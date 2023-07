DKB: Die Zinssensation beim Tagesgeld startet jetzt

Zum bereits neunten Mal in Folge hat die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche ihre Leitzinsen erhöht. Für Kreditnehmer sind das keine guten Nachrichten. Denn sich Geld von der Bank zu leihen, wird jetzt in der Regel noch teurer. Sparer können sich hingegen auf weiter steigende Zinsen freuen. Los geht es schon morgen bei der DKB. Sie hebt den Zinssatz beim Tagesgeld massiv an. Und das nicht nur für Neukunden, sondern auch Bestandskunden.

DKB erhöht Tagesgeld-Zinsen massiv

Wer das kostenlose Tagesgeldkonto von der DKB nutzt, darf sich für sechs Monate über eine Verzinsung in Höhe von satten 3,50 Prozent p.a. freuen. Derzeit ist bekannt, dass Privatkunden diesen Zins mindestens bis zum 31. Januar kommenden Jahres erhalten. Und zwar ohne Beschränkung der Anlagesumme bei einer vierteljährlichen Zinsgutschrift zum Quartalsende.

Zum Vergleich: Aktuell liegt die Verzinsung noch bei mageren 1 Prozent p.a. und damit weit unterhalb der Top-Verzinsungen anderer Banken. Stand heute soll der Zins von 1 Prozent p.a. auf Tagesgeldkonten der DKB ab Februar 2024 auch wieder gültig sein. Allerdings kann sich bis dahin noch viel hinsichtlich der Zinspolitik ändern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell besten Tagesgeldkonten, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst; jeweils mindestens unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung.

Festgeld als Alternative: Mehr als 4 Prozent Zinsen sind möglich

Oder du entscheidest dich für ein Festgeld-Angebot. Dann kannst du dich bei ersten Baken inzwischen über eine Verzinsung in Höhe von mehr als 4 Prozent p.a. freuen. Bei einem Jahr Anlagedauer sind momentan bis zu 4,11 Prozent p.a. möglich, wenn es zwei Jahre sein sollen, stehen Angebote mit bis zu 4,10 Prozent bereit. In den kommenden Tagen könnte es aber zu weiteren Verbesserungen der Zinskonditionen kommen; nicht nur beim Festgeld, sondern auch bei Tagesgeld-Angeboten. Doch Vorsicht: Angebote, die eine Rendite von 5 Prozent und mehr versprechen, können eine fiese Falle sein.

