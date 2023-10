DKB ändert Preise: Das ändert sich für Neu- und Bestandskunden

Die DKB wolle ihren Kunden ein transparentes und kostengünstiges Angebot für Wertpapiergeschäfte anbieten, teilt die Bank aus Berlin in dieser Woche ihren Kunden mit. Die Folge: Neue Preise für das Depot bei der DKB. Dieses ist für viele Kunden, die es nicht zu einem der zahlreichen Neo-Broker auf dem Markt gezogen hat, eine gute Alternative gewesen – auch weil es kostenlos war. Und das ist die gute Nachricht: Das Depot selbst bleibt auch kostenlos. Doch andere Kosten steigen.

DKB mit neuen Preisen für das Depot

Dann ab dem 1. Januar 2024 ändert sich das Orderentgelt für Bestandskunden der DKB mit einem Depot. Für Neukunden gilt das neue Preis- und Leistungsverzeichnis ab sofort. Dabei gibt es für deine Order künftig drei Staffelpreise, die sich nach dem Ordervolumen richten. Dabei kann es für einzelne Kunden sogar günstiger werden – allerdings nur, wenn sie große Positionen handeln.

Für ein Ordervolumen bis zu 5.000 Euro bleibt das Orderentgelt unverändert.

Bei einem Ordervolumen von 5.000,01 Euro bis 10.000 Euro erhöht sich das Orderentgelt um 5 Euro (auf 15 Euro).

Bei einem Ordervolumen von 10.000,01 Euro bis 20.000 Euro verringert sich das Orderentgelt um 10 Euro (auf 15 Euro)

Ab einem Ordervolumen von 20.000,01 Euro erhöht sich das Orderentgelt um 5 Euro (auf 30 Euro).

Zum Vergleich: Viele Neo-Broker berechnen aktuell nur einstellige Euro-Beträge, wenn überhaupt.

Die DKB wird an den elektronischen Börsen Gettex, Quotrix und Tradegate auch bei den neuen Preisen wie bisher kein zusätzliches Ausführungsentgelt für die Nutzung des Handelsplatzes erhoben. Dies gilt auch für den außerbörslichen Direkthandel (OTC) und den Handel über die Fondsgesellschaft. Handelst du aber an den Parkettbörsen wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie für Xetra wird die DKB zukünftig eine Ausführungsentgelt in Höhe von 2,50 Euro erheben. Auch etwaige Fremdkosten des Ausführungsplatzes werden wie bislang an dich weitergegeben.

Das Depot selbst bleibt kostenlos

Es fallen weiterhin keine Depotgebühren an und Wertpapiersparen ist ab sofort bereits ab monatlich 25 Euro möglich. Die Sparplankonditionen bleiben unverändert mit einer Sparplanausführung für 1,50 Euro, unabhängig von der Höhe des Sparplans. Die Anlage, Änderung und Löschung von Sparplänen sind jederzeit kostenlos möglich. Gleichzeitig hat die DKB das Angebot an ETF-Sparplänen ausgeweitet. Von über 2.000 sparplanfähige ETFs können über 170 kostenlos bespart werden.

Beim Tagesgeld bietet die DKB weiterhin einen Zinssatz von 3,5 Prozent an, der zwar nicht mehr zur Spitze des Marktes gehört, aber solide ist.