Störung bei Unitymedia und Vodafone: Das ist der Grund

Nachdem es am gestrigen 27. April noch so ausgesehen hatte, als seien viele Anbieter betroffen, zeigt sich im Verlauf der Störung, dass es im Kern eine Störung im Kabelnetz von Unitymedia und damit von Vodafone ist. Auf unsere Nachfrage meldete sich nun Vodafone und lüftet den Grund für die Internetausfälle im Netz des Betreibers. Wir zeigen dir, welche Gebiete von der Störung betroffen sind, den Grund der Störung und was du tun kannst, wenn deine Internetverbindung nicht funktioniert.

Störung bei Unitymedia und Vodafone: Hier gibt es Probleme

Wie die Seite Allestörungen berichtet, ist das Netz bei Unitymedia seit 18:25 Uhr gestört. Vodafone gibt den Störungsstart mit 19:00 Uhr an:

Seit 19 Uhr gibt es überregional Einschränkungen in Teilen unseres Kabelnetzes. Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Wir halten Euch auf dem Laufenden und bitten, die vorübergehenden Einschränkungen zu entschuldigen. — Vodafone 24h Service (@vodafoneservice) April 27, 2020

Auch bei Vodafone, die Unitymedia mittlerweile übernommen haben, laufen immer mehr Störungsmeldungen auf. Insbesondere im Norden von NRW häufen sich die Berichte von Nutzern, die plötzlich ohne Internet dastehen. Mittlerweile sind jedoch ganz NRW, Baden-Württemberg und Hessen von der Störung betroffen.

Auffällig bei der aktuellen Vodafone-Störung ist: Betroffen sind vor allem die Bundesländer, in denen Vodafone erst vor wenigen Monaten das Netz von Unitymedia übernommen hat. Das ist jedoch kein Wunder, denn genau in diesem Netz ist der Grund der Störung zu suchen.

Unitymedia-Netz mit Störung: Software-Probleme sind der Grund

Auf unsere Nachfrage bei Vodafone antwortete der Betreiber prompt: „Vodafone hatte am gestrigen Montag, 27. April 2020, von etwa 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr Einschränkungen in seinem Kabelnetz in NRW, BW und Hessen (früher: Unitymedia-Netz).“ Es zeigt sich also, dass es sich um das Kernnetz von Unitymedia handelt und nicht um eine Deutschlandweite Störung bei Vodafone.

Grund dafür sind laut Vodafone Softwareprobleme: „Grund war ein Softwareproblem in dem Server, der den Ringverkehr steuert.“ Damit ist der Ring Kerpen-Düsseldorf-Stuttgart gemeint. Die Auswirkungen nennt Vodafone auch offen. Es kam „bei einzelnen Kunden in den Abendstunden zu Einschränkungen beim Aufruf von Internetseiten, beim Streamen von Filmen und Serien sowie bei Online-Spielen“.

Der technische Kundenservice arbeite mit Hochdruck an der Entstörung. Vodafone hat neue Software eingespielt und seit 22:30 Uhr habe sich der Datenverkehr normalisiert. Eine Ausnahme gab es noch Nachts. Kurz nach Mitternacht gab es einen kleinen kurzzeitigen Aussetzer von 15 Minuten. Hier habe man am Standort Frankfurt die neue Software eingespielt. Vodafone beobachte „wie üblich bei solchen Software-Einspielungen auch heute den ganzen Tag über intensiv“.

Internet gestört – Was kann ich tun?

Zurzeit musst du dich in Geduld üben, wenn du von der Störung betroffen bist. Es kann helfen ein paar Minuten abzuwarten, um wieder online zu sein. Im aktuellen Fall kann zumindest zeitweise helfen, den Router für ein paar Sekunden vom Strom zu nehmen. Das empfiehlt auch Vodafone: „Sollte es in Einzelfällen noch zu Einschränkungen kommen, dann empfehlen wir einen Neustart des Routers.“

Im Notfall kannst du auch auf das Mobilfunknetz zurückgreifen. Dafür kannst du einen WLAN-Hotspot mit deinem Smartphone einrichten oder, wenn vorhanden, einen Homespot oder einen Gigacube nutzen.