DKB: Panne bereitet Kunden massive Probleme

Auch viele Kunden der DKB mussten nach der Störung feststellen, dass sie möglicherweise vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Denn wie Recherchen von inside digital ergaben, liefen bei zahlreichen Kunden die monatlichen Gehaltszahlungen ins Leere und erreichten nicht die DKB-Konten. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn es keinen finanziellen Puffer auf dem Girokonto gibt. Dann rutscht der Saldo auf dem Konto etwa nach der Zahlung für die monatliche Wohnungsmiete unter Umständen ins Minus. Und das ist gegenwärtig wegen hoher Dispozinsen mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden. Bei der DKB liegt der Dispozins aktuell bei bis zu 10,50 Prozent pro Jahr.

DKB-Störung sorgt für fehlende Gehaltseingänge

Da verwundert es wenig, dass sich zahlreiche DKB-Kunden in Online-Foren Ende vergangener Woche zum Teil mit deutlichen Worten darüber beschwerten, dass ihr Gehalt zwei Tage nach Beginn der Störung beim Onlinebanking noch nicht auf ihrem Konto eingegangen sei. Auch unserer Redaktion schilderten Kunden der großen Direktbank ihre Sorgen. „Ist mein Gehalt jetzt verloren?“, fragte etwa eine besorgte Leserin. Die gute Nachricht: Nein ist es nicht. Es kann aber vereinzelt tatsächlich noch dazu kommen, dass eine Buchung nicht wie vorgesehen auf dem DKB-Konto vermerkt ist.

Ein Sprecher der DKB erklärte auf Anfrage von inside digital: „Aktuell kommt es bei einzelnen Kunden zu Verzögerungen bei Geldeingängen auf Konten. Das tut uns leid, wir sind mit betroffenen Kunden im Dialog.“ Weiter führte der Sprecher aus, man arbeite mit allen zuständigen Zahlungsabwicklern daran, betroffene Transaktionen vom 25. Oktober 2023 schnellstmöglich auszuführen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber ein Punkt: „Alle Transaktionen werden gebucht.“ Es handele sich nur um eine Verzögerung, eine Nachwirkung aus der technischen Störung bei dem IT-Dienstleister der DKB.

Bank bekommt fehlende Buchungen in den Griff

Und in der Tat scheint die DKB das Problem noch rechtzeitig vor dem nahenden Monatswechsel in den Griff bekommen zu haben. Denn Nachfragen unserer Redaktion bei betroffenen Kunden ergaben, dass die meisten Betroffenen inzwischen auf ihre vermissten Gehaltseingänge zugreifen können. An anderer Stelle läuft es hingegen ganz und gar nicht rund. Auch am Montagmittag ist der Zugang zum Onlinebanking wieder gestört. Viele Kunden sehen sowohl in der App als auch auf der DKB-Homepage nur eine Fehlermeldung.

Ein Sprecher der DKB sagte zu inside digital, dass eine Fehleranalyse noch laufe. Eine konkrete Aussage zum Hintergrund der neuen Störung ist zur Stunde noch nicht möglich. Es lägen aber keinerlei Anhaltspunkte vor, dass die Störung extern bedingt ist, also durch Hacker verursacht ist. Betroffene Kunden haben die Möglichkeit, unter der Adresse ib.dkb.de/banking auf ihr Onlinebanking zuzugreifen.