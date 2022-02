20 GB für 15 Euro: Telekom-Kracher mit Allnet-Flat jetzt buchbar

Telekom-Netz mit ordentlich Datenvolumen im Gepäck: Was beim Netzbetreiber selbst monatlich richtig ins Geld geht, ist in diesem SIM-Only-Deal von mobilcom-debitel möglich. Für 14,99 Euro gibt es jetzt den Tarif green LTE mit Telekom-Zugang und richtig guter Ausstattung. Der Rabatt ist beträchtlich, regulär kostet der Tarif 36,99 Euro (Listenpreis), ist jedoch meist auf 20 bis 25 Euro Grundgebühr reduziert. Jetzt der Preisrutsch auf 14,99 Euro, wenn du im Aktionszeitraum buchst. Dadurch wird der Tarif zum echten Preistipp – allerdings gibt es noch ein, zwei weitere Vorteile. Ein Ende der Aktion ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht kommuniziert, meist gelten die mobilcom-Aktionsangebote übers Wochenende hinaus und enden montags oder dienstagsabends wieder.

Telekom-Tarif wird zum Preistipp: Günstigerer Anschlusspreis

Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, in denen der Aktionspreis dann gültig ist. Willst du anschließend nicht mehr bezahlen, solltest du rechtzeitig kündigen. Ein weiterer Rabatt wartet direkt am Anfang auf dich: So ist der Anschlusspreis auf 9,99 Euro reduziert. Normalerweise werden hierfür 19,99 Euro und bei anderen Anbietern gerne mal bis zu 40 Euro fällig. Dazu beinhaltet der Tarif-Extra-Features wie WLAN Call und Voice-over-LTE, die die Telefonqualität merkbar erhöhen.

Alles Wissenswerte zum Tarifangebot hier noch einmal im Überblick:

green LTE Tarif für 14,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

20 GB Datenvolumen

LTE mit bis zu 25 MBit/s

Telekom-Netz

EU-Roaming, WLAN Call, VoLTE

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Hier bestellen

Mit dem Tarif kannst du noch nicht im 5G-Netz der Telekom surfen, das ist hier bislang noch den Orignal-Tarifen es Netzbetreibers vorbehalten, langsam öffnen sich die Netze des neuen Standards jedoch auch für günstigere Anbieter. Für den Kontext: Der vergleichbare Tarif bei der Telekom direkt ist der MagentaMobil L. Mit 24 GB und weiteren Features (5G, StreamOn) bietet er zwar einiges mehr, kostet aber auch satte 60 Euro pro Monat und 40 Euro Anschlusspreis. Das Preis-Pendel schlägt hier eindeutig zum mobilcom-debitel-Angebot aus.

Auch ohne 5G und mit dem Speed-Deckel auf 25 MBit/s LTE-Geschwindigkeit ist der green-LTE-Tarif im Alltag sorglos nutzbar. Das üppige Datenvolumen will im Monatsrhythmus erst einmal verbraucht werden.