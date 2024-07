Immer mehr Nutzer klagen darüber, dass Internet oder Telefonie bei 1&1 ausfallen oder von Einschränkungen betroffen sind. In der Woche seit dem 22. Juli kam es immer wieder zu Meldungen, die zum Wochenende hin, zunahmen. Welche Regionen betroffen sind und wie groß die Störung insgesamt ausfällt, ist bisher nicht bekannt.

Mögliche Beeinträchtigungen für 1&1-Kunden

Wer Kunde von 1&1 ist, sollte heute mit möglichen Beeinträchtigungen in Telefonie und Internet rechnen. Eine offizielle Meldung seitens des Anbieters gibt es bisher nicht. Da jedoch die Meldungen von Nutzern am 27. Juli 2024 seit 7 Uhr morgens zunehmen, scheint es sich nicht um einzelne Betroffene zu handeln. Neben Schwierigkeiten mit der Telefonie und dem Internet klagen Nutzer ebenfalls über Probleme mit dem Fernsehempfang (IPTV) sowie Mobilfunk. Nach aktuellem Stand handelt es sich jedoch nicht um eine bundesweite Störung, sondern eher um regionale Beeinträchtigungen. Sobald weitere Informationen zu der Störung vorliegen, informieren wir dich darüber.

Die meisten Meldungen über Störungen zu den Services von 1&1 stammen aus den Regionen Bergkamen, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Wuppertal. Lebst du in einer dieser Regionen ist es somit besonders wahrscheinlich, dass du an diesem Wochenende mit Einschränkungen in den Services des Anbieters rechnen musst. Am stärksten ist aktuellen Informationen nach dabei die Region Düsseldorf betroffen, dicht gefolgt von Frankfurt am Main und München.

Sind weitere Anbieter von der Störung betroffen?

Bisher scheint 1&1 der einzige Anbieter zu sein, der durch die aktuelle Störung betroffen ist. Bei keinem der anderen Unternehmen für Internet und Mobilfunk sammeln sich aktuell vermehrte Meldungen über Beeinträchtigungen in den vorhandenen Services. Sollten sich weitere Anbieter zur aktuellen Störung bei 1&1 gesellen, informieren wir dich über weitere Einschränkungen, mit denen du rechnen musst. Weitere Informationen darüber, bis wann die Störung bei 1&1 bereinigt werden soll, gibt es noch nicht. Erfahrungsgemäß ist bei einer zunehmenden Störung seit 7 Uhr heute morgen jedoch mit einigen weiteren Stunden zu rechnen, bevor eine Verbesserung zu erwarten ist.