Über LTE und 5G: Mehr Mobilfunk für Deutschland

So teilte der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone mit, allein im Juli 900 Bauprojekte in seinem Mobilfunknetz vollendet zu haben. In diesem Zusammenhang wurde in mehr als 600 Fällen das 5G-Netz erweitert. Außerdem gibt Vodafone an, im vergangenen Monat 111 LTE-Funklöcher gestopft zu haben. Und das trotz brütender Hitze zu Beginn des Monats und trotz zum Teil strömendem Regen in der zweiten Juli-Hälfte. An 87 Standorten wurden komplett neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen.

Vodafone: Mehr 5G und LTE nutzbar

Zwei Drittel der 900 Bauprojekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erweitern oder 5G-Geschwindigkeiten zu erhöhen. Das alles geschah aber nicht nur, um mehr Kunden mit 5G versorgen zu können, sondern auch, um der jährlichen Steigerungsrate beim mobilen Datenverkehr Rechnung zu tragen. Weil der Datenverbrauch auch im Vodafone-Netz jährlich um mehr als 30 Prozent zulegt, müssen die Kapazitäten kontinuierlich nach oben angepasst werden. Nicht zu vernachlässigen ist zudem, dass Vodafone und andere deutsche Netzbetreiber über mobile Sendeanlagen dafür sorgen, dass auch Festival-Besucher über ihr Handy mit Freunden oder der Familie verbunden bleiben.

Auch die Deutsche Telekom baut ihr Netz aus

Auch die Deutsche Telekom gibt an, die vergangenen Wochen dafür genutzt zu haben, das Mobilfunkangebot auszubauen. Nach eigenen Angaben fanden Netzerweiterungen an bundesweit 798 Standorten statt. An 183 Standorten wurde komplett neu gebaut, sodass vor Ort jetzt Mobilfunk über LTE oder 5G zur Verfügung steht. Über rund 9.700 5G-Antennen in mehr als 750 Städten ist es im Mobilfunknetz der Telekom jetzt möglich, das besonders schnelle 3,6-GHz-Band zu nutzen. Die theoretisch möglichen Download-Raten liegen hier bei bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung versorgt die Telekom inzwischen nach eigenen Worten mit 5G.

Telefónica erlaubt 5G-Roaming in 70 Ländern

Und Telefónica Deutschland? Auch im Netz der O2-Muttergesellschaft hat der Netzausbau natürlich stattgefunden, allerdings liegen uns zur Stunde keine konkreten Details dazu vor, an welchen Standorten dies in den vergangenen Wochen geschehen ist. Dafür können wir aber verkünden, dass es O2-Kunden ab sofort möglich ist, in 70 Ländern auf 5G-Roaming zurückzugreifen. Das macht die Nutzung des mobilen Internets mit bis zu 500 Mbit/s auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen möglich. Zum Beispiel jetzt neu auch in Portugal, Dänemark und Frankreich. Aber auch interkontinental in Indien, Nigeria in Thailand oder den USA.