Vodafone: Diese neue Funktion soll die TV-Nutzung verbessern

Mit HDMI CEC ist es möglich, dass die Fernbedienung einer Empfangsbox auch die wichtigsten Funktionen des Fernsehers steuert. Bei zahlreichen Set-Top-Boxen und HDMI-Sticks ist das längst Standard. Nun aber teilt Vodafone mit, dass man diese Funktion nun auch Kunden der GigaTV Cable Box 2 zur Verfügung stellt. „Mit der Fernbedienung der GigaTV Cable Box 2 kann jetzt der Fernseher und die GigaTV Cable Box 2 gleichzeitig angeschaltet werden“, berichtet Vodafone. Der Fernseher müsse dafür im Stand-by-Modus und mit dem richtigen HDMI-Eingang verbunden sein.

Das gleiche gilt beim Ausschalten. Auch hier können Box und TV-Gerät via Fernbedienung in den Stand-by-Modus geschaltet werden. Viel interessanter aber ist, dass auch die Lautstärkeregelung des TVs nun mit der Fernbedienung erfolgen kann, die du zum Umschalten des Programms nutzt. Natürlich ist die Funktion nur verfügbar, wenn auch dein Fernseher HDMI CEC unterstützt. Das ist aber bei neueren Fernsehern durch die Bank der Fall. Sollte dich die neue Funktion stören, kannst du sie übrigens in den Einstellungen der Box jederzeit wieder deaktivieren.

Grüne Mediathek bei Vodafone

Außerdem startet Vodafone heute in der Mediathek bei GigaTV einen eigenen Bereich speziell für Inhalte rund um Umwelt- und Naturschutz. Das Ziel: „Grünen“ Themen mehr Aufmerksamkeit schenken und damit für das Thema Klimawandel sensibilisieren. Seit 1970 findet am 22. April der internationale Earth Day statt, um ein Umdenken im Verhalten sowie globale, nationale und lokale politische Veränderungen herbeizuführen. Vodafone macht mit und schaltet einen eigenen Teil der Mediathek auf grün.

Dazu werden Inhalte aus den Mediatheken der Sender verlinkt und unter der neuen Rubrik in der GigaTV-Mediathek angezeigt. Viele GigaTV-Sender liefern ein umfangreiches Programmangebot rund um nachhaltige Themen. Darunter zum Beispiel ARTE, WELT, ProSieben, GEO Television, National Geographic oder SPIEGEL Geschichte. Die grüne Einbindung in der Mediathek steht GigaTV-Kunden und auch AppleTV-Kunden auf Abruf zur Verfügung. Die Rubrik soll dauerhaft bleiben.