Massive Störung bei Sky: Sender weg!

Nach Angaben von Sky sind nach bisherigen Erkenntnissen Kunden betroffen, die das Angebot des größten deutschen Pay-TV-Anbieters in Deutschland und Österreich über Satellit nutzen. Außerdem betrifft die Störung Kunden in kleineren Kabelnetzen – zum Beispiel auch Kunden von Vodafone Deutschland. Beim Streamingdienst Wow scheint es hingegen keine Probleme zu geben. Erste Störungsmeldungen traten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ab 5 Uhr auf.

Probleme bei Sky: Unzählige Sender ausgefallen

Fakt ist, dass verschiedene Sender derzeit nicht mehr über den Sky-Receiver zu empfangen sind. Das betrifft unter anderem zahlreiche Programme der RTL Gruppe und von ProSiebenSat.1, aber auch andere Privatsender. Sie sind – egal ob in SD- oder HD-Qualität – nicht nur in den Favoritenlisten nicht mehr gelistet, sondern zum Beispiel auch per Sprachbefehl über Sky Q Sprachfernbedienungen nicht mehr auffindbar. Das hängt damit zusammen, dass aktuell alle Sender, die auf dem Sky Q Receiver auf den festen Programmplätzen 155 bis 1.000 hinterlegt sind, schlicht und ergreifend fehlen.

Sky selbst gibt an, dass in den Fachbereichen bereits an einer Lösung gearbeitet werde. Im Kundenforum Sky Community wolle man über die weiteren Schritte informieren und Entwarnung geben, sobald alles wieder laufe. Wann genau mit einer Behebung des Problems zu rechnen ist, darüber gibt es zur Stunde aber noch keine Informationen. Auch ist unklar, ob ein fehlerhaftes Softwareupdate, für den Receiver zu den Problemen führt, oder ein anderer Hintergrund das aktuelle Senderchaos verursacht.

Ursache unklar, Problemlösung (noch) nicht vorhanden

Offen bleibt somit auch, was mit den momentan nicht mehr vollständigen Favoritenlisten betroffener Kunden geschieht. Entweder sind die mühsam sortierten Senderlisten nach einer Behebung der aktuellen Störung automatisch wieder vorhanden, oder es muss nach einem Sendersuchlauf alles neu auf dem Sky Q Receiver sortiert werden. Details dazu lassen sich aber erst absehen, wenn der Pay-TV-Riese nähere Details kommuniziert; möglicherweise auch zu der Ursache, die zu den aktuellen Empfangsproblemen führt.

Wir haben die Pressestelle von Sky Deutschland um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht zur Stunde aber noch aus.