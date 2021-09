Neue Serien bei Sky: Im Oktober 2021 geht es ordentlich zur Sache

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im September 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im Oktober 2021

Im Mittelpunkt der Serien-Neustarts bei Sky steht im Oktober eine Eigenproduktion: „Die Ibiza Affäre“. Ab dem 21. Oktober 2021 steht Nicholas Ofczarek in dieser Dramaserie als Detektiv Julian Hessenthaler im Mittelpunkt, indem er versucht, an Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache heranzuommen. Es geht um Betrug und Korruption. Und das in einem der wohl größten Politik-Skandale in der Geschichte von Österreich. „Die Ibiza-Affäre“ erzählt in einer Mischung aus fiktionalem Drama, Satire und Polit-Thriller von dem holprigen und abenteuerlichen Weg, den ein Anwalt und ein Detektiv mehrere Jahre zuvor einschlagen, um den FPÖ-Politiker illegaler Machenschaften zu überführen.

Zu einer echten Hollywood-Größe ist Dwayne „The Rock“ Johnson geworden, der einst als Wrestler bei der WWE zu Ruhm und Ehre kam. In „Young Rock“ wird ab dem 4. Oktober 2021 mit einem Augenzwinkern auf die Jugend von „The Rock“ geblickt. Erzählt wird die Geschichte von seiner Kindheit in einer robusten Familie, umringt von Wrestling-Ikonen, über die rebellischen Teenager-Jahre, bis hin zu seinen Jahren als Footballspieler in der Universität von Miami. Neben Interview-Szenen sind auch Rückblicke in die Jahre 1982, 1987 und 1990 zu sehen.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky im Oktober

Noch eine Spur spaßiger geht es ab dem 12. Oktober 2021 bei Sky Comedy zu. Dann startet nämlich die neue Serie „Wellington Paranormal“. Die sechs Folgen der ersten Staffel sind ein Mix aus Mockumentary, Comedy und Horror. Im Mittelpunkt stehen die beiden Streifenpolizisten Minogue und O’Leary, die auf ein junges Mädchen treffen, das sich äußerst merkwürdig verhält – übernatürliche Kräfte sind am Werk. Klar ist übrigens schon jetzt, dass im Anschluss an die erste Staffel auch Staffel 2 und 3 folgen: ab dem 2. und 23. November 2021.

Ab dem 13. Oktober 2021 startet ebenfalls bei Sky Comedy die neue Showtime-Produktion „Willkommen in Flatbush, Brooklyn“. Dabei handelt es sich um eine raue Komödie über das Stadtleben in New York. Und bei Sky Atlantic geht ab dem 15. Oktober 2021 mit der neunten und finalen Staffel die Dramaserie „Wentworth“ zu Ende. Auch dieses mal stehen Drogen, Erpressung und Gewalt im Frauengefängnis Wentworth im Mittelpunkt – mit einem explosiven Finale.

Welche neuen Serien im Oktober 2021 und in den folgenden Wochen bei Sky auf dich warten, verrät dir die nachfolgende Übersicht. Bis in das Jahr 2022 hinein stehen schon verschiedene Starts von neuen und bereits bekannten Serien-Produktionen fest.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Burden of Truth 4 27. September 2021 13th Street Impeachment: American Crime Story 3 28. September 2021 Sky Atlantic It’s Always Sunny in Philadelphia 8 28. September 2021 Sky Comedy Lucifer 5 28. September 2021 Sky One The L Word: Generation Q 2 29. September 2021 Sky Atlantic Totti – Il Capitano 1 30. September 2021 Sky Atlantic Young Rock 1 4. Oktober 2021 Sky Comedy Hudson & Rex 3 5. Oktober 2021 Warner TV Serie Younger 7 9. Oktober 2021 Warner TV Comedy Miracle Workers: Oregon Trail 3 12. Oktober 2021 Warner TV Comedy Wellington Paranormal 1 12. Oktober 2021 Sky Comedy Willkommen in Flatbush, Brooklyn 1 13. Oktober 2021 Sky Comedy Animal Kingdom 5 15. Oktober 2021 Warner TV Serie Wentworth 9 15. Oktober 2021 Sky Atlantic The Drowning – Eine Mutter ermittelt 1 17. Oktober 2021 13th Street It’s Always Sunny in Philadelphia 8 19. Oktober 2021 Sky Comedy Die Ibiza Affäre 1 21. Oktober 2021 Sky Atlantic Disco Paraiso – Das Geheimnis von Almanzora 1 24. Oktober 2021 Sky One The Deceived – Das geheime Verbrechen 1 24. Oktober 2021 13th Street Departure - Das Zugunglück 2 25. Oktober 2021 Universal TV The Syndicate– Das Leben ist kein 4 26. Oktober 2021 Sky One Day of the Dead 1 27. Oktober 2021 Syfy The Flight Attendant 1 28. Oktober 2021 Warner TV Serie Verdacht/Mord 2 31. Oktober 2021 13th Street Wellington Paranormal 2 2. November 2021 Sky Comedy Temple 2 11. November 2021 Sky Atlantic Scenes from a Marriage 1 19. November 2021 Sky Atlantic Wellington Paranormal 3 23. November 2021 Sky Comedy Gomorrah 5 November 2021 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Der Pass 2 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im Oktober 2021

Der Göttliche Andere (2. Oktober 2021)

Blood On My Name (4. Oktober 2021)

The Suicide Squad (7. Oktober 2021)

Flucht aus Pretoria (10. Oktober 2021)

The Wolf of Snow Hollow (12. Oktober 2021)

Mortal Kombat (15. Oktober 2021)

Fatale (16. Oktober 2021)

Let Them All Talk (18. Oktober 2021)

Jim Knopf und die wilde 13 (22. Oktober 2021)

Beyond the Law (23. Oktober 2021)

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! (24. Oktober 2021)

Feind oder Freund (25. Oktober 2021)

Our Ladies (29. Oktober 2021)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.

