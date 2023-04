Bosch Profi-Werkzeug radikal günstiger: Schlagbohrmaschine mit 82-Teile-Set zum Tiefpreis

Egal, ob Stein, Metall oder Holz – mit dieser Schlagbohrmaschine aus der Bosch Professional Reihe bohrst du problemlos in verschiedene Materialien. Dank des 82-teiligen Bit- und Bohrersets bist du dabei für alle Arbeiten direkt perfekt ausgestattet, während dir die mitgelieferten Akkus eine lange Laufzeit ermöglichen. Das Beste: Bei Coolblue kommst du aktuell besonders günstig an das Bosch Gerät und zahlst für das Set nur noch 289 Euro. Alle Details zu dem Bohrer gibt es hier.

Bosch Professional Schlagbohrmaschine im Überblick

Für 289 Euro bekommst du bei Coolblue aktuell die Bosch GSB 18V-21 Schlagbohrmaschine in der L-Boxx samt zwei Akkus und dem 82-teiligen Bit- und Bohrerset. Die Maschine selbst überzeugt dabei – wie von Bosch gewohnt – mit einer hohen Qualität und Funktionalität. So bohrst du mit dem Gerät beispielsweise bis zu zehn Millimeter große Löcher in Backsteine, während du in Holz sogar rund 35 Millimeter schaffst. Dafür sind in dem 82-teiligen Bit- und Bohrerset die passenden Bohrer für Stein, Metall und Holz enthalten. Hinzu kommen ebenfalls noch Bits in diversen Größen.

Damit du mit der Bosch Schlagbohrmaschine auch direkt los bohren kannst, gibt’s für den Preis von 289 Euro außerdem auch zwei 18-Volt-Akkus mit 4,0 Ah samt Ladegerät dazu. Diese bestechen mit einer besonders langen Akkulaufzeit und sind mit weiteren Maschinen aus der Bosch Professional 18 V Reihe kompatibel. Ein weiteres Highlight der Schlagbohrmaschine ist die integrierte LED Beleuchtung. So erkennst du auch an schlecht beleuchteten Stellen stets, wo du bohren musst. Dabei kommt das Gerät übrigens auf ein maximales Drehmoment von 55 Nm

Insgesamt bekommst du für 289 Euro also ein tolles Schlagbohrer-Gesamtpaket, mit dem du sofort mit dem Bohren und Schrauben loslegen kannst. Das Preisschild kann sich dabei ebenfalls sehen lassen. So sparst du nicht nur fast 74 Euro im Vergleich zum UVP, günstiger gibt’s das Bosch Gerät momentan ebenfalls nicht im Netz.

→ Bosch Professional GSB 18V-21 Schlagbohrmaschine im Set für 289 Euro

Weitere Angebote mit Bosch-Profi-Werkzeug gibt es immer wieder auch bei Amazon. Auch jetzt kannst du bei einigen Produkten des deutschen Herstellers wieder massiv sparen und teilweise noch Extra-Coupons einlösen, die die Angebots-Preise noch weiter drücken.

Günstige Alternative von DeWalt

Wenn du hingegen nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest und es nicht unbedingt Bosch sein muss, lohnt sich vielleicht ein Blick auf diesen Bohrschrauber von DeWalt (DCD777S2T-QW). Im Set mit insgesamt 100 Bohrern und Bits zahlst du bei Coolblue aktuell nur noch 156 Euro für die Maschine. Auch hier gibt es gleich zwei 18 Volt Akkus mit einem passenden Ladegerät dazu, diese Akkus kommen jedoch nur auf 1,5 Ah. Ein weiterer großer Unterschied ist das Fehlen einer Schlagfunktion, wodurch du nicht so gut in Stein bohren kannst. Dafür fällt das maximale Drehmoment mit 65 Nm im Vergleich zur Bosch Maschine etwas höher aus.

→ DeWalt Bohrschrauber Set für 156 Euro