Z Flip5 etwa 49,99 Euro im Monat, während das Smartphone samt der neuen Galaxy Watch6 nur einen Euro zusätzlich kostet. Obendrein profitierst du bei beiden Geräten von starken Vorteilen wie einer Tauschprämie sowie doppeltem Speicher fürs Smartphone.

Die Tarife zu den neuen High-End Samsung-Geräten im Überblick

Werfen wir doch direkt einen Blick auf die jeweiligen Tarife zu den neuen Falt- und Klapp-Handys von Samsung. Egal, ob du dich für das Galaxy Z Fold5 oder das Galaxy Z Flip5 entscheidest, wir empfehlen dir dazu den O2 Mobile M Tarif. Bei diesem werden dir monatlich 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung gestellt. Die mobilen Daten wachsen dabei zusätzlich jährlich um weitere 5 GB. Obendrein profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Im Bundle mit der ebenfalls brandneuen Samsung Galaxy Watch6 kostet dieser Tarif beim Galaxy Z Flip5 monatlich 49,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Für das Galaxy Z Fold5 samt Smartwatch fallen hingegen monatliche Kosten in Höhe von 74,99 Euro (36 Monate Laufzeit) an. Für die beiden High-End-Smartphones zahlst du dabei jeweils lediglich einen Euro extra, plus 4,99 Euro Versandkosten. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird bei beiden Tarif-Deals komplett gestrichen.

Diese coolen Vorteile gibt’s on top!

Neben der Galaxy Watch6 kannst du dir bei diesen Tarif-Angeboten aber noch weitere coole Vorteile sichern. Wenn du eins der beiden neuen Samsung Smartphones bis zum 10. August vorbestellst, bekommst du das Gerät etwa mit dem doppelten Speicher – und das komplett ohne extra Kosten! Anstelle von 256 GB Speicherplatz stehen dir so gleich 512 GB für all deine Bilder und Videos zur Verfügung.

Obendrein kannst du ebenfalls noch von einer Tauschprämie Gebrauch machen. Wenn du dein altes Handy eintauschst, bekommst du zusätzlich zum Ankaufsangebot für dein Altgerät noch einen Bonus von 100 Euro beim Galaxy Z Flip5, beziehungsweise 150 Euro beim Galaxy Z Fold5, on top.

→ Samsung Galaxy Z Flip5 mit Galaxy Watch6 & 25 GB Tarif für 49,99 Euro im Monat

Galaxy Z Fold5 & Galaxy Z Flip5: Das bieten dir die neuen Samsung-Handys

Sowohl das Galaxy Z Fold5 als auch das Galaxy Z Flip5 sind mit ihrer Falt- oder Klapp-Funktion waschechte Hingucker. Doch auch technisch wissen die Samsung-Geräte selbstverständlich zu überzeugen. So punktet das neue Galaxy Z Fold5 im Vergleich zum Vorgänger mit einem helleren Display, setzt auf den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor für mehr Power und soll mit vielen Software-Optimierungen daherkommen.

Beim Galaxy Z Flip5 sorgt ebenfalls der Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor für eine ansprechende Leistung im Alltag, gleichzeitig kann sich aber beispielsweise auch das adaptive 120 Hz AMOLED-Display sehen lassen. Für mehr Details zu den neuen Samsung Geräte lohnt sich ein Blick auf unseren Vorstellungsartikel.