Watsche für Vodafone: Das sind die beliebtesten Mobilfunkmarken in Deutschland 2023

Die beliebtesten Marken der Deutschen sind keine Mobilfunkmarken. Doch wie ist das Ranking innerhalb der Branche? Beides hat YouGov herausgefunden. Dafür haben die Marktanalytiker ein Jahr lang Menschen in Deutschland nach ihren Vorlieben bei Marken befragt und die Antworten in den „Index-Score“ übertragen. Er wird laut YouGov „aus den Durchschnittswerten von sechs der gemessenen Metriken gebildet – Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, allgemeiner Eindruck, Weiterempfehlungsbereitschaft, Arbeitgeberimage und Kundenzufriedenheit“. Damit ist dieser Score eine Kenngröße für das Image einer Marke.

Die beliebtesten Marken der Deutschen

Herausgekommen sind unterschiedliche Rankings für verschiedene Branchen. Aber auch ein Gesamtranking über alle Branchen hinweg. Und hier befindet sich kein Mobilfunkanbieter in den Top-10. Mit PayPal erobert aber ein echtes High-Tech-Unternehmen den Platz an der Spitze. Darauf folgen die Marken dm, Lego und Bosch. Der erste und einzige Smartphone-Hersteller in den Top-10 ist Samsung und landet auf dem 5. Platz:

PayPal

dm

Lego

Bosch

Samsung

Nivea

DHL

Rossmann

Miele

Ravensburger

Somit sind im Vergleich zu 2022 Makita, Kärcher und Siemens aus den Top-10 gefallen und wurden von Nivea, DHL und Rossmann als beliebteste Marken ersetzt.

Mobilfunk und Kommunikation: Vodafone nicht unter den Top-5

Unter den Mobilfunkern in Deutschland tummeln sich mittlerweile vier Netzbetreiber und dazu eine Vielzahl an Anbietern, die fremde Netze nutzen. Das gilt zum Beispiel für Aldi Talk, dem letztjährigem Primus im Branchenranking. In diesem Jahr reicht es nur noch für Platz 2. Ganz oben hat sich die Deutsche Telekom breit gemacht. Neu in der Top-5-Liste der beliebtesten Mobilfunkmarken in Deutschland ist O2 vertreten. Die Telefonica-Tochter schiebt sich 2023 auf Rang 4 und verdrängt damit nicht nur Lidl Connect von Rang 5, sondern auch Congstar von Rang 4:

Deutsche Telekom

Aldi Talk

1&1

O2

Congstar

Damit ist auch klar, dass alle Netzbetreiber in den Top-5 vertreten sind. Bis auf Vodafone. Der britische Anbieter kommt nicht an der Telekom-Tochter Congstar, Aldi Talk und den drei anderen Netzbetreibern vorbei. Eine Schmach, wenn man die Marktmacht des Unternehmens in Deutschland betrachtet.

Doch auch insgesamt sind die Ergebnisse der Branche kein Ruhmesblatt. Die Deutsche Telekom – immerhin der Primus im Ranking – kommt auf schlappe 17,2 Punkte im Index-Score. Das zeigt, wie schwach die Branche in der Gunst der Menschen in Deutschland dasteht. In Branchen wie bei Sport- und Modemarken sind Index-Zahlen von 26 und höher in den Top-5 vertreten. Beim Einzelhandel kommt Thalia mit einem Score von 22,3 nur auf den 5. Platz, während die Top-3, dm, Rossmann und Amazon, Scores weit über 30 besitzen. Beim Lebensmitteleinzelhandel ergibt sich das gleiche Bild. Alle Marken in der Top-5-Liste besitzen höhere Scores als der Spitzenreiter im Mobilfunk. Die Stimmung gegenüber den Mobilfunkbetreibern in Deutschland ist also angespannt. Das liegt wohl vor allem an schlechtem Service und Skandalen sowie den Netzproblemen in Deutschland.