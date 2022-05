59 statt 130 Euro: Schicke JBL-Kopfhörer jetzt unschlagbar günstig

Die JBL-Kopfhörer Tune 225 TWS im modernen Design verbinden sich über Bluetooth mit deinem Smartphone, Tablet oder PC und sind daher komplett kabellos. So genießt du absolute Freiheit beim Musikhören. Momentan sind sie bei Saturn in Weiß und Schwarz 54 Prozent günstiger (zum UVP) und kosten so nur 59 Euro.

JBL-Kopfhörer Tune 225 TWS: Schnell verbunden und flexibel einsetzbar

Mit den Tune 225 TWS verbindest du dich dank Google Fast Pair im Handumdrehen mit deinem Gerät. Auch mehrere Geräte lassen sich gleichzeitig mit den Kopfhörern verknüpfen. So bleiben dir nervige Konnektivitäts-Probleme erspart. Wenn du möchtest, kannst du auch nur über einen Kopfhörer Musik hören und den anderen im Ladecase stecken lassen – zum Beispiel, wenn du den Straßenverkehr mit einem Ohr noch hören möchtest. Oder: Um einen Kopfhörer als Headset zum Telefonieren zu verwenden.

Die kleinen Ohrstöpsel werden mit einer praktischen Ladebox geliefert, die die Kopfhörer mit einer Akkulaufzeit von bis zu weiteren 20 Stunden versorgt. Die Kopfhörer selbst bieten 5 Stunden Wiedergabezeit für Musik, Podcasts oder Hörbücher. In nur 15 Minuten an der Steckdose, haben die Kopfhörer wieder genügend Akku für eine weitere Stunde Hörgenuss. In zwei Stunden am Kabel sind die Kopfhörer wieder komplett aufgeladen.

JBL Tune 225 TWS bieten kräftigen Bass für deine Lieblingsmusik

Mit den JBL Tune 225 TWS kannst du deine Musik mit JBL Pure Bass hören und so auch kräftige Beats genießen. Die Kopfhörer sind in sechs unterschiedlichen Farben erhältlich und kosten aktuell in jeder Farbe 59 Euro. In Schwarz und Weiß sparst du jedoch derzeit am meisten, da der UVP hierbei in der Regel bei 129 Euro liegt. So bekommst du die Kopfhörer in diesen Farben momentan um bis zu 54 Prozent günstiger.

Wir verlosen vier JBL-Kopfhörer – jetzt teilnehmen!

Du bist auf der Suche nach Over-Ear-Kopfhörern? Dann nimm doch an unserem Gewinnspiel bei Instagram teil. Hier verlosen wir aktuell vier hochwertige Over-Ear-Kopfhörer von JBL. Und zwar die JBL Tour One mit einem Wert von je 239,99 Euro. Alles, was du für die Teilnahme tun musst, ist: Markiere jemanden, der die Kopfhörer auch gewinnen will und like den Beitrag. Wir freuen uns auch, wenn du den Beitrag mit deinen Freundinnen und Freunden teilst – für die Teilnahme ist das jedoch nicht verpflichtend.