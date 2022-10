Top 10: Das sind die beliebtesten Marken Deutschlands

Was sind die Lieblingsmarken der Deutschen? Um diese Frage zu beantworten, hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov ein Jahr lang Befragungen durchgeführt. Hierfür wurden sechs verschiedene Faktoren zu den Marken abgefragt. Diese sind: allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Arbeitgeberimage.

Die beliebteste Marke der Deutschen ist…

PayPal! Der Online-Bezahldienst, bei dem man ohne Kreditkarte im In- und Ausland einkaufen kann, hat es den deutschen Verbrauchern am meisten angetan. Auf Platz zwei folgt der Mischkonzern Bosch, der neben Haushaltsgeräten und Werkzeug auch Automobilteile und viele weitere Produkte herstellt. Auf Platz drei landet die Drogeriekette dm. Hier ist die komplette Top 10:

PayPal Bosch dm Lego Samsung Ravensburger Makita Miele Kärcher Siemens

In der gesamten Liste findet sich nur ein Smartphone-Hersteller wieder: Samsung. Doch der Konzern aus Korea stellt nicht nur Handys her, sondern hat auch viele weitere Elektronikprodukte wie Notebooks, Fernseher, Kühlschränke, Staubsauger und Waschmaschinen im Portfolio.

Neben einer Top 10 für alle Marken hat YouGov auch eine Top 5 der beliebtesten Marken nach Kategorien erstellt. Hier zeigt sich, welche die beliebteste Automarke, Bank oder der beliebteste Mobilfunkanbieter ist.

Knappes Rennen bei der beliebtesten Automarke

Beim Rennen um die beliebteste Automarke sind zwei Unternehmen beinahe gleich auf. Mit einem minimalen Vorsprung kann sich Mercedes vor Audi auf den ersten Platz durchsetzen. Auf Platz drei folgt BMW.

Mercedes Audi BMW Volkswagen Skoda

Klarer Gewinner bei der beliebtesten Bank

Bei den Banken gibt es hingegen einen deutlichen Gewinner. Mit klarem Vorsprung ist die ING die beliebteste Bank der Deutschen. Mit ihrem kostenlosen Girokonto kann sich die größte Direktbank in Deutschland diesen Titel zum 16. Mal in Folge sichern.

ING DKB KfW Volks- und Raiffeisenbanken Sparkasse

Das ist der beliebteste Mobilfunkanbieter der Deutschen

Bei den Mobilfunkanbietern macht die Marke Aldi Talk das Rennen. Der Mobilfunkanbieter von Aldi hat eine enorm hohe Markenbekanntheit und steht für günstigen Mobilfunk. Auf Platz zwei folgt die Deutsche Telekom und auf dem dritten Platz 1&1. Für dessen Kunden stehen in Kürze große Veränderungen an.

Aldi Talk (o2-Netz) Deutsche Telekom 1&1 (o2-Netz) Congstar (Telekom-Netz) Lidl Connect (Vodafone-Netz)

Paketdienste: Hier gibt es einen klaren Gewinner

Bei den Paketdiensten gibt es einen klaren Gewinner: DHL. Mit einem breiten Filialnetz und 24-Stunden-Service an rund 9.000 Packstationen kann sich DHL als beliebtester Paketdienst der Deutschen durchsetzen. Auf Platz zwei folgt die Deutsche Post. Mit nur knapp halb so vielen Punkten folgt Amazons eigener Lieferdienst auf Platz drei. Hermes auf Platz kommt nur auf einen Viertel der Punkzahl.

DHL Deutsche Post Amazon Logistics Hermes DB Schenker

Unterhaltungselektronik: Viel Audio

In die Kategorie Unterhaltungselektronik zählen Fernseher und Spielkonsolen, aber auch Audioprodukte. Hier kann sich Samsung als beliebteste Marke der Deutschen durchsetzen. Auffällig viele Audio-Hersteller schaffen es in die Top-Fünf.

Samsung Bose Sennheiser Bang & Olufsen Sony

Webseiten und Apps

Bei den Webseiten zeigt sich ein besonderer Hang zum Wetter. So finden sich drei Wetter-Anbieter in den Top-Fünf wieder. Der erste Platz geht jedoch an Ebay-Kleinanzeigen. Das Portal gehört jedoch mittlerweile nicht mehr zu eBay und wird in Kürze unter einem neuen Namen auftreten.

eBay Kleinanzeigen Wetter.de Wetter.com Check24 Wetteronline

Findest du deine Favoriten in den beliebtesten Marken der Deutschen wieder, oder hättest du anders abgestimmt?