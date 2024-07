Neu für Samsung-Kunden: Handy-Wechsel wird einfacherer

Die neuen eSIMs sind schon praktisch. Schließt man einen neuen Vertrag ab, muss man nicht mehr warten, bis die Post die neue SIM-Karte zugestellt hat. Und sollte das Handy im schlimmsten Fall gestohlen werden, kann der Dieb die SIM-Karte nicht so einfach entfernen. Doch einen Nachteil gab es bisher: Wechselst du das Smartphone, muss eine neue eSIM her. Und das sorgt gern für Probleme, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Eine neue Technologie soll Abhilfe schaffen.

eSIM einfach aufs neue Handy mitnehmen

Vom alten Smartphone auf das neu gekaufte Modell umziehen, kann kompliziert sein. In der Android-Welt bieten nur Google Pixel und Samsung entsprechende Tools, um wirklich alle Apps inklusive ihrer Anordnung auf dem Home-Bildschirm zu übernehmen. Und das auch nur, wenn beide Smartphones vom selben Hersteller sind. Die eSIM muss jedoch in allen Fällen für das neue Gerät neu beantragt werden.

Hier kommt Vodafone nun mit einer neuen Technologie daher und bietet als erster Mobilfunkanbieter der Welt das sogenannte „eSIM Profile Re-Use“. Hierbei wird die bestehende eSIM von einem Smartphone auf das andere übertragen und ist dort direkt einsatzbereit. Es muss also keine neue eSIM mehr beantragt und manuell hinzugefügt werden.

Welche Handys unterstützen die neue Technologie?

Vodafone hat die neue Technik bereits im September 2023 mit iOS 17 für iPhones zur Verfügung gestellt. Nun ist sie auch für Samsung-Smartphones verfügbar. Aktuell nur auf der Samsung Galaxy S24 Serie. Doch schon bald sollen alle Samsung-Smartphones der letzten Jahre die Funktion erhalten. Dazu zählen das Galaxy S21 und neuer, Galaxy Flip/Fold 3 und neuer sowie alle Modelle der Galaxy-A-Reihe mit eSIM-Support.

So funktioniert der eSIM-Wechsel

Wechselst du von einem alten Smartphone auf ein neueres Modell, wird die eSIM mit Samsungs Smart-Switch zusammen mit allen Daten und Apps übertragen. Doch auch, wenn du einfach nur die eSIM in ein anderes Handy „einlegen“ möchtest, ist das möglich. Gehe hierfür in die Einstellungen auf „Verbindungen“ und dann „SIM Manager“. Hier findest du die Option „SIM-Karte von einem anderen Gerät übertragen“ und kannst den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Im SIM-Manager ist es im übrigen auch möglich, eine klassische SIM in eine eSIM umzuwandeln.