Subaru XV 2.0ie e-Boxer (2020) im Test: Einfach cruisen!

Zwei Wochen durfte ich den Subaru XV e-Boxer quer durch Nordrhein-Westfalen fahren. Fast 500 Kilometer habe ich dabei abgespult und schnell Gefallen zum Beispiel an der erhöhten Sitzposition und am Abstandstempomat Subaru EyeSight gefunden. Den Wagen einfach mit Active Cruise Control rollen zu lassen, macht schlicht und ergreifend Laune.

Nicht so begeistert hat mich die Tatsache, dass das Fahrzeug an der einen oder anderen Stelle an einer nicht ganz so hochwertigen Verarbeitung leidet. Etwa bei den Druckknöpfen an der Mittelkonsole. Und auch die Türen fühlen sich beim Öffnen und Schließen ziemlich blechern an. Das Platzangebot in der zweiten Sitzreihe ist zumindest dann mangelhaft, wenn vorne große Menschen Platz nehmen.

Klar, irgendwo muss Subaru bei einem SUV in der Preisklasse des XV sparen, das verstehe ich. Trotzdem hätte ich mir hier und da ein bisschen mehr Liebe zum Detail gewünscht. Aber wer weiß, was zur nächsten Modell-Generation - die dann wie heute schon in den USA vielleicht auch als Plug-in-Hybrid zur Verfügung steht - alles verbessert wird.