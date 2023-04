Vodafone ändert TV-Frequenzen von hunderten Sendern: Diese Haushalte sind betroffen

Vodafone setzt die Umstellung der TV–Frequenzen im Kabelnetz fort. Die läuft seit dem Sommer vergangenen Jahres. Das Ziel von Vodafone ist, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Kabelnetzes zu steigern. Denn durch diversen Umstellungen über die Jahre hinweg sowie durch die Übernahmen der Kabelnetze von Kabel Deutschland und Unitymedia gab es bislang keine einheitliche Belegung der Frequenzen im Kabelnetz in ganz Deutschland.

Umstellung Schritt für Schritt

Die Umstellung erfolgt nach und nach in ganz Deutschland. Mehr als 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme erhalten dabei eine andere Frequenz. Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, ist nach der Umstellung ein Sendersuchlauf erforderlich. In vielen Fällen wird dieser automatisch vom TV-Receiver durchgeführt.

Im vergangenen Jahr hat Vodafone bundesweit schon rund sieben der insgesamt 13 Millionen Haushalte, die über das Kabelnetz von Vodafone fernsehen, umgestellt. Zunächst wird es auch weiterhin nur vereinzelt zu Umstellungen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg kommen. Erst im Anschluss, wenn die Umstellung in allen anderen Bundesländern abgeschlossen ist, rückt das Verbreitungsgebiet der ehemaligen Unitymedia in den Fokus. Die Anpassung in den regionalen TV-Technikstandorten (Hub) erfolgt schrittweise von Hub zu Hub über einen Zeitraum von mehreren Monaten.

Das sind die Umstelltermine

Nach und nach arbeitet sich Vodafone durch ganz Deutschland mit seiner Umstellung. Dabei stehen alle Termine bereits fest. Einige der Umstellungen sind bereits erfolgt.

06.04. Hameln

12.04. Kaiserslautern (weiterer Termine: 15.06.)

19.04. Worms

03.05. Bonn

03.05. Würzburg

04.05. Rostock

10.05. Walsrode

07.06. Koblenz

20.06. Halle (Saale)

Wann du mit der Umstellung dran bist, kannst du auf der Vodafone-Webseite unter www.vodafone.de/frequenzumbelegung abfragen. Wer eine direkte Vertragsbeziehung zu Vodafone hat, soll zudem per Post über die Änderung informiert werden. Die Änderung betrifft aber auch Kunden, die ihren Kabelanschluss über die Miete bezahlen. Nicht betroffen sind Zuschauer, die über andere Kabelanbieter wie Pyur/Tele Columbus oder Telekom Fernsehen schauen.

Viele Geräte sollen neue Frequenzen automatisch einlesen

Die Umstellung der Frequenzen werde immer nachts erfolgen. Nach Angaben von Vodafone würden die meisten TV-Endgeräte automatisch einen Sendersuchlauf durchführen. Viele der Kunden würden demnach gar nichts von der Umstellung mitbekommen, heißt es vom Kabelanbieter. Insbesondere Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia oder Sky sowie moderne Fernsehgeräte finden die Sender nach der Umstellung automatisch.

Vodafone empfiehlt seinen Kunden, ihre Empfangsgeräte und den Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind. Dies sollte vor allem bei Vodafone-eigenen Endgeräten der Regelfall sein, da sich die Sendeplätze (LCN-Nummer) der meisten Sender nicht verändern.

Vodafone gesteht aber auch ein: Bei älteren Empfangsgeräten von anderen Anbietern kann ein Sendersuchlauf notwendig sein. Je nach Gerät kann es erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren, damit alles wie gewohnt funktioniert.

So kommt das TV-Signal per Vodafone-Kabel zu dir

Zur Verbreitung des TV-Signals unterhält Vodafone insgesamt fünf große Sendezentren. Sie stehen in Frankfurt-Rödelheim, in München, in Kerpen bei Köln, in Stuttgart und in Mannheim und verteilen das Fernsehsignal für ganz Deutschland. In den Sendezentren werden die ankommenden Daten der TV-Sender in sendefähige Signale aufbereitet und fließen dann von dort weiter in das regionale Verteilnetz. Hier stehen die sogenannten „Hubs“. Dies sind regionale Technik-Standorte, die die verschiedenen Regionen und Einzugsgebiete mit dem digitalen TV-Signal versorgen. Zudem werden hier regionale TV-Programme dem Datenstrom hinzugefügt.

In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg werden im Zuge der Umstellung auch alle verfügbaren Radiosender digital aufgeschaltet. Zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich gegen Ende des Jahres, wird dann die analoge Radio-Übertragung beendet. Ein erster Testlauf war erfolgreich: Mitte März hat Vodafone in Teilen von Erkrath im Kreis Mettmann die analoge Übertragung der Hörfunkprogramme im Kabelnetz eingestellt. Erkrath ist damit die erste Stadt gewesen, in der Vodafone das Radioangebot im Kabelnetz der ehemaligen Unitymedia-Verbreitungsgebiete vollends digitalisiert hat. In den 13 anderen Bundesländern wird das Radioprogramm bereits seit 2018 im Kabel digital übertragen und ist analog nicht mehr zu empfangen.