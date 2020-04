Fraenk im Vergleich: Wie gut ist der neue Telekom-Discounter wirklich?

Der direkte Vergleich von Fraenk mit Funk liegt nahe – nicht nur wegen des Namens. Beide Tarife sind ausschließlich per App buchbar und finden ausschließlich digital statt. Papier gibt es sowohl bei Freenet Funk als auch bei Fraenk nur einmal: Zu Beginn durch den Umschlag mit der SIM-Karte. Auch durch die Flexibilität und die Unmöglichkeit der Zusatzkosten durch Gespräche zu Sonderrufnummern oder ins Ausland sind sich die Angebote ähnlich. Doch das war es schon.

Freenet Funk ist unterm Strich deutlich teurer und kostet alleine in der Pausen-Funktion, in der du maximal angerufen werden und mit 64 kBit/s mehr schlecht als recht das Internet nutzen kannst, 29 Cent pro Tag. Das klingt wenig, sind im Monat dann aber doch 8,70 Euro – nur 1,30 Euro weniger als bei Fraenk. Dafür kannst du bei Funk flexibel jeden Tag eine Datenflatrate dazubuchen oder nicht. Unterm Strich ist Freenet Funk aber zumindest bei diesem Vergleich zu teuer.

Fraenk im Vergleich: Tarife unter 10 Euro

Betrachten wir andere Tarife, die etwa den gleichen Leistungsumfang bieten wie Fraenk und keine feste Vertragsbindung erfordern. Hier stoßen wir unter anderem auf Lidl Connect S für 7,99 Euro, Vodafone CallYa Smartphone Special, congstar Prepaid Allnet M und O2 my Prepaid S für jeweils 9,99 Euro. Der Unterschied: Die Abrechnung bei diesen Tarifen erfolgt je 28 Tage, bei Frank ist es immer ein Monat. Dadurch sind die Vergleichstarife auf Jahressicht gesehen teurer – und zwar um einen Abrechnungszeitraum.

Fraenk Vodafone Smartphone Special O2 my Prepaid S Freenet Funk Unlimited Lidl Connect Smart S Congstar Prepaid Allnet M Grundgebühr

(SIM only) 10 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro 69 Cent pro Tag, entspricht etwa 20,70 Euro/Monat 7,99 Euro 10 Euro Einrichtungspreis 0 Euro 0 Euro 0 Euro 10 Euro 9,99 Euro, 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro, 10 Euro Startguthaben Telefonie Flatrate 200 Minuten oder SMS, danach 9 Cent/Minute, Vodafone Flatarte Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate 200 Minuten oder SMS, danach 7 Cent/SMS, Vodafone Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate 9 Cent Daten-Volumen 4 GB, danach offline 2,5 GB 3,5 GB ja 3 GB 3 GB Zusatzvolumen 2 GB für 5 Euro diverse ja Datenflatrate für 99 Cent/Tag diverse ja Netz Telekom GSM, UMTS, LTE Vodafone GSM, UMTS, LTE O2 GSM, UMTS, LTE O2 GSM, UMTS, LTE Vodafone GSM, UMTS, LTE Telekom GSM, UMTS max. Download-

Geschwindigkeit 25 Mbit/s 500 Mbit/s 225 Mbit/s 225 Mbit/s 21,6 Mbit/s 21 Mbit/s max. Upload-

Geschwindigkeit 5 Mbit/s 100 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 7,2 Mbit/s 5 Mbit/s Laufzeit 1 Monat 28 Tage 28 Tage 1 Tag 28 Tage 28 Tage Tarifpause nein nein nein bis zu 30 Tage im Kalenderjahr kostenlos, danach 29 Cent/Tag (entspricht 8,70 Euro/Monat) nein nein Auslandsgespräche nicht möglich ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute nicht möglich ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute Roaming nur EU-Roaming, Rest gesperrt ja ja, EU unterliegt Fair Use Regelung nein, EU-Roaming als inklusive geplant ja ja VoLTE / VoWIFI ja / ja nein ja / ja ja / ja nein nein Rufnummernmitnahme eingehend: nicht möglich

abgehend: kostenlos eingehend: möglich, 25 Euro Bonus

abgehend: 6,82 Euro eingehend: möglich, 25 Euro Bonus

abgehend: 6,82 Euro eingehend: möglich

abgehend: 6,82 Euro eingehend: möglich, 25 Euro Bonus

abgehend: 6,82 Euro eingehend: möglich, 10 Euro Bonus

abgehend: 6,82 Euro Besonderheit Buchung nur per App, keine Gespräche zu Sonderrufnummern 3 x 5 GB Datenvolumen exra Buchung nur per App, keine Gespräche zu Sonderrufnummern LTE nur gegen 1 Euro Aufpreis Bezahlung Paypal Prepaid-Aufladung Prepaid-Aufladung PayPal Prepaid-Aufladung Prepaid-Aufladung Bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Fraenk vs. Vodafone

In Sachen Leistung kommen O2 und Lidl mit Telefon- und SMS-Flatrates daher, bei Vodafone gibt es nur 200 Einheiten pro Monat in andere Netze, nur Vodafone-Kunden sind ohne weitere Kosten erreichbar. Auch beim Datenvolumen musst du bei Vodafone die meisten Abstriche im Bereich der 10-Euro-Prepaid-Tarife machen: Nur 2,5 GB bekommst du hier, während es bei Fraenk 4 GB sind. Auch gegenüber Vodafone schneidet Fraenk im Vergleich also besser ab.

Fraenk vs. Congstar

Ebenfalls 9,99 Euro beziehungsweise 10 Euro kosten die vergleichbaren Tarife von O2 und Congstar. Hier bekommst du 3,5 GB Datenvolumen bei O2 und 3 GB bei Congstar. Beide Anbieter haben Flatrate für Telefonie dabei. Großer Nachteil bei Congstar: Der Tarif hat von Hause aus kein LTE. Das LTE-Netz kannst du für 1 Euro pro Abrechnungszeitraum hinzubuchen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und auch SMS kosten bei Congstar extra. Rein nach dieser Faktenlage steckt Fraenk im Vergleich also auch Congstar in die Tasche. Congstar ist übrigens der Anbieter, der Fraenk für die Telekom realisiert.

Fraenk vs. O2

O2 bietet dir nur 500 MB weniger Datenvolumen als Fraenk. Lediglich durch die Abrechnung pro vier Wochen sind die laufenden Kosten höher als bei Fraenk. Je nach örtlicher Gegebenheit ist auch das O2 Netz kein Nachteil. O2 hingegen hat einige Vorteile, die Fraenk nicht bieten kann.

Fraenk vs. Lidl Connect

Lidl Connect bietet dir für nur 7,99 Euro für weniger Geld als Fraenk ein Datenvolumen von 3 GB. Im Vergleich also 1 GB weniger. Du nutzt bei Lidl Connect das Vodafone-Netz – auch mit LTE-Freigabe. Wenn du nicht gerade auf Telekom als Netz oder das zusätzliche Gigabyte Datenvolumen angewiesen bist, ist Lidl Connect der deutlich attraktivere Tarif. Zumal bei Lidl Connect noch einige Fakten zum Tragen kommen, die auch für alle anderen Tarife gelten – mit Ausnahme von Fraenk und teilweise auch freenet Funk.

Kein Roaming, keine Auslandsgespräche: Stärke oder Schwäche von Fraenk?

Denn was Fraenk nicht ermöglicht sind Telefonate ins Ausland oder zu Sonderrufnummern. Auch Roaming ist bei Fraenk nur in Ländern möglich, in denen das EU-Roaming greift. In anderen Ländern – sprich beim International Roaming – hast du kein Netz und kannst auch nicht angerufen werden. Bei Freenet Funk gilt das übrigens sogar innerhalb der EU: Kein Netz hinter der deutschen Grenze.

Auch wenn du deine bisherige Handynummer bei einem Wechsel behalten willst, bist du bei Fraenk an der falschen Adresse. Die ankommende Nummernportierung wird nicht angeboten. Und: Bezahlen kannst du (wie bei Freenet Funk) ausschließlich per Paypal.

Ein Teil dieser Nachteile kann aber auch ein Vorteil sein. Du kannst dir beispielsweise sicher sein, dass deine Kinder mit dieser Karte keine teuren Auslandsanrufe machen können. Lediglich durch die Bestellung von zusätzlichem Datenvolumen können weitere Kosten anfallen.

Fazit: So steht Fraenk im Vergleich im Markt da

Der attraktivste Tarif im Bereich um 10 Euro monatlich ist Fraenk nicht. Allenfalls wenn du auf das Telekom-Netz angewiesen bist, die Flatrates benötigst und auch die 4 GB Datenvolumen für dich passen. Auch wenn du einen Tarif suchst, mit dem du möglichst einfach alle zusätzlichen Kosten vermeidest, könnte Fraenk der richtige Anbieter für dich sein.

Suchst du aber einfach einen Handytarif unter 10 Euro, der dir möglichst viel Datenvolumen zu fairen Konditionen bietet, so wäre am ehesten Lidl Connect der richtige Anbieter für dich.

Jetzt weiterlesen Fraenk: Telekom überrascht mit neuem LTE-Discount-Anbieter

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.