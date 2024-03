Eigentlich leben Direktbanken wie die ING vom Online-Zugang, den sie ihren Kunden anbieten. Denn im Vergleich zu „normalen“ Banken hat die ING kein großes Filialnetz. Kunden erreicht man nur übers Internet und das Online-Banking auf dem Smartphone oder Computer. Doch nun nimmt man Kunden temporär auch diese Möglichkeit. Am morgigen Freitag schaltet die ING das Online-Banking ab. Und das hat einen triftigen Grund.

Online-Banking der ING geht offline

„Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen“, erklärt ING auf ihrer Internetseite. Die Bank gibt an, dass es in der Regel drei bankweite, sogenannte Business-Releases pro Jahr gebe. Bei diesen Maßnahmen stellt man eine große Anzahl von technischen Änderungen in den Banksystemen und Datenbanken online. Während dieser komplexen Anpassungen stehe Kunden somit auch das Frontend – also das Internetbanking und die Banking to go App – nicht zur Verfügung.

→ Preis-Leistung-Sieger: Diese Bank räumt ab!

Zwar finden solche Anpassungen in der Regel nachts statt, damit Kunden nicht oder möglichst wenig in ihren Bankgeschäften beeinträchtigt werden. Doch dieses Mal ist das etwas anders. Zwar schaltet die ING das Online-Banking am kommenden Freitag erst um 23:00 Uhr ab. Wieder Zugriff auf die Konten haben Kunden nach Angaben der Direktbank aber erst am Samstag ab 14:00 Uhr. Gleichzeitig gibt die Bank aber Entwarnung: Wer am Samstag vor 14 Uhr shoppen geht, kann weiterhin mit Karte oder Smartphone bezahlen.

Das sind die Gründe

Während solcher Abschaltungen kommt es bei Banken-Apps von ING, DKB und anderen Banken häufig dazu, dass man neue Funktionen oder Designs integriert. Doch dieses Mal scheint das bei der ING nicht der Fall zu sein. Man führe die Service-Arbeiten durch, „damit wir auch zukünftig Ihre Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten können und weiterhin auf dem neusten Stand der Technik sind.“