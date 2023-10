DKB: Massive Störung verärgert viele Kunden

Das ist dann wohl ein klassischer Fall für: zu früh gefreut! Nach einem großen Ausfall der Onlinebanking-Systeme am Mittwoch hatte die DKB am Donnerstagmorgen verkündet: „Banking wieder möglich.“ Aufgrund eines Fehlers bei einem externen IT-Partner kam es seit Mittwochnachmittag zu massiven Problemen bei der Nutzung der Banking-Funktionen in der DKB-App und auf der Homepage der Bank. Am Donnerstag ging die Bank zunächst von einer Behebung der Störung aus, doch seit den Mittagsstunden sind DKB-App und der Onlinebanking-Bereich auf der Homepage der Bank für Kunden erneut nicht mehr zugänglich.

DKB: Störung auf Homepage und in der App

Wer die DKB-App startet oder das Onlinebanking über die DKB-Webseite nutzen möchte, sieht nur eine Fehlermeldung. So ist der App etwa der Hinweis zu entnehmen, dass es aktuell „zu Einschränkungen beim Anmelden in der App und im Webbanking“ komme. Die Folge: Unter anderem Überweisungen sind derzeit nicht möglich und wer bei der DKB ein Depot für den Handel von Wertpapieren nutzt, kann auch darauf nicht zugreifen, um gewünschte Order auszuführen.

Wer das Onlinebanking der DKB nutzen möchte, sieht aktuell nur eine Fehlermeldung.

Ursache: Ein IT-Dienstleister kämpft mit einer Störung

Was genau die Ursache für die neuerlichen Probleme ist, ist zur Stunde noch unklar. Am Mittwoch hatte die DKB verlauten lassen, dass eine Störung bei einem IT-Dienstleister für die Einschränkungen sorge. Davon sei auch das System für Kundenmails betroffen. Daher seien Auskünfte per E-Mail nur begrenzt möglich. Am Donnerstag teilte die DKB bei X (ehemals Twitter) mit: „Aktuell kommt es leider erneut zu einer Störung bei unserem IT-Dienstleister. Es tut uns leid, dass der Zugriff auf das Banking in Web und App wiederholt temporär nicht möglich ist.“ Man arbeite mit dem Dienstleister an einer Lösung.

IT-Dienstleister der DKB, mit rund 5,4 Millionen Kunden eine der größten Direktbanken in Deutschland, ist die Finanz Informatik Technologie Service GmbH & Co. KG (FI-TS) aus Haar bei München, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört. Bisher gibt es nach offiziellen Angaben keine Anzeichen, dass die Störungen auf externe Angriffe zurückzuführen sind.