Die besten Handys 2021 unter 400 Euro im Vergleich

Der größte Preiskampf unter den großen Hersteller findet in der Preisklasse der besten Smartphones bis 300 Euro statt. Doch auch wenn du bereit bist, bis zu 400 Euro für dein neues Handy auszugeben, hast du die Qual der Wahl. Denn nicht nur etablierte Hersteller wie Apple, Samsung oder Sony buhlen hier munter um die Gunst der Kunden, sondern auch aufstrebende Marken aus China wie Oppo, OnePlus, Realme oder natürlich auch Xiaomi. Hier gibt es die besten Handys unter 400 Euro.

Beste Smartphones unter 400 Euro (Top 5)

Empfehlung der Redaktion

Aktuelle Empfehlung unsererseits: das Poco F3. Für unter 400 Euro bekommst du nicht nur 8 GB RAM, sondern auch satte 256 GB Speicherplatz. Das Display des 5G-fähigen Smartphones der Xiaomi-Tochter Poco ist 6,67 Zoll groß, Herzstück ist der leistungsstarke Qualcomm-Prozessor Snapdragon 870. Rückseitig sind drei Kameras (48 + 8 + 5 Megapixel) verbaut. Viele weitere Details zum Poco F3 findest du in unserem passenden Testbericht.

Xiaomi Poco F3 Software Android Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 870 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.520 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 196 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau Einführungspreis Poco F3 (6 +128 GB): 350 €, Poco F3 (8 +256 GB): 400 € Marktstart März 2021

Oder wie wäre es mit dem Realme GT Master Edition? Dieses Smartphone ist mit einem 6,43 Zoll großen 120-Hz-Display ausgestattet und wird vom Qualcomm Snapdragon 778G angetrieben. Für unter 400 Euro erhältst du in Deutschland bereits das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, das mit einer Dreifachkamera (64 + 8 + 2 Megapixel) ausgestattet und auch in 5G-Netzen nutzbar ist.

Realme GT Master Edition Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 174 g Farbe Weiß, Schwarz, Grau Einführungspreis GT Master (128 GB): 349 €, GT Master (256 GB): 399 € Marktstart September 2021

Einen Blick ist aber auch das Oppo Find X2 Neo wert. Zwar ist es inzwischen schon ein Jahr alt, dafür bekommst du ebenfalls 5G-Unterstützung und 256 GB Speicherplatz sowie sogar 12 GB RAM. Im Test des Oppo Find X2 Neo konnte unter anderem das Design punkten, aber auch das AMOLED-Display zeigte seine Stärken. Die an den seitlichen Enden gebogenen Displayränder treffen aber vielleicht nicht den Geschmack von allen Interessenten. Die Quad-Kamera auf der Rückseite löst mit 48 + 13 + 8 + 2 Megapixeln auf.

Oppo Find X2 Neo Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.025 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 171 g Farbe Einführungspreis 699 € Marktstart Mai 2020

Kein Handy mit weniger als 128 GB Speicherplatz kaufen

Wenn du dir ein Handy bis 400 Euro kaufen möchtest, lautet die Kernbotschaft: Achte nicht nur auf ausreichend Leistung, sondern auch auf den Speicherplatz. Ein Smartphone, das weniger als 128 GB Speicher bietet, sollte in deinen Überlegungen eigentlich keine Rolle spielen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Smartphones bis 400 Euro von verschiedenen Herstellern. Mit dabei sind auch Marken wie Sony, OnePlus, Oppo und Motorola, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest.

Solltest du an dieser Stelle Smartphones von Huawei und Honor vermissen: Empfehlenswerte Modelle für 300 bis 400 Euro, die maximal ein Jahr alt sind, können wir dir aktuell nicht empfehlen. Entsprechend glänzen beide Smartphone-Marken an dieser Stelle aktuell durch Abwesenheit. Das Huawei P40 kostet derzeit in der Regel noch etwas mehr als 400 Euro und ist zudem auch nur ohne Google-Dienste nutzbar.

Samsung: Beste Handys unter 400 Euro

Für die vielen Samsung-Fans auf der ganzen Welt hat sich in der Mittelklasse vor allem die Galaxy-A-Klasse etabliert. Wenn du dir ein Handy für unter 400 Euro kaufen möchtest, solltest du dir bei Samsung aktuell aber auch das Galaxy A71 näher ansehen. Neben einer grundsoliden Vierfachkamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel) erhältst du unter anderem Zugriff auf 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM – unter Regie des Qualcomm Snapdragon 730 Prozessors.

Samsung Galaxy A71 Software Android 10 Prozessor Snapdragon 730 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 179 g Farbe Schwarz, Weiß, Silber, Türkis Einführungspreis 469 € Marktstart Januar 2020

Außerdem kann sich in der Preisklasse bis 400 Euro ein Blick auf das Samsung Galaxy A52 lohnen. Hier ist ein 6,5 Zoll Display nutzbar und für den Antrieb sorgt ein Qualcomm Snapdragon 750G Prozessor. Für unter 400 Euro bekommst du derzeit nur das Modell mit 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM. Der Akku dieses Smartphones ist 4.500 mAh groß, auf der Rückseite eine Vierfach-Kamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel) nutzbar.

Samsung Galaxy A52 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 720G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Violett, Blau, Schwarz, Weiß Einführungspreis Galaxy A52 (128 GB): 349 €, Galaxy A52 (256 GB): 409 € Marktstart 17. März 2021

Xiaomi: Beste Smartphones unter 400 Euro

Eines der neuesten Smartphones in unserer Bestenliste ist das Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Dieses 5G-fähige Smartphone ist mit einer Triple-Kamera (64 + 8 + 5 Megapixel) ausgestattet und wird vom neuen Qualcomm Snapdragon 778G angetrieben, der erst im März 2021 vorgestellt wurde. Das Display ist 6,55 Zoll groß und bietet kontraststarke AMOLED-Technologie. Alternativ kannst du dich auch nach dem Xiaomi Mi 11 Lite 5G umsehen (ohne NE im Namen). Es ist technisch identisch ausgestattet, ist aber vom Qualcomm Snapdragon 780G ausgestattet.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 780G Display 6,55 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.250 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 159 g Farbe Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow Einführungspreis 399 € Marktstart April 2021

Motorola: Bestes Handy unter 400 Euro

Wenn du aktuell vor der Entscheidung stehst, dir ein neues Smartphone für bis zu 400 Euro zu kaufen, kommst du vielleicht nicht sofort auf Motorola. Doch das Moto G100 bietet dir eine richtig gute Ausstattung. Etwa den Qualcomm Snapdragon 870 als zentrale Recheneinheit und eine Dreifachkamera (64 + 16 + 2 Megapixel) auf der Rückseite. Auch 128 GB Speicherplatz und 8 GB RAM sorgen für eine Platzierung im oberen Drittel unserer Bestenliste.

Motorola Moto G100 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdrafon 870 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP52 Gewicht 207 g Farbe Weiß, Blau Einführungspreis 499 € Marktstart Q1 2021

Oppo: Bestes Smartphone unter 400 Euro

Und auch Oppo bietet für unter 400 Euro gute Smartphones an. Zum Beispiel neben dem oben genannten Oppo Find X2 Neo das Find X3 Lite. Es gehört zu den neueren Modellen am Markt, ist entsprechend ab Werk mit Android 11 ausgestattet und bietet auf der Rückseite eine Quad-Kamera mit 64 + 8 + 2 + 2 Megapixeln. Im Test des Oppo Find X3 Lite konnte nicht nur das Design, sondern auch die gute Akkulaufzeit punkten.

Oppo Find X3 Lite Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 172 g Farbe Schwarz, Silber, Blau Einführungspreis 449 € Marktstart März 2021

Apple: Das beste iPhone unter 400 Euro

Und dann wäre da noch Apple. Für unter 400 Euro ein neues iPhone zu kaufen, ist allerdings kein einfaches Unterfangen. Vor allem dann nicht, wenn du mit einem der neueren Modelle liebäugelst. Die Folge: Empfehlenswert ist in der Preisklasse bis 400 Euro aktuell allenfalls das iPhone 8. Und das auch nur mit großen Einschränkungen. Denn streng genommen kann dieses Smartphone weder optisch (große Display-Ränder) noch technisch (kleines Display, nur eine Kamera auf Rückseite, 2 GB RAM) mit aktuellen Android-Smartphones in der gleichen Preisklasse mithalten. Dafür ist inzwischen aber sogar die Variante mit 256 GB Speicherplatz für unter 400 Euro zu haben. Oft aber nur im Rahmen von Sonderangeboten oder bei eBay.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis 64 GB: 799 €, 256 GB: 969 € Marktstart 22.09.2017

Tipp: Teilweise ist auch das Apple iPhone X aus dem Jahr 2017 zu Preisen unter 400 Euro zu haben. Hier lohnt es sich, die Augen bei Sonderangeboten offen zu halten.

