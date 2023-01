Updates: Neue Funktionen für viele Handys

Allen voran hat natürlich wieder einmal Samsung verschiedene Updates für aktuelle Smartphone-Modelle zum Download freigeschaltet. Zwar liegt der Fokus bei dem hierzulande überaus beliebten Hersteller in diesen Tagen klar auf der bevorstehenden Präsentation mehrerer neuer Smartphone-Modelle, die Software-Abteilung des koreanischen Konzerns war in den zurückliegenden Tagen aber ebenfalls alles andere als untätig. Zahlreiche weitere Handys haben etwa den neuesten Sicherheitspatch für das Betriebssystem Android erhalten.

So ist der Januar-Patch nicht nur auf verschiedenen Foldables wie dem Galaxy Z Fold 3 5G, dem Galaxy Z Flod 4 und dem Galaxy Z Flip 4 gelandet, sondern auch dem Galaxy Note 20. Gleiches gilt für zwei Fan Edition-Modelle der Galaxy-S-Klasse. Sowohl das Galaxy S21 FE 5G als auch das Galaxy S22 FE sind jetzt mit dem Januar-Patch von Google nutzbar. Zusätzlich das Galaxy S10, das Galaxy S10 Lite und das Galaxy S10 5G. Nutzt du eines der beiden Outdoor-Smartphones Galaxy XCover 5 oder Galaxy XCover Pro? Auch für diese beiden Modelle ist der Januar-Patch jetzt verfügbar.

In der Galaxy-A-Klasse, die mit solide ausgestatteten Smartphones in der Einsteiger- und Mittelklasse punkten möchte, gibt es ebenfalls erwähnenswerte Update-Nachrichten. So hat Samsung unter anderem das schon etwas ältere Galaxy A50 mit dem Januar-Patch ausgestattet, ebenso das Galaxy A52s 5G und das Galaxy A53 5G. Weitere entsprechend aktualisierte Smartphones sind das Galaxy A30, das Galaxy A31, das Galaxy A41 und das Galaxy A72. Aber auch das Einsteiger-Modell Galaxy A02s wurde jüngst mit einem entsprechenden Update bedacht. Aus der M-Klasse steht der Januar-Patch seit wenigen Tagen für das Galaxy M31 zur Verfügung. Außerdem für das Galaxy M51.

In den kommenden Tagen dürfte Samsung dann damit beginnen, erste Smartphones mit dem Februar-Patch von Google auszustatten. In der Regel ist Samsung nämlich der erste unter den großen Herstellern von Android-Smartphones, der unmittelbar nach Veröffentlichung von Google die passenden Updates für erste Handys zur Verfügung stellt. Neben Google selbst, versteht sich. Auch die neuesten Pixel-Handys von Google sollten in Kürze mit dem Februar-Patch nutzbar sein.

OnePlus: Neue Firmware für verschiedene Smartphones

Nutzt du das OnePlus 9 oder das OnePlus 9 Pro? Dann kannst du seit wenigen Tagen ein Update auf Firmware-Version OxygenOS 13 MP3 installieren. Es beinhaltet nicht nur den Dezember-Patch von Google, sondern beseitigt auch einige kleinere Fehler. So kann es unter anderem unter gewissen Voraussetzungen passieren, dass das Schnelleinstellungsfeld nicht mehr heruntergezogen werden kann. Das neuste Update beseitigt diesen Fehler.

Für das OnePlus Nord 2 5G ist über OxygenOS 12 C.12 ebenfalls ein neues Update verfügbar. Es bringt aber nur den Dezember-Patch auf das Smartphone. Weniger erfreulich: Das OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro haben jüngst zwar noch in Form von OxygenOS 12 MP3 ein Update auf das Patch-Niveau von Dezember vergangenen Jahres erhalten, weitere Updates wird es für diese vier Smartphones aber nicht mehr geben.

Natürlich hat es für noch viele weitere Mobiltelefone neue Updates gegeben. Zu nennen wären etwa die beiden Foldable-Modelle von Microsoft, das Surface Duo und das Surface Duo 2, die jetzt mit dem Januar-Patch von Google nutzbar sind. Einige allgemeine Fehler schließt das Update auf Nothing OS 1.1.8 für das Nothing Phone (1). Auch einen Fehler, der in gewissen Situationen zum unbeabsichtigten Ausschalten des Smartphones führt, will der Hersteller behoben haben.

Mehrere Smartphones wurden in den vergangenen Tagen zudem mit einem Upgrade auf Android 13 bedacht. Neben dem Asus Zenfone 8 und dem Asus Zenfone 8 Flip trifft das unter anderem auch auf das Sony Xperia 10 IV und das Realme GT Neo 2 zu. Auf allen Smartphones kannst du mit zahlreichen neu nutzbaren Funktionen rechnen.

Weniger gute Nachrichten gibt es unterdessen vom Fairphone 2. Ab März wird es für dieses Handy keine Updates mehr geben. Bei einem Smartphone, das schon im Jahr 2015 vorgestellt wurde, ist das aber wohl keine besonders große Überraschung.

Neue Updates stehen darüber hinaus von Apple für zahlreiche iPhone-Modelle zur Verfügung. Dazu gehört zum einen iOS 16.3 mit zahlreichen neuen Funktionen, Optimierungen und Fehlerverbesserungen für aktuelle iPhone-Modelle. Weil auch verschiedene neu entdeckte Sicherheitslücken aus der Welt geschafft wurden, gibt es aber auch Updates für verschiedene ältere iPhone-Modelle. Auf ihnen kannst du jetzt iOS 15.7.3 (unter anderem verfügbar für iPhone 6s, iPhone 7 oder iPhone SE) respektive iOS 12.5.7 (etwa verfügbar für iPhone 5s oder iPhone 6) installieren.

Hinweis: Smartphone-Updates werden oft in Wellen zur Verfügung gestellt. Es kann deswegen passieren, dass du eines der hier genannten Updates noch nicht auf deinem Smartphone installieren kannst. Mit etwas Geduld wirst aber auch du bald in den Genuss der entsprechenden Aktualisierung kommen.