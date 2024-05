Über die neuen GigaTV-Angebote haben wir bereits vor einigen Wochen berichtet. Ab heute sind sie verfügbar. Grundsätzlich unterscheiden sie sich nach der Empfangsart (Kabel oder Internet) und dem Empfangsgerät. Das Premium-Gerät bringt eine kleine Sound-Anlage von Bose mit sich und richtet sich an alle, die auch guten Sound genießen wollen, ohne sich direkt ein 5.1-Soundsystem ins Wohnzimmer zu stellen. Das Standard-Modell ist die ‚GigaTV Home‘, die in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit für 9,99 Euro monatlich erhältlich ist und danach 14,99 Euro pro Monat kostet. ‚GigaTV Home Sound‘ mit leistungsstarkem Sound und Audio-Technologie kostet fünf Euro mehr pro Monat. Auch Bestandskunden können wechseln. Das TV–Paket bietet Zugang zu 82 TV-Sendern in SD und 57 TV-Sendern in HD. Nutzt du das Angebot in einer Wohnung mit einem Vodafone-Kabelanschluss, kommen diese Kosten hinzu.

Vodafone: Neues CI-Modul ohne Smartcard

Doch es gibt noch mehr Neuerungen beim TV-Angebot von Vodafone. Für alle, die digitales Fernsehen in HD oder mit weiteren PayTV-Sendern ohne Empfangsgerät nutzen wollen, bietet Vodafone nun auch das ‚CI+ Modul Smart‘ neu an. Das Besondere: Mit dem neuen Modul wird keine separate Smartcard mehr benötigt. Du musst das Modul nur in den CI+ Schacht des Fernsehers geschoben werden. Durch die Entschlüsselung der Sender im Fernseher benötigst du kein weiteres Endgerät und somit auch keine zweite Fernbedienung.

Das CI+ Modul Smart kostet monatlich drei Euro. Die Freischaltung der integrierten Smartcard erfolgt über die Buchung des Tarifs ‚Basic TV‘ für 3,99 Euro pro Monat. In Summe zahlst du also 6,99 Euro und somit ähnlich viel, wie beispielsweise beim Zattoo-Einsteigertarif. Ihn kannst du auf Streaming-Sticks nutzen. Auch viele aktuelle Smart-TVs unterstützen Zattoo per App. Allerdings: Bei Vodafone kommen noch die regulären Kabelkosten für den Standard-Kabelanschluss hinzu, die je nach Wohnung zwischen 8 und 13 Euro liegen.

„Premium-TV“ bei GigaTV jetzt auch per Internet

Neu ist auch, dass es den Tarif ‚GigaTV inkl. Vodafone Premium‘ nun auch für Fernsehempfang über Internet gibt. Bislang gab es diesen Fernsehtarif nur für Kabelkunden. Der Tarif ‚GigaTV inkl. Vodafone Premium‘ ist im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit in den ersten sechs Monaten schon ab monatlich 14,99 Euro erhältlich. Danach fallen monatlich 19,99 Euro an. Vodafone Premium umfasst 20 zusätzliche HD-Sender ohne Werbeunterbrechung. Mit dabei sind Sender wie Kinowelt TV HD, Universal TV HD, Warner TV Comedy HD, SYFY HD, RTL Crime HD, Romance TV HD, AXN Black HD, 13th Street HD, Warner TV Serie HD oder Sky ONE HD. Optional kannst du die Sender für monatlich 9,99 Euro zu einem bestehenden TV-Tarif hinzugebucht werden.

