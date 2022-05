Nur noch bis Dienstag: Hier gibt es Interrail-Tickets zum halben Preis

Um das 50-jährige Jubiläum des flexiblen Quer-durch-Europa-Tickets zu feiern, gibt es alle Interrail-Pässe zum halben Preis. Das Angebot endet aber schon bald. Nur noch bis Dienstag (10. Mai) gilt der „Interrail Flash Sale“. Aber keine Bange – den Start des gebuchten Zeitraums musst du nicht jetzt schon festlegen. Wir zeigen, was das Angebot alles beinhaltet und fangen beim Startschuss von vor 50 Jahren an.

Für 235 D-Mark konnten Jugendliche ab März 1972 vier Wochen lang unbegrenzt mit dem Zug durch 21 Länder Europas reisen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich da noch viel getan: So ist das Ticket nun für jedermann unabhängig vom Alter erhältlich. Zudem kann man nicht nur einen, sondern auch zwei oder drei Monate reisen. Gegen Aufpreis sogar in der ersten Klasse.

→ Jetzt Interrail-Tickets mit 50 Prozent Rabatt kaufen

Interrail-Tickets 50 Prozent günstiger: Angebot nicht nur für junge Leute

Die Preise für die Interrail-Tickets unterscheiden sich je nach Alter und Reisedauer. So kannst du einen Pass für ein, zwei oder drei aufeinanderfolgende Monate erwerben. Folgende Preisstufen stehen zur Verfügung:

für Jugendliche (12 bis 27 Jahre)

1 Monat: 252 Euro (statt 503 Euro)

2 Monate: 274 Euro (statt 548 Euro)

3 Monate: 339 Euro (statt 677 Euro)

für Erwachsene (28 bis 59 Jahre)

1 Monat: 335 Euro (statt 670 Euro)

2 Monate: 366 Euro (statt 731 Euro)

3 Monate: 451 Euro (statt 902 Euro)

Erwachsene können zwei Kinder (bis 11 Jahre) pro Person kostenlos mitnehmen.

für Senioren (60+ Jahre)

1 Monat: 302 Euro (statt 603 Euro)

2 Monate: 329 Euro (statt 658 Euro)

3 Monate: 406 Euro (statt 812 Euro)

Gegen Aufpreis ist bei allen Tickets und Altersgruppen das Fahren in der ersten Klasse möglich.

Flexibel: Jetzt kaufen, in 11 Monaten reisen

Die Interrail-Pässe sind als Smartphone-Ticket für die Interrail-App oder klassisch in Papierform erhältlich. Beim Kauf musst du noch kein Reisedatum angeben. So kann der Beginn deiner Reise bis zu 11 Monate in der Zukunft liegen. Entsprechend kannst du etwa diesen Sommer mit dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn reisen und deine Europareise später antreten.

Wo kann ich mit dem Interrail-Pass Bahn fahren?

Der Interrail-Pass gilt in allen Ländern der Europäischen Union sowie Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Türkei und einigen weiteren Ländern. Auf dieser Karte siehst du einige mögliche Verbindungen quer durch Europa. Eine vollständige Karte als PDF kannst du dir hier herunterladen.

Nur einige, mögliche Verbindungen mit Interrail

Beim Reisen kannst du den kompletten Nah- und Fernverkehr aller nationaler Bahngesellschaften der teilnehmenden Länder nutzen. Auch Nachtzüge sind mit inbegriffen, wodurch du dir auf längeren Reisen das Hotel sparen kannst. Einzige Zusatzkosten sind die in manchen Ländern notwendigen Sitzplatzreservierungen. Auf der Website von Interrail kannst du auch schon vor dem Kauf eines Passes nach Verbindungen suchen und auch die Reservierungskosten einsehen.

Urlaubsideen mit dem Interrail-Ticket

Wohin du mit Interrail in Europa reisen möchtest, ist dir selbst überlassen. So bietet sich eine Rundreise durch ein Land deiner Wahl an. Entdecke etwa die Highlights von Frankreich mit einer Rundreise von deinem Wohnort in die Hauptstadt Paris über Versailles, an die Atlantikküste von Mont Saint-Michel und von dort aus weiter in den Süden nach Nizza, Lyon oder Monaco.

Alternativ kannst du auch durch mehrere Länder reisen und etwa das Mittelmeer mit einer Reise von Rom nach Barcelona entdecken. Wie viele Zwischenstopps du dabei in weiteren Städten wie Pisa, Genua, Nizza, Cannes oder Marseille einlegst, ist ganz dir selbst überlassen.

Weitere Reise-Ideen wie etwa Europas günstigste Städte oder besonders Instagram-würdige Städte findest du auf der Website von Interrail.