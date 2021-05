Den neuen Deal gibt es bei mobilcom-debitel. Der Pfingstkracher ist – wie der Name schon sagt – nur über Pfingsten buchbar. Wenn dich das Angebot interessiert, solltest du also schnell sein. Immerhin sicherst du dir mit dem Green LTE 10 GB Deal einen Vertrag, der dir zwei Jahre lang einen enorm günstigen Tarif für 9,99 Euro monatlich sichert und der für eine normale Smartphone-Nutzung allemal ausreichend ist.

Die Grundgebühr für das Angebot beträgt statt der üblichen 31,99 Euro monatlich gerade einmal 9,99 Euro. Nach Ablauf der zwei Jahre Vertragslaufzeit gilt der Rabatt jedoch nicht mehr, sodass du ab dem 25. Monat über einen erneuten Wechsel des Tarifes nachdenken solltest. Auch der Anschlusspreis ist im Rahmen der Aktion deutlich reduziert: Statt 39,99 Euro zahlst du an diesem Wochenende gerade einmal 9,99 Euro.

10 GB-Allnet-Flat mit VoLTE und WLAN Call

Mit dem green LTE-Deal hast du übrigens Zugriff auf das schnelle LTE-Netz von Vodafone. Surfen kannst du mit bis zu 50 Mbit/s und somit schneller als mit vielen DSL-Anschlüssen. Mehr noch: Du kannst auch per LTE telefonieren (VoLTE), was für eine deutlich bessere Sprachqualität sorgt. Und sollte es in deiner Wohnung Stellen ohne LTE-Netz geben, dann kannst du mit Wifi-Calling beziehungsweise WLAN Call automatisch dein WLAN zur Telefonie nutzen.

Der Deal im Detail

9,99 Euro monatlich

10 GB Datenvolumen

50 Mbit/s LTE

Vodafone-Netz

Telefon-Flat ins Festnetz & Handynetz

EU-Roaming inklusive

Nur 9,99 Euro einmalig

Achten solltest du beim Abschluss darauf, dass du mit dem Vertrag auch Zugang zum Fitnessportal Gymondo bekommst. Dieses kannst du einen Monat lang komplett kostenlos nutzen. Innerhalb des Testzeitraums kannst du diesen Zugang jederzeit kündigen. Machst du das nicht, verlängert er sich zu einer Grundgebühr von 8,99 Euro, bleibt aber monatlich kündbar.

Ende des Angebots ist – sofern es nicht kurzfristig verlängert wird – am 25. Mai um 18 Uhr. Der Vertragspartner ist mobilcom-debitel.